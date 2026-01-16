Adrian Negrescu afirmă că inflația ar putea să scadă semnificativ în a doua parte a anului 2026, cu o țintă în jurul pragului de 5%, inclusiv pe baza efectului de bază. El adaugă că și cursul de schimb ar avea șanse să rămână stabil, într-un interval estimat de 5,1–5,2 lei pentru un euro, cu condiția atragerii unor sume consistente din fonduri europene.

În același timp, consultantul consideră că economia și-a restructurat activitatea, iar efectele ar începe să se vadă și în dinamica investițiilor. În opinia sa, deficitul bugetar ar urma să scadă în 2025 la 8,3%, iar în 2026 ar exista șanse să se reducă până la 6,4%.

Negrescu mai notează că, deși consumul a scăzut în octombrie și noiembrie, acesta și-ar fi revenit în decembrie. Pentru perioada următoare, el se așteaptă la o evoluție oscilantă, de tip „dinți de fierăstrău”, dar crede că economia rămâne mai rezilientă decât se anticipa, chiar și după măsurile fiscale.

Consultantul economic spune că investițiile finanțate din fonduri europene au crescut anul trecut în cel mai rapid ritm din ultimele două decenii. Pentru 2026, el consideră posibil un nou record, dacă se vor cumula resurse din PNRR și SAFE.

În plus, Negrescu afirmă că evaziunea fiscală ar putea să se reducă în 2026, pe fondul operaționalizării digitalizării ANAF. El susține că instituția ar avea deja multe date din economie, iar pasul următor ar fi utilizarea unor instrumente de inteligență artificială pentru analize de risc și intervenții țintite în marile cazuri de evaziune.

O altă direcție menționată este aderarea la OECD, despre care spune că ar prinde contur, după atingerea obiectivelor negociate în 2025. În viziunea sa, o confirmare în 2026 ar aduce un plus de credibilitate pentru investitori, mai ales pentru cei străini.

Adrian Negrescu mai afirmă că unele măsuri luate de Ministerul Finanțelor pentru blocarea firmelor-fantomă ar începe să producă efecte, inclusiv prin limitarea acumulării de datorii fără responsabilitate și prin condiționări legate de comerț, cont bancar și casă de marcat.

Totodată, el spune că ROBOR și IRCC ar urma să scadă treptat. În scenariul în care inflația se reduce în semestrul al doilea, Negrescu consideră că BNR va avea motive să reducă dobânda-cheie, ceea ce ar însemna ieftinirea creditării.

La capitolul „ce mai e de făcut”, el propune măsuri active pentru sprijinirea populației vulnerabile, inclusiv prin creșterea valorii tichetelor de masă spre 60 de lei, pe ideea că astfel consumul alimentar ar fi mai bine fiscalizat. Mai indică și nevoia de măsuri mai ferme împotriva evaziunii, inclusiv prin reguli mai stricte la încasarea cu cardul, și susține că titlurile de stat ar trebui distribuite mai accesibil, prin rețele comerciale mari.

În lista sa apar și idei pentru compensarea creanțelor între stat și privat, programe de promovare pentru exportatori și o caravană de recalificare pentru șomeri organizată de ANOFM, orientată către joburile cerute de piață.

Negrescu mai propune o platformă online pentru produsele românești, un marketplace pentru micii producători, și susține eliminarea plafonărilor de preț la alimentele de bază.

În energie, el cere măsuri de prevenire a speculațiilor la gaze, prin transparentizarea contractelor prin BRM, iar la investiții publice propune o pauză temporară pentru stadioane, în favoarea unor soluții pentru încălzirea blocurilor din marile orașe.