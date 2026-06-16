Costurile sustenabilității pot părea ridicate la început. Anca Ifrim, Membru Board, Chief Underwriter Officer, Omniasig: La final de zi ele vin cu avantaje foarte mari
Revista Capital a organizat marți, 16 iunie 2026, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”. Evenimentul și-a propus să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde.
Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.
Anca Ifrim – Membru Board, Chief Underwriter Officer, Omniasig
Robert Turcescu – Anca Ifrim, membru Board Chief Underwriter Office Omniasig. Omniasig, știm, e unul dintre principalii asiguratori din România cu un rol important în înțelegerea riscurilor și în dezvoltarea unor soluții care sprijină reziliența și sustenabilitatea pe termen lung. Doamna Ifrim, ce înseamnă sustenabilitatea în industria asigurărilor și cum influențează modul în care evaluați și gestionați riscurile. Și să intrăm în chestiune punctuală legată de Omniasig, cum abordează Omniasig sustenabilitatea, de la impactul schimbărilor climatice asupra daunelor până la direcție de dezvoltare pentru viitor. Vă rog.
Anca Ifrim – Bună ziua și mulțumesc frumos! Mulțumesc și pentru că am avut șansa să completez cumva, să închid acest panel, pentru că se leagă foarte frumos ceea ce antevorbitorii mei au spus până în prezent cu ceea ce se întâmplă în procesul de sustenabilitate, în procesul de asigurări.
În procesul de asigurări, când vorbim despre sustenabilitate, vorbim de două perspective. Modul în care o companie afectează mediul ca și environment, ca și ceea ce înseamnă mediul ecologic, mediul social și apoi modul în care schimbările climatice, schimbările sociale afectează compania. Dacă vorbim despre modul în care o companie afectează mediul economic, social de schimbare climatică, felicitări pentru modul în care ați ales invitații. Am avut foarte multe dovezi asupra faptului că sustenabilitatea a fost o provocare, iar în momentul în care s-a găsit soluția, a fost o soluție de succes.
Cumva această sustenabilitate a obligat companiile să se reinventeze să găsească cicluri de producție. Vorbim acum de cicluri circulare. Până acum vorbeam de dezvoltarea verticală, acum vorbim deja de circulare end-to-end în care încercăm să reutilizăm, și mulțumesc pentru această diferențiere între reciclare și reutilizare. Încercăm să reutilizăm tot ce iese din procesul de producție, că vorbim de ape reziduale, că vorbim de nămoluri, că vorbim de alte produse sau că vorbim de modul în care redefinim transporturile și cum mutăm partea de transport rutier spre partea de transport feroviar, tocmai ca să devenim mai sustenabil.
E clar că acest cost de sustenabilitate, chiar dacă la început este mai mare prin faptul că ne obligă să redefinim toate aceste termeni, poate să ne specializăm oamenii pe noi domenii. La final de zi ele vin cu avantaje foarte mari, pe de o parte că avem o creditare mult mai ușoară, o asigurare mult mai facilă, avem oameni mult mai puțin bolnavi și ne scade numărul de concedii medicale și în felul ăsta ne crește productivitatea. Avem foarte multe beneficii.
Dacă vorbim de a doua parte, și anume modul în care schimbările climatice și sociale afectează o companie, aici aș vrea să dau câteva statistici, pentru că cu mulți clienți când ne întâlnim, schimbările climatice par foarte departe și că nu ne afectează foarte direct.
În anul 2025 și la nivel mondial s-au plătit, deși a fost unul din anii buni din ultima perioadă, adică nu au fost atât de multe dezastre naturale. Au fost mai puține decât în alții ani și cred că aici aș aduce aminte toată lumea de incendiu din California, pe lângă taifunuri și furtuni extreme pe care le avem. La nivel global am plătit undeva la 260 de milioane de dolari daune. Nu s-au plătit daune, au fost prejudicii, pagube materiale și umane evaluate undeva la 260 de milioane de dolari, din care doar jumătate au fost asigurate. De ce e important să facem această mențiune? Pentru că atunci când avem o asigurare, pe de o parte scade presiunea asupra bugetelor, care a trebuit cumva să vină să compenseze tot ceea ce se întâmplă și pe de altă parte asigură un cash flow imediat. Dacă ne uităm la cum au fost împărțite cele 270 de milioane de dolari, jumătate au fost pagube provocate de furtuni și aceste pagube provocate de furtuni au fost cu 100% mai mari decât în 2024.
