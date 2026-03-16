Primăria Municipiului București a transmis că traficul din Capitală este afectat de numărul mare de vehicule care tranzitează orașul, în special de transporturile de mare tonaj. Potrivit autorităților locale, transportatorii s-ar fi obișnuit să circule prin oraș fără să plătească autorizațiile necesare pentru accesul în zonele unde există restricții de tonaj.

În acest context, Poliția Locală a Municipiului București a primit o misiune clară din partea primarului general Ciprian Ciucu de a efectua controale zilnice. Verificările vizează în special betonierele, basculantele și platformele de aprovizionare care circulă în zonele A și B ale Capitalei, unde restricțiile de tonaj încep de la 5 tone.

Autoritățile spun că aceste restricții au fost introduse pentru a proteja infrastructura rutieră, dar și pentru a crește siguranța traficului și pentru a reduce riscul apariției ambuteiajelor.

În aceste zone, companiile care efectuează transporturi sunt obligate să obțină autorizații de la Direcția Transporturi din cadrul Primăriei Capitalei. În lipsa acestora, vehiculele pot fi sancționate.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că vehiculele comerciale care utilizează infrastructura orașului trebuie să contribuie la întreținerea acesteia.

El a explicat că vehiculele comerciale circulă frecvent între șapte și nouă ore pe zi, ceea ce înseamnă o utilizare mult mai intensă a infrastructurii orașului. În acest context, autoritățile locale au dezvoltat un mecanism digital care permite verificarea rapidă a plății taxei.

Primarul a precizat că sistemul funcționează simplu, prin introducerea numărului de înmatriculare într-o aplicație publică, iar rezultatul arată imediat dacă taxa este achitată sau nu.

El a relatat că a testat personal mecanismul și că, în drumul spre Primăria Capitalei, a verificat șase vehicule cu masa mai mare de cinci tone. Potrivit acestuia, doar unul dintre vehicule avea taxa plătită, fiind vorba despre o betonieră, în timp ce celelalte nu aveau autorizația necesară.

Primarul Capitalei a transmis că lipsa controalelor frecvente a făcut ca pentru unii transportatori să fie mai ieftin să încalce regula decât să o respecte. În acest context, el a arătat că orașul nu poate funcționa în condițiile în care regulile sunt ignorate și controalele sunt rare.

Primăria Capitalei a transmis că, în ultimele trei săptămâni, polițiștii locali au verificat 850 de vehicule de mare tonaj care circulau prin oraș.

În urma controalelor, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 545.000 de lei pentru nerespectarea regulilor privind circulația vehiculelor grele în zonele cu restricții.

Potrivit autorităților, printre zonele în care au fost depistate transporturi fără autorizație se numără Șoseaua Pantelimon, intersecția Calea Floreasca cu Șoseaua Ștefan cel Mare, precum și bulevardele Barbu Văcărescu, Mihai Bravu și Iancu de Hunedoara.

Primăria Capitalei a transmis că aceste acțiuni vor continua, iar verificările vor fi intensificate pentru a asigura respectarea regulilor de circulație pentru vehiculele de mare tonaj.