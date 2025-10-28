Prin apelul „Hotelul ca intersecție între oameni”, compania și-a propus să găsească idei care aduc împreună oameni, locuri și inițiative cu sens — și să le ofere spațiu, sprijin și vizibilitate pentru a crește.

Rezultatul? Un proiect care respiră la propriu viață: „Cartarea viitorului verde: zone naturale urbane pentru comunitate”, semnat de Asociația Rețeaua pentru Natură Urbană, câștigătorul ediției 2025.

Un an de cazare, mese și sprijin pentru o idee care schimbă orașe

Programul oferă câștigătorului cadrul necesar pentru a-și dezvolta ideea – stabilitate, resurse și sprijin constant din partea Continental Hotels. Timp de un an, echipa Rețelei pentru Natură Urbană va beneficia de cazare gratuită în rețeaua Continental Hotels, mese asigurate în restaurantele hotelurilor, mobilitate între orașe și sprijin în promovare – pentru ca ideea să se poată dezvolta într-un cadru profesionist și sustenabil.

„Ne-am dorit să identificăm proiecte autentice, sustenabile și cu impact real în comunitate. Ceea ce a propus Asociația Rețeaua pentru Natură Urbană răspunde exact acestei viziuni: aduce natura urbană mai aproape de oameni și demonstrează că orașele pot respira din nou.”, spune Radu Enache, Director General Continental Hotels.

Cum arată „viitorul verde”

Proiectul își propune să documenteze și să cartografieze zone naturale din patru mari orașe – Constanța, Suceava, Sibiu și Târgu Mureș – spații deseori ignorate, dar cu un potențial imens pentru recreere, educație și sănătate.

Echipa va realiza tururi ghidate, consultări cu autoritățile locale și campanii vizuale pentru a readuce aceste spații în atenția comunității și a le valorifica la adevăratul lor potențial.

„Pentru noi, colaborarea cu Continental Hotels este mai mult decât un parteneriat – e o șansă de a schimba percepția asupra naturii urbane. Vrem ca oamenii să o vadă ca pe o parte vie a orașului, nu doar ca pe un decor”, spun reprezentanții Rețelei pentru Natură Urbană.

O intersecție reală între oameni, idei și schimbare

Prin acest program, Continental Hotels își consolidează rolul de actor social activ, nu doar de lider hotelier.

„Hotelul ca intersecție între oameni” este mai mult decât un titlu inspirat – este o viziune de business umană, care vede în ospitalitate un punct de pornire pentru dialog, colaborare și responsabilitate față de mediu.

Pentru compania cu o tradiție de peste 30 de ani în industria turismului românesc, astfel de inițiative definesc o nouă direcție: una în care dezvoltarea economică și cea socială merg mână în mână.