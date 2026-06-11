Dragoș Pîslaru acuză existența unei companii de dezinformare privind legea salarizării unitare: În orele următoare voi sesiza autoritățile responsabile să intervină. Această rețea de manipulare este un atac la adresa democrației
SURSA FOTO: Inquam Photos / Alexandru Nechez - Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru avertizează că există o campanie coordonată de dezinformare, desfășurată în ultimele săptămâni, prin zeci de pagini de Facebook, care ar fi răspândit mesaje alarmiste despre legea salarizării unitare, folosind rețele de boți și conținut manipulator pentru a influența opinia publică și a genera panică.
Dragoș Pîslaru acuză existența unei companii de dezinformare privind legea salarizării unitare
Dragoș Pîslaru avertizează că mai multe pagini de Facebook, aparent fără legătură între ele, ar fi fost implicate, în ultimele săptămâni, într-o campanie coordonată de manipulare online. Potrivit lui Pîslaru, pagini precum „România pământ sfânt”, „Iubire & Trădare”, „George Becali”, „Dragoste și Suflet”, „Ceaimami” și zeci de altele ar fi difuzat simultan mesaje alarmiste legate de proiectul legii salarizării unitare.
Pîslaru susține că nu ar fi vorba despre o dezbatere publică legitimă sau critici argumentate, ci despre o operațiune premeditată de dezinformare, desfășurată prin aproximativ 50 de pagini de Facebook care ar fi redistribuit aceleași mesaje, titluri false și atacuri politice. El a mai afirmat că aceste pagini s-ar prezenta drept comunități dedicate vieții cotidiene, tradițiilor sau divertismentului, dar ar funcționa în realitate ca instrumente de propagandă politică.
Audiențele acestor pagini ar proveni în parte din rețele de conturi false și boți, iar administrarea lor ar implica infrastructuri digitale din mai multe state. Metodele descrise includ utilizarea de imagini din surse oficiale sau generate cu inteligență artificială, precum și distribuirea de informații scoase din context sau inventate, cu scopul de a induce emoții puternice și de a alimenta neîncrederea în instituții. În vizorul acestor rețele s-ar afla figuri politice precum Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Maia Sandu, precum și teme precum relația României cu Republica Moldova și sprijinul acordat Ucrainei.
Lista paginilor de Facebook identificate la acest moment:
- Muzica refugiul inimii tale
- George Becali
- Străini cu sentimente
- Mesagerul Sufletului
- Rânduri fără gânduri
- DRAGOSTEA MEA
- Iubire & Trădare
- Sentris .ro
- ROL .ro
- România 360
- Știrile TV
- Surse pe Net
- Citește
- Alandala
- Alandala Jr.
- Dreamer
- Mama
- Natalia
- Trai românesc
- Românașu’
- Treziri
- Nostalgie
- Despre Viață
- Un gând bun
- Știri
- Cai Verzi
- Ceaimami
- Bahar-Viata furata si Dragoste Infinita
- Smeily
- Românii din străinătate
- Noi doi
- Filme Vechi
- femina .ro
- BZI
- Radio BZI
- Dragoste și Suflet
- Bag un blunt, m-am prăjit m-am spart
- Trandafirul Galben
- Cinematografia Veche
- Observatorul
- România pământ sfânt
- Viața de Șofer
Site-urile către care direcționează traficul:
- extranews .ro
- dailynews .ro
- ziarulzilei .net
- spy.monden .ro
- politica.demagog .ro
- romaniinostri .ro
- vezitot .com
- noutati.ziareonline .ro
- surse .eu
- romaniainpovesti .com
- citeste-aici .ro
Ce urmărește, de fapt, legea salarizării unitare?
Referitor la proiectul de lege a salarizării unitare, Pîslaru a susținut că în spațiul online au fost răspândite informații false despre tăieri de salarii și scenarii alarmiste, precizând că reforma urmărește, de fapt, reducerea inechităților și crearea unui sistem mai transparent.
Fenomenul reprezintă, în opinia sa, o amenințare la adresa democrației. De aceea, a anunțat intenția de a sesiza autoritățile competente pentru a investiga rețeaua de pagini menționată.
„Ce au în comun paginile de Facebook „România pământ sfânt”, „Iubire & Trădare”, „George Becali”, „Dragoste și Suflet”, „Ceaimami” și alte câteva zeci de pagini aparent fără legătură între ele?
Toate au fost folosite în ultimele săptămâni într-o campanie coordonată de manipulare, menită să inducă panică și revoltă în jurul proiectului legii salarizării unitare.
Nu discutăm despre dezbatere legitimă. Nu discutăm despre critici argumentate. Discutăm despre o operațiune premeditată de dezinformare.
Aproape 50 de pagini de Facebook au distribuit simultan aceleași mesaje alarmiste, aceleași titluri false și aceleași atacuri politice. Paginile se prezintă drept comunități despre familie, iubire, tradiții românești, muzică, filme sau viața de zi cu zi. În realitate, ele funcționează ca vehicule de propagandă pentru conținut politic manipulator.
Milioanele de urmăritori de pe aceste pagini provin din rețele de conturi false și ferme de boți. Administrarea paginilor indică utilizarea unor infrastructuri digitale dispersate în mai multe state, de la India și Emiratele Arabe Unite până la Olanda, Franța, Italia sau Marea Britanie.
Metoda este simplă:
🔻 se preiau imagini din surse oficiale sau se generează imagini false cu inteligență artificială;
🔻 se publică informații scoase din context sau complet inventate;
🔻 se promovează mesaje alarmiste, panicarde ori emoționale;
🔻 se urmărește generarea de furie populară, neîncredere în autoritățile statului și conflict social.
Printre cele mai recente ținte ale atacurilor acestor rețele de pagini sunt președintele Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, miniștri ai guvernului din partea PNL și USR, dar și subiecte precum relația României cu Republica Moldova și președinta Maia Sandu, sprijinul acordat Ucrainei și alte teme promovate constant în discursul extremist și pro-Kremlin.
În cazul proiectului de lege a salarizării unitare, aceste pagini au inundat rețelele sociale cu informații false despre tăieri de salarii, privilegii inventate și scenarii apocaliptice.
Adevărul este că reforma salarizării la stat urmărește exact opusul:
🟦 eliminarea inechităților;
🟦 reducerea privilegiilor nejustificate;
🟦 construirea unui sistem mai transparent și mai echitabil.
Democrația nu poate funcționa fără dezbatere critică, dar nici nu poate exista în totală manipulare și minciună. Atunci când zeci de pagini aparent inofensive sunt transformate în instrumente de manipulare politică, este de datoria mea să trag un semnal vehement de alarmă.
În orele următoare voi sesiza autoritățile responsabile să intervină.
Această rețea de manipulare este un atac la adresa democrației și a siguranței naționale a României.
#AprindemLumina”, este mesajul lui Pîslaru.
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