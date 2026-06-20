Încep lucrările de remediere la Pasajul Basarab. Restricții pentru trafic și modificări în transportul public

Circulația rutieră și transportul public din zona Pasajului Basarab vor suferi modificări începând de sâmbătă, odată cu debutul lucrărilor de remediere a infrastructurii. Anunțul a fost făcut de Primăria Capitalei, care a prezentat etapele intervențiilor și impactul acestora asupra traficului.

În prima etapă, desfășurată între sâmbătă și 29 iunie, lucrările vor fi concentrate exclusiv în zona liniilor de tramvai. Traficul rutier nu va fi afectat în această perioadă, însă linia de contact va fi scoasă de sub tensiune pentru ca echipele să poată interveni în condiții de siguranță.

Ulterior, între 29 iunie și 31 iulie, circulația autovehiculelor va fi reorganizată. Șoferii vor utiliza o singură bretea pentru ambele sensuri de mers, pe traseul dintre Calea Grozăvești și Șoseaua Nicolae Titulescu, precum și pe direcția opusă.

Potrivit reprezentanților municipalității, „Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea școlii și revenirea traficului, vom avea închideri punctuale pe carosabil. Totul va fi gata până la finalul anului”.

Începând de sâmbătă, liniile de tramvai 4 și 11 vor fi suspendate temporar. Pentru preluarea fluxului de călători, Societatea de Transport București va introduce linia 54, care va asigura legătura între Depou Alexandria și Șura Mare, prin Zețarilor.

Totodată, linia 44 va circula cu un număr suplimentar de vehicule, pentru a răspunde cererii de transport din această perioadă.

Schimbări vor apărea și pe traseele liniilor 1 și 10. Linia 1 va circula deviat, pe relația Romprim – Piața Sudului – Dristor – Obor – Banu Manta, în ambele sensuri.

La rândul său, linia 10 va avea un traseu modificat între Romprim, Piața Sudului, Piața Eroii Revoluției, Trafic Greu, 13 Septembrie și Ghencea, circulând de asemenea în ambele direcții.

Pentru a facilita deplasarea călătorilor afectați de restricții, va fi introdusă și linia navetă 610. Aceasta va circula între Primăria Sectorului 1 și Șoseaua Progresul, pe traseul Pasaj Basarab – Piața Leul – Piața Danny Huwe, cu întoarcere prin Panduri.

De la 1 septembrie, circulația tramvaielor va reveni la normal. Cu toate acestea, intervențiile la Pasajul Basarab vor continua punctual, astfel încât întregul program de reparații să fie finalizat până la sfârșitul anului. Programul de remediere include înlocuirea parapetului metalic degradat, a aparatelor de reazem care nu mai funcționează corespunzător și a rosturilor de dilatație.

De asemenea, va fi schimbat sistemul de colectare și evacuare a apei de pe pasaj. Intervențiile mai prevăd așternerea unui nou covor asfaltic, atât pe calea pasajului, cât și pe rampele de acces. Echipele vor efectua operațiuni de curățare prin sablare a suprafețelor din beton și metal, vor astupa fisurile identificate și vor aplica mortare speciale. Sunt prevăzute și lucrări de protecție anticorozivă, precum și măsuri pentru protejarea hobanelor.

Lista intervențiilor include și refacerea marcajelor rutiere, reparații la panourile fonoabsorbante și lucrări la scările rulante. Primăria Capitalei a precizat anterior că pasajul nu a fost recepționat la termen și a ajuns „plin de rugină, degradat”, situație care a ridicat probleme de siguranță atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Autoritățile au semnalat inclusiv existența unor fisuri la stâlpii din beton.

Pentru realizarea lucrărilor, în urma unei tranzacții extrajudiciare, pe șantier au revenit constructorii Astaldi, actualul Webuild, și FCC, companiile care au realizat proiectarea obiectivului. Acestea vor colabora cu Trustul de Clădiri Metropolitane și Energetica Servicii pentru derularea programului de reparații.