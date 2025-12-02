În cadrul celui mai nou episod al emisiunii ”Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic l-a avut ca invitat pe colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru. Cei doi au realizat o radiografie tăioasă a evenimentelor care au marcat Ziua Națională, oferind totodată o perspectivă de expert asupra tensiunilor geopolitice care amenință regiunea.

Întreaga discuție a început cu analiza prezenței extrem de controversate a lui Călin Georgescu la Alba Iulia. Cei doi au disecat mecanismele de manipulare și „regie” din spatele incidentelor de la 1 Decembrie, unde candidatul independent a fost protagonistul unor momente care au divizat opinia publică.

Invitatul lui Dan Andronic a explicat, din perspectiva ofițerului de informații, cum sunt orchestrate aceste „băi de mulțime” pentru a maximiza impactul emoțional și a deturna atenția de la lipsa de transparență a campaniei sale.

Colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru a explicat că lucrurile s-au destrămat atunci când Horațiu Potra și-a dat seama că fusese repartizat în rolul lui Miron Cosma și că, dacă ar fi supraviețuit, îl așteptau câțiva ani buni de închisoare, motiv pentru care a decis să coopereze cu procurorii. Totodată, acesta a menționat că lucrurile s-au complicat și când Călin Georgescu și-a recunoscut implicarea, asumându-și faptul că era folosit drept „om de paie” într-un scenariu pe care nu-l controla.

El a subliniat modul în care s-au distribuit banii în cadrul acestui caz, precizând că procurorii au lansat ipoteza că Georgescu ar fi „capul răutăților” și că ar fi în centrul întregului mecanism. Totuși, potrivit colonelului (r) SRI Tudor Păcuraru., Potra primea sume uriașe în Dubai — zeci și sute de mii de dolari, pe care le aducea acasă și le ascundea, inclusiv lingouri de aur și șase milioane de dolari — în timp ce Georgescu ar fi primit doar 10.000 de dolari. În concluzie, el și-a exprimat scepticismul față de ideea că Georgescu ar fi fost responsabilul principal al întregului scandal.

”Aici lucrurile s-au destrămat, în momentul în care Potra (n.red. Horațiu Potra) și-a dat seama că e repartizat în rolul de Miron Cozma și, dacă supraviețuiește, îl așteaptă niște ani buni de pușcărie și a decis să coopereze cu procurorii și în momentul în care domnul Călin Georgescu și-a asumat că este folosit drept om de paie într-un scenariu pe care nu-l stăpânește. Gândiți-vă cum s-au distribuit banii în cazul acestui scenariu. Deci în momentul de față, procurorii au lansat ipoteza că domnul Călin Georgescu ar fi capul răutăților și, cum se vă spune, în centrul acestui vârtej. Dar domnul Potra primește la pungă în Dubai zeci și sute de mii și ajunge acasă, îi bagă pe sub podele. Lingouri de aur, 6 milioane de dolari, iar domnului Georgescu îi scapă 10.000 de dolari. Și mie îmi spuneți că domnul Georgescu e capul răutăților”, spune colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru.

La rândul său, jurnalistul Dan Andronic spune că nu consideră că Georgescu este ”capul răutăților”, ci că a fost folosit în diferite situații.

Colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru a susținut că Georgescu este pusă în prim-plan pentru a da impresia că răspunde de întreaga situație, de fapt având alți sponsori, pe care i-a identificat ca nefiind recompensați cu avansarea în grad de 1 Decembrie.

”Exact, este băgat în față ca să pară, ca să acopere toată nebunia aceasta, care are de fapt alți sponsori. Care, sponsorul, uite, n-au fost înaintați în grad de 1 Decembrie”, continuă colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru.

Colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru a explicat că Georgescu a reușit să vadă actul, respectiv rechizitoriul înaintat judecătorilor, și astfel și-a dat seama de mecanismul prin care urma să fie folosit.

Invitatul jurnalistului Dan Andronic a mai precizat că reacțiile recente ale acestuia, inclusiv cele de acum câteva luni, se explică prin faptul că a înțeles modul în care era manipulat și că nimeni nu i-a comunicat anterior cum vor decurge lucrurile, subliniind că, dacă situația se va înrăutăți, consecințele îi vor reveni în întregime.

”Nu. Dânsu a apucat să vadă actul care a fost, deci, rechizitorul care a fost înaintat către judecători. Iar acolo a putut să-și dea seama de mecanismul în care se urmărea folosirea sa. Iar reacția sa de astăzi și reacția de acum câteva luni se datorează acestui fapt. A văzut mecanismul. Și-a dat seama că este folosit, că nimeni nu i-a spus că va fi așa și în momentul de față, dacă lucrurile ies prost, ponoasele vor fi asupra dânsului”, a mai spus acesta.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.