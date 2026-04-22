În urma procesului de evaluare, care va fi efectuat de către B Lab Europe, compania va deveni, foarte probabil, una dintre primele organizații din industria farmaceutică din România certificate B Corp.

Certificarea B Corp este acordată exclusiv companiilor care demonstrează standarde ridicate de performanță în următoarele arii: comunitate și responsabilitate socială, acțiuni responsabile de protejare sau cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător, transparență în comunicare cu angajații și consumatorii precum și excelență în guvernare, urmând un proces riguros de evaluare în privința gestionării relațiilor cu angajații, clienții și furnizorii lor cât și în privința implicării în susținerea comunității și a mediului înconjurător.

Certificarea B Corp devine un indicator din ce în ce mai puternic atât pentru acei consumatori care doresc să fie expuși la produse fabricate în mod responsabil, cât și pentru acei investitori interesați de afacerile preocupate de sustenabilitate.

În România, doar 10 organizații se bucură de certificarea B Corp, iar la nivel mondial, puțin peste 10.000 de companii din 104 țări au obținut această certificare. Companii precum Patagonia, Danone sau The Body Shop au obținut certificarea B Corp, asumându-și public standarde ridicate de responsabilitate și sustenabilitate.

Examene de responsabilitate trecute cu brio

În cadrul procesului de evaluare, Prisum Healthcare a obținut un scor preliminar de aproape 120 de puncte, semnificativ mai mare decât pragul minim de 80 de puncte necesar pentru calificare. Acest scor atestă angajamentul companiei față de un model de business responsabil și orientat către un impact pozitiv pe termen lung.

Procesul de aplicare este unul complex, cu etape suplimentare de validare și audit, iar rezultatul final va fi confirmat de B Lab Europe, organismul internațional care gestionează certificarea B Corp. În acest proces, Prisum Healthcare a colaborat cu Impact Market România, proiect de certificare susținut de către Salco MetroLab, prima companie specializată în ghidarea organizațiilor spre obținerea certificării din România.

“Ne-a făcut o deosebită plăcere să parcurgem acest intens proces de pregătire al aplicării pentru obținerea prestigioasei certificări B Corp împreună cu Prisum Healthcare și ne-am bucurat să constatăm că standardele pe care compania Prisum Healthcare le îndeplinește în mod voluntar, de ani buni sunt unele înalte în ceea ce privește fiecare arie inclusă în analiza de impact B Impact Assessment.” – a declarat Corina Radu, fondator Impact Market Romania și co-fondator Better Business Alliance.

„Credem într-un model de business în care performanța economică este inseparabilă de responsabilitatea față de oameni, comunitate și mediu.”, a declarat Ionela Nicolau, CEO Prisum Healthcare.

O dată în plus, inițierea procesului de obținere a certificării B Corp va semnala consumatorilor și investitorilor că performanța economică a Prisum Healthcare este construită pe impactul său pozitiv social și de mediu. Pentru a furniza un singur exemplu relevant, compania Prisum Healthcare este inițiatoarea proiectului Donează Oxigen (www.DoneazaOxigen.ro), proiect care contribuie de peste șase ani la salvarea și protejarea pădurilor și parcurilor naționale ale României precum și la efortul de reîmpădurire a zonelor în care au fost operate defrișări.

Spre deosebire de alte companii, care acordă prioritate profitului, companiile certificate B Corp iau în calcul „tripla linie de bază”: profitul, oamenii și planeta, folosind puterea afacerii pentru a aborda probleme sociale și de mediu.

Prisum Healthcare este una dintre cele mai importante companii de pe piața suplimentelor alimentare din România și un important furnizor de produse pe bază de plasmă umană care salvează vieți. Compania operează pe mai multe piețe din Europa: România, Grecia și, recent, Turcia, continuând să se extindă la nivel geografic.

B Lab Europe este o organizație nonprofit care își propune să transforme economia globală pentru a aduce beneficii tuturor oamenilor, comunităților și planetei. Lider în schimbarea sistemelor economice, rețeaua B Lab creează standarde, politici, instrumente și programe dedicate mediului de afaceri și acordă companiilor certificarea B Corp – cunoscute sub numele de companii de tip certificate B Corp – care conduc prin exemplu.

Standardele B Corp sunt cerințe riguroase de performanță socială și de mediu, responsabilitate și transparență, administrate de catre B Lab Europe, care certifică firmele orientate spre impact pozitiv.

Ca parte a acestei rețele globale, B Lab Europe crește gradul de conștientizare asupra mișcării B Corp și militează pentru legislație care să responsabilizeze companiile și să genereze schimbări cu impact real în economie. Litera „B” din denumire vine de la benefit – o companie B Corp își asumă că are o activitate benefică nu doar pentru proprietarii sau acționarii săi, ci și pentru oameni (angajați, furnizori, investitori), comunitate și mediu.

Impact Market România este prima firmă de consultanță din România care ajută companiile locale și internaționale să obțină certificarea B Corp, încă din anul 2023. Compania își propune să crească o comunitate locală vibrantă și diversă, ghidând companiile prin procesul de certificare B Corp și implicând proactiv toate companiile din regiunile europene să obțină valoare din certificare.