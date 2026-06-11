Dragoș Pîslaru acuză existența unei companii de dezinformare privind legea salarizării unitare: În orele următoare voi sesiza autoritățile responsabile să intervină. Această rețea de manipulare este un atac la adresa democrației

Dragoș Pîslaru avertizează că există o campanie coordonată de dezinformare, desfășurată în ultimele săptămâni, prin zeci de pagini de Facebook, care ar fi răspândit mesaje alarmiste despre legea salarizării unitare, folosind rețele de boți și conținut manipulator pentru a influența opinia publică și a genera panică.

Dragoș Pîslaru avertizează că mai multe pagini de Facebook, aparent fără legătură între ele, ar fi fost implicate, în ultimele săptămâni, într-o campanie coordonată de manipulare online. Potrivit lui Pîslaru, pagini precum „România pământ sfânt”, „Iubire & Trădare”, „George Becali”, „Dragoste și Suflet”, „Ceaimami” și zeci de altele ar fi difuzat simultan mesaje alarmiste legate de proiectul legii salarizării unitare.

Pîslaru susține că nu ar fi vorba despre o dezbatere publică legitimă sau critici argumentate, ci despre o operațiune premeditată de dezinformare, desfășurată prin aproximativ 50 de pagini de Facebook care ar fi redistribuit aceleași mesaje, titluri false și atacuri politice. El a mai afirmat că aceste pagini s-ar prezenta drept comunități dedicate vieții cotidiene, tradițiilor sau divertismentului, dar ar funcționa în realitate ca instrumente de propagandă politică.

Audiențele acestor pagini ar proveni în parte din rețele de conturi false și boți, iar administrarea lor ar implica infrastructuri digitale din mai multe state. Metodele descrise includ utilizarea de imagini din surse oficiale sau generate cu inteligență artificială, precum și distribuirea de informații scoase din context sau inventate, cu scopul de a induce emoții puternice și de a alimenta neîncrederea în instituții. În vizorul acestor rețele s-ar afla figuri politice precum Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Maia Sandu, precum și teme precum relația României cu Republica Moldova și sprijinul acordat Ucrainei.

Lista paginilor de Facebook identificate la acest moment:

Muzica refugiul inimii tale

George Becali

Străini cu sentimente

Mesagerul Sufletului

Rânduri fără gânduri

DRAGOSTEA MEA

Iubire & Trădare

Sentris .ro

ROL .ro

România 360

Știrile TV

Surse pe Net

Citește

Alandala

Alandala Jr.

Dreamer

Mama

Natalia

Trai românesc

Românașu’

Treziri

Nostalgie

Despre Viață

Un gând bun

Știri

Cai Verzi

Ceaimami

Bahar-Viata furata si Dragoste Infinita

Smeily

Românii din străinătate

Noi doi

Filme Vechi

femina .ro

BZI

Radio BZI

Dragoste și Suflet

Bag un blunt, m-am prăjit m-am spart

Trandafirul Galben

Cinematografia Veche

Observatorul

România pământ sfânt

Viața de Șofer

Site-urile către care direcționează traficul:

extranews .ro

dailynews .ro

ziarulzilei .net

spy.monden .ro

politica.demagog .ro

romaniinostri .ro

vezitot .com

noutati.ziareonline .ro

surse .eu

romaniainpovesti .com

citeste-aici .ro

Referitor la proiectul de lege a salarizării unitare, Pîslaru a susținut că în spațiul online au fost răspândite informații false despre tăieri de salarii și scenarii alarmiste, precizând că reforma urmărește, de fapt, reducerea inechităților și crearea unui sistem mai transparent.

Fenomenul reprezintă, în opinia sa, o amenințare la adresa democrației. De aceea, a anunțat intenția de a sesiza autoritățile competente pentru a investiga rețeaua de pagini menționată.