Costurile sustenabilității pot părea ridicate la început. Anca Ifrim, Membru Board, Chief Underwriter Officer, Omniasig: La final de zi ele vin cu avantaje foarte mari

Revista Capital a organizat marți, 16 iunie 2026, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”. Evenimentul și-a propus să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde.

Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.

Robert Turcescu – Anca Ifrim, membru Board Chief Underwriter Office Omniasig. Omniasig, știm, e unul dintre principalii asiguratori din România cu un rol important în înțelegerea riscurilor și în dezvoltarea unor soluții care sprijină reziliența și sustenabilitatea pe termen lung. Doamna Ifrim, ce înseamnă sustenabilitatea în industria asigurărilor și cum influențează modul în care evaluați și gestionați riscurile. Și să intrăm în chestiune punctuală legată de Omniasig, