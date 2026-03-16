Poliția Locală verifică zilnic vehiculele de mare tonaj care circulă în zonele cu restricții
Primăria Municipiului București a transmis că traficul din Capitală este afectat de numărul mare de vehicule care tranzitează orașul, în special de transporturile de mare tonaj. Potrivit autorităților locale, transportatorii s-ar fi obișnuit să circule prin oraș fără să plătească autorizațiile necesare pentru accesul în zonele unde există restricții de tonaj.
În acest context, Poliția Locală a Municipiului București a primit o misiune clară din partea primarului general Ciprian Ciucu de a efectua controale zilnice. Verificările vizează în special betonierele, basculantele și platformele de aprovizionare care circulă în zonele A și B ale Capitalei, unde restricțiile de tonaj încep de la 5 tone.
Autoritățile spun că aceste restricții au fost introduse pentru a proteja infrastructura rutieră, dar și pentru a crește siguranța traficului și pentru a reduce riscul apariției ambuteiajelor.
În aceste zone, companiile care efectuează transporturi sunt obligate să obțină autorizații de la Direcția Transporturi din cadrul Primăriei Capitalei. În lipsa acestora, vehiculele pot fi sancționate.
Primarul general spune că doar unul din șase vehicule verificate avea taxa plătită
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că vehiculele comerciale care utilizează infrastructura orașului trebuie să contribuie la întreținerea acesteia.
El a explicat că vehiculele comerciale circulă frecvent între șapte și nouă ore pe zi, ceea ce înseamnă o utilizare mult mai intensă a infrastructurii orașului. În acest context, autoritățile locale au dezvoltat un mecanism digital care permite verificarea rapidă a plății taxei.
Primarul a precizat că sistemul funcționează simplu, prin introducerea numărului de înmatriculare într-o aplicație publică, iar rezultatul arată imediat dacă taxa este achitată sau nu.
El a relatat că a testat personal mecanismul și că, în drumul spre Primăria Capitalei, a verificat șase vehicule cu masa mai mare de cinci tone. Potrivit acestuia, doar unul dintre vehicule avea taxa plătită, fiind vorba despre o betonieră, în timp ce celelalte nu aveau autorizația necesară.
Primarul Capitalei a transmis că lipsa controalelor frecvente a făcut ca pentru unii transportatori să fie mai ieftin să încalce regula decât să o respecte. În acest context, el a arătat că orașul nu poate funcționa în condițiile în care regulile sunt ignorate și controalele sunt rare.
Poliția Locală a verificat 850 de vehicule și a aplicat amenzi de peste jumătate de milion de lei
Primăria Capitalei a transmis că, în ultimele trei săptămâni, polițiștii locali au verificat 850 de vehicule de mare tonaj care circulau prin oraș.
În urma controalelor, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 545.000 de lei pentru nerespectarea regulilor privind circulația vehiculelor grele în zonele cu restricții.
Potrivit autorităților, printre zonele în care au fost depistate transporturi fără autorizație se numără Șoseaua Pantelimon, intersecția Calea Floreasca cu Șoseaua Ștefan cel Mare, precum și bulevardele Barbu Văcărescu, Mihai Bravu și Iancu de Hunedoara.
Primăria Capitalei a transmis că aceste acțiuni vor continua, iar verificările vor fi intensificate pentru a asigura respectarea regulilor de circulație pentru vehiculele de mare tonaj.
„Bucureștiul este sufocat de mașini, în plus transportatorii s-au obișnuit să-l tranziteze și să îngreuneze circulația la liber.
Fără să plătească autorizația! Doar că de acum Poliția Locală a Municipiului București are misiune clară de la primarul general Ciprian Ciucu: să controleze zilnic.Betoniere, basculante, platforme de aprovizionare, toate sunt verificate de-a lungul zonelor A și B, acolo unde restricțiile de tonaj încep de la 5 tone.Sunt impuse pentru a fi protejate respectivele sectoare drum, dar și pentru siguranța traficului și prevenirea ambuteiajelor în trafic.Astfel, companiile care efectuează transport pe zonele unde există restricții de circulație, trebuie să obțină autorizații de la Direcția Transporturi din cadrul Primăriei Generale. Altfel, vor fi amendate!PRIMARUL GENERAL: „Unul din 6 vehicule, cu taxa plătită. Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini”„Este normal ca cine produce o uzură mai mare asupra infrastructurii orașului și cine poluează mai mult să contribuie mai mult.Un vehicul comercial circulă lejer între 7 și 9 ore pe zi. Cu alte cuvinte, folosește infrastructura orașului mult mai intens.Colegii din Primărie au dezvoltat intern un mecanism foarte simplu de utilizat pentru verificarea plății acestei taxe.Chiar țin să îi felicit pe această cale pe cei care s-au implicat. Introduci numărul de înmatriculare într-o aplicație publică și vezi imediat dacă taxa este plătită sau nu. Simplu, rapid, non-invaziv.Am testat mecanismul de verificare. În drumul spre PMB am întâlnit 6 vehicule cu masa mai mare de 5 tone. Le-am introdus numerele de înmatriculare și am avut un șoc. Doar unul dintre ele avea taxa achitată. O betonieră.Restul NU!Atât de rar s-au dat amenzile încât pentru unii a devenit mai ieftin să încalce regula decât să o respecte.Bucureștiul nu mai poate funcționa așa, ca un sat fără câini, în care legea este facultativă, iar controalele cvasiinexistente. Ne furăm căciula unii altora și ne prefacem că nu vedem.Regulile sunt aceleași pentru toți. Cine circulă cu vehicule grele în oraș plătește taxa. Cine nu o plătește va fi sancționat de către Poliția Locală. Mă voi asigura că sancțiunile sunt mai mari decât plata taxei”, a transmis edilul Capitalei.ȘI AMENZILE VIN!În ultimele trei săptămâni, polițiștii locali au verificat 850 de vehicule de mare tonaj și au aplicat dat amenzi în valoare totală de 545.000 de lei.Șoseaua Pantelimon, Calea Floreasca cu Șos. Ștefan cel Mare, bulevardele Barbu Văcărescu, Mihai Bravu și Iancu de Hunedoara, sunt doar câteva dintre zonele unde au surprins transport de mare tonaj fără autorizație.
Acțiunile continuă! Punem Bucureștiul la punct!”, transmite Primăria Municipiului Bucureşti într-o postare pe Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.