Dacă ne uităm la incendii și în special incendii de vegetație, Ele sunt undeva la 60 de milioane, iar în 2024 au fost 10 milioane. Poate că este un lucru mai puțin cunoscut sau perceput de noi cei din România, dar România în anul 2022 a fost pe locul 2 la incendii de vegetație între Spania și Portugalia. De ce nu suntem conștienți de lucrul ăsta? Pentru că, din fericire, noi avem mai puține comunități umane lângă zonele în care au avut loc acele incendii de vegetație.
Robert Turcescu – Iertați-mă au fost mai multe incendii de vegetație în România decât în Grecia?
Anca Ifrim – Da. E important să înțelegem toate aceste lucruri și modul în care sustenabilitatea vine, ne afectează și cum noi afectăm sustenabilitatea. Modul în care un asigurător și noi, Omniasig este numărul unu ca și asigurător de corporate de mai bine de 18 ani, acționăm în pentru toate segmentele de clienți și mai exact pentru segmentul corporate creăm acest drum de sustenabilitate, pentru că nu toate companiile au șansa de a avea oameni specializați sau de a ști ce anume au de făcut. Oferim consultanță, monitorizăm alături de clienții noștri, îi ajutăm în tot acest proces.
Pentru clienții de retail investim foarte mult în educație, investim în reziliența comunităților defavorizate. Este un panou complex de activități și asigurările sunt un partener foarte important în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea sustenabilă a unei societăți, comunități, companii.
Parteneri
|RecicladOR este unul dintre actorii-cheie ai economiei circulare din România, contribuind la creșterea gradului de colectare și reciclare a ambalajelor. Prin soluții integrate pentru producători și comercianți, compania transformă obligațiile de mediu în procese eficiente, transparente și orientate spre impact real. RecicladOR accelerează tranziția către un model economic sustenabil, în care resursele sunt folosite responsabil și reintrate în circuitul economic.
|Omniasig integrează sustenabilitatea în strategia sa de business prin investiții în prevenție, educație și soluții de asigurare care sprijină reziliența comunităților. Compania promovează responsabilitatea față de mediu și societate, dezvoltând produse adaptate riscurilor climatice și susținând proiecte care încurajează comportamente responsabile. Omniasig demonstrează că un sistem de asigurări modern este un pilon al dezvoltării sustenabile.
|Grampet, lider regional în transport feroviar și logistică, contribuie direct la reducerea amprentei de carbon prin promovarea transportului pe calea ferată — cea mai sustenabilă formă de transport terestru. Compania investește în modernizarea materialului rulant, eficiență energetică și digitalizare, transformând mobilitatea industrială într-un domeniu mai verde și mai responsabil. Grampet arată că infrastructura poate fi un motor al sustenabilității.
|Transavia este un exemplu de agricultură modernă și responsabilă, cu un model integrat care pune accent pe siguranță alimentară, bunăstarea animalelor și reducerea impactului asupra mediului. Prin investiții în energie verde, tehnologii eficiente și practici etice, compania demonstrează că performanța în industria alimentară poate merge mână în mână cu sustenabilitatea. Transavia construiește valoare prin responsabilitate.
|Grupul Erbașu promovează sustenabilitatea în construcții prin utilizarea materialelor moderne, eficiente energetic și prin implementarea unor soluții tehnice care reduc consumul de resurse. Compania integrează standarde ridicate de calitate, siguranță și protecție a mediului în toate proiectele sale, contribuind la dezvoltarea urbană durabilă. Erbașu demonstrează că infrastructura viitorului trebuie construită responsabil.
|Vego Holdings este un grup de investiții care integrează sustenabilitatea în toate proiectele sale, de la construcții și dezvoltare industrială până la energie și infrastructură. Compania pune accent pe eficiență energetică, tehnologii moderne și soluții care reduc impactul asupra mediului, contribuind la dezvoltarea unor proiecte durabile și competitive. Prin investiții responsabile și standarde ridicate de calitate, Vego Holdings promovează un model de creștere orientat spre viitor.
|Philip Morris International investește masiv în inovație și tehnologii cu potențial redus de risc, integrând sustenabilitatea în transformarea sa globală. Compania urmărește reducerea impactului asupra mediului prin eficiență energetică, management responsabil al resurselor și obiective ambițioase de decarbonizare. PMI își repoziționează modelul de business în direcția unui viitor mai sustenabil, bazat pe știință și responsabilitate.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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