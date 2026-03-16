Scopul oficial al regulamentului este îmbunătățirea reciclării materialelor, în special a plasticului din vehicule, dar industria auto avertizează că măsurile ar putea afecta semnificativ piața mașinilor second-hand. Unele autoturisme ar putea fi considerate prea vechi pentru vânzare, ceea ce va reduce oferta și va crește prețurile pentru vehiculele rulate, conform FOCUS.

Comisia Europeană lucrează de aproximativ trei ani la noul regulament, iar miniștrii mediului din statele membre au ajuns deja la o poziție comună asupra proiectului. Adoptarea finală a documentului este așteptată în perioada următoare.

Pe lângă reciclarea materialelor, regulamentul introduce cerințe pentru vânzătorii de mașini second-hand, care vor trebui să demonstreze că vehiculul nu este destinat casării atunci când este pus la vânzare.

Proiectul prevede că orice persoană care vinde un autoturism rulat trebuie să poată dovedi că acesta este apt pentru circulație și nu reprezintă un vehicul scos din uz. Această regulă se aplică atât pentru vânzările interne, cât și pentru exportul în alte state.

Dovada se poate face fie prin prezentarea unei inspecții tehnice valabile, fie printr-un raport emis de un expert auto independent, costurile pentru acesta revenind vânzătorului. În cazul unor mașini foarte vechi sau ieftine, aceste cheltuieli suplimentare ar putea face tranzacția neprofitabilă.

Dacă vânzătorul nu poate furniza documentele cerute, mașina nu va mai putea fi înmatriculată, reînmatriculată sau exportată, ceea ce în practică înseamnă că autoturismul nu va mai putea fi vândut pe piața second-hand.

Există totuși o excepție: tranzacțiile private între persoane cunoscute ar putea fi tratate diferit. Chiar și așa, reprezentanții industriei auto avertizează că impactul asupra pieței va fi semnificativ, reducând oferta de mașini rulate accesibile.

Asociația centrală a industriei auto din Germania, Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe, a avertizat că o clasificare prea rapidă a unor vehicule drept „mașini scoase din uz” ar putea elimina multe autoturisme reparabile de pe piață. Potrivit președintelui ZDK, Thomas Peckruhn, această situație ar reduce oferta și ar crește prețurile, în special pentru vehiculele ieftine, afectând direct persoanele cu bugete mai mici.

În spatele acestor măsuri se află măsurile UE de a accelera trecerea forțată la mașini electrice, inclusiv prin interzicerea vânzării de mașini noi cu motor pe combustie după 2035. Cu toate acestea, criticii susțin că regulile pentru mașinile vechi riscă să elimine de pe piață vehicule complet funcționale și accesibile, transformând piața second-hand într-un segment mult mai scump și inaccesibil pentru majoritatea oamenilor.