Dan Andronic a scris, într-un editorial publicat pe evz.ro, că, privită „în cifre”, Marea Unire devenea un fenomen istoric de o rară magnitudine, un stat care își dubla aproape teritoriul și populația în doar câteva luni și o națiune care, după ani de război și suferință, reușea să transforme contextul internațional extrem de volatil într-o victorie politică spectaculoasă. El a precizat că fiecare număr – de la suprafața în kilometri pătrați până la numărul de delegați, participanți și vieți pierdute – spunea, de fapt, o parte din aceeași poveste: drumul spre România Mare. A menționat că cifra „1” era aproape predestinată ideii de unitate, făcând trimitere la 1 decembrie, o singură zi, un singur loc – Alba Iulia – și o singură rezoluție: unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României.

El a arătat că Marea Adunare Națională avusese loc la 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, diferența de dată fiind determinată de trecerea de la calendarul iulian, folosit încă în Vechiul Regat, la cel gregorian, deja în vigoare în Transilvania. A explicat că în memoria colectivă se impusese data de 1 decembrie 1918, care după 1989 devenea și Ziua Națională a României. A subliniat că, dincolo de simbol, această zi reprezenta culminația unui șir de decizii și sacrificii început cu intrarea României în război în 1916 și continuat cu o serie de uniri regionale ce pregătiseră momentul Alba Iulia.

Dan Andronic a adăugat că anul 1918 era anul prăbușirii imperiilor și al reconfigurării geografiei politice europene, menționând că Imperiul Austro-Ungar se dezintegra, iar popoarele din interiorul lui – inclusiv românii – foloseau momentul pentru a-și afirma dreptul la autodeterminare.

Dan Andronic a spus că, în sala Cazinoului Militar din Alba Iulia, devenită astăzi Sala Unirii, se adunaseră 1.228 de delegați oficiali, „deputați ai națiunii”, convocați de Consiliul Național Român și de Marele Sfat Național Român. El a precizat că acești delegați nu apăreau din neant, ci proveneau din toate cele 130 de cercuri electorale și din 27 de comitate românești din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, fiecare având un mandat scris din partea comunității lui, prin care era împuternicit să voteze asupra unirii.

Dan Andronic a menționat că votul, unanim, asupra Rezoluției de la Alba Iulia conferise actului o legitimitate politică și juridică fără echivoc, explicând că nu era vorba de o anexare sau de un simplu decret regal, ci de o decizie a reprezentanților aleși ai populației românești din provinciile respective. El a adăugat că, pe lângă delegații „politici”, în sală se aflau și reprezentanți ai bisericilor, ai armatei, ai societăților culturale și ai comunităților românești din orașele transilvănene, ceea ce conferise Adunării un caracter larg, aproape plebiscitar.

Acesta a spus că, în jurul cetății și pe Câmpul lui Horea, se strânseseră, în aceeași zi, peste 100.000 de români veniți din toate colțurile Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Maramureșului și chiar din Vechiul Regat. El a menționat că, veniți cu trenul, cu căruțele sau pe jos, aceștia suportaseră frigul de început de iarnă și condițiile grele de drum pentru a fi de față la ceea ce considerau a fi împlinirea unui vis de veacuri. Dan Andronic a explicat că prezența acestei mulțimi transformase Adunarea dintr-o simplă ședință politică într-o demonstrație populară de o forță impresionantă, întrucât ceea ce se vota în sală era, simbolic, întărit de acordul și entuziasmul a zeci de mii de oameni.

El a adăugat că, dacă cei 1.228 de delegați dădeau greutate juridică Unirii, cei peste 100.000 de români din afară îi ofereau legitimitate morală și emoțională.

„Din chiar ziua de 1 decembrie se pune problema guvernării noii realități politice. La Alba Iulia este constituit Marele Sfat Național Român, un fel de parlament provizoriu al noii provincii unite, format inițial din 250 de membri (200 aleși și 50 cooptați). Acest organism va avea rol legislativ până la unificarea deplină a structurilor politice ale României Mari. În același timp, un comitet de 6 membri, din care făcea parte și Vasile Goldiș, redactează și fixează forma finală a Rezoluției Unirii, dând expresie juridică voinței Adunării”, a punctat Andronic.

Dan Andronic a spus că Marea Unire nu se producea într-o singură zi, ci în trei mari momente succesive, toate în 1918. El a precizat că pe 27 martie 1918 Sfatul Țării de la Chișinău votase unirea Basarabiei cu România, pe 28 noiembrie 1918 Congresul General al Bucovinei hotărâse unirea Bucovinei cu România, cu participarea deputaților români, germani și polonezi, în timp ce deputații ucraineni se retrăseseră din ședință, iar pe 1 decembrie 1918 Marea Adunare Națională de la Alba Iulia proclamase unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României.

El a menționat că aceste trei date – 27 martie, 28 noiembrie și 1 decembrie – reprezentau bornele cronologice ale unui proces politic care, în doar câteva luni, schimbase radical harta țării și că realizarea lor fusese făcută posibilă de contextul creat de Armistițiul din 11 noiembrie 1918, care pusese capăt luptelor pe Frontul de Vest și accelerase destrămarea Imperiului Austro-Ungar.

Dan Andronic a explicat că, înainte de Primul Război Mondial, după anexarea Cadrilaterului în 1913, Vechiul Regat avea în jur de 137.000 km². El a precizat că, după unirea Basarabiei, Bucovinei și a provinciilor transilvane, România atingea extinderea sa maximă istorică, de 295.641 km².

El a subliniat că, practic, teritoriul țării aproape se dubla, creșterea fiind de peste 114%, și că România Mare ajungea astfel comparabilă ca întindere cu Italia și mai întinsă decât Regatul Unit al Marii Britanii de astăzi, devenind, în Europa de Est, un actor de prim rang din punct de vedere geografic.

Dan Andronic a adăugat că această creștere nu reprezenta doar o lărgire a unei pete de pe hartă, ci și o transformare profundă a structurii interne, prin adăugarea de zone montane, câmpii fertile, regiuni bogate în resurse și orașe cu tradiție culturală și economică.

„Înainte de Unire, Vechiul Regat avea aproximativ 7–7,5 milioane de locuitori. După 1918, România Mare ajunge la circa 16–16,5 milioane de locuitori, potrivit estimărilor și analizelor istorice ulterioare. Cu alte cuvinte, într-un interval foarte scurt, populația țării aproape se dublează, odată cu includerea românilor din provinciile istorice, dar și a unor comunități importante de maghiari, germani, evrei, ucraineni, bulgari, ruși-lipoveni. România Mare nu este doar „mai mare”, ci și mult mai diversă etnic și confesional. Această diversitate va pune presiune pe instituțiile noului stat, chemate să administreze un teritoriu extins, cu infrastructuri diferite și cu populații obișnuite cu alte sisteme de drept și administrație”, a precizat Andronic.

Dan Andronic a punctat că Unirea de la 1 Decembrie era imposibil de înțeles fără a vedea mai întâi costul uman al Primului Război Mondial pentru România. El a precizat că estimările indicau circa 680.000 de morți, militari și civili, dintr-o populație totală de aproximativ 7,5 milioane, ceea ce reprezenta una dintre cele mai mari proporții de pierderi dintre toate statele participante la conflict, după Serbia și Turcia.

Dan Andronic a explicat că, din acești morți, peste 300.000 erau militari – căzuți pe front, uciși în prizonierat sau răpuși de boli – iar restul de aproximativ 300–400.000 erau civili, victime ale ocupației, foametei, tifosului exantematic și altor epidemii exacerbate de război. El a adăugat că, dacă se luau în calcul și răniții, invalizii, orfanii și văduvele, se ajungea la sute de mii de destine frânte și că, în spatele cifrei reci de 680.000, se aflau sate întregi rămase fără bărbați în putere, orașe lovite de epidemii și o economie devastată.

El a subliniat că, din acest motiv, se vorbea adesea de „războiul de întregire”: un conflict pe care România îl pierduse militar în 1916–1917, dar pe care îl câștigase, paradoxal, prin rezultatul final al păcii – Marea Unire.

Dan Andronic a precizat că Unirea nu fusese doar un gest simbolic și o schimbare de frontiere, ci venise cu un program politic articulat în cifre și articole. El a explicat că actul adoptat de Marea Adunare Națională cuprindea 10 puncte esențiale, punctul I proclamând explicit unirea cu România, iar celelalte stabilind direcțiile de dezvoltare ale noului stat: introducerea votului universal, direct, egal și secret; garantarea libertății presei, a cuvântului și a asocierii; o reformă agrară radicală, prin împroprietărirea țăranilor; o reformă electorală de tip democratic; precum și garanții de drepturi și libertăți pentru toate naționalitățile din cuprinsul statului român.

Conform lui, aceste 10 puncte arătau limpede că, în viziunea liderilor de la 1918, Marea Unire nu trebuia să fie doar o extindere teritorială, ci și o promisiune de modernizare și democratizare.

Dan Andronic a spus că Marele Sfat Național Român, cu 250 de membri, urma să funcționeze ca organ legislativ provizoriu până la integrarea completă a noilor provincii în sistemul constituțional al Regatului. El a precizat că, în paralel, un comitet de șase membri redacta textul final al Rezoluției, sub coordonarea lui Vasile Goldiș.

Potrivit lui, aceste cifre păreau mici pe lângă milioanele de locuitori ai României Mari, dar că ele dădeau măsura felului în care se construiau instituțiile: prin reprezentativitate și printr-un nucleu de redactare responsabil.

Dan Andronic a precizat că, în plan juridic internațional, Marea Unire era consfințită prin tratatele de pace de după război, culminând cu Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, care recunoștea unirea Transilvaniei cu România. El a explicat că, până atunci, noul stat funcționa deja în fapt și că, prin Trianon și celelalte tratate de la Versailles și Saint-Germain, frontierele României Mari deveneau parte a ordinii internaționale de după Primul Război Mondial. Dan Andronic a menționat că cifra „1920” marca astfel trecerea de la realitatea politică internă la validarea externă a acesteia.

El a adăugat că, la începutul secolului XX, Alba Iulia era un oraș mic, de aproximativ 10.000 de locuitori, care ajungea, pentru câteva zile, să găzduiască de zece ori mai mulți oameni, iar casele, școlile, bisericile și cazarma militară deveneau adăpost pentru delegați și pentru o parte dintre cei veniți la Adunare. Dan Andronic a explicat că orașul, cu istoria lui legată de Mihai Viteazul și de unirea efemeră din 1600, își depășea propria dimensiune demografică și urbană pentru a deveni „capitala simbolică” a națiunii în ziua de 1 decembrie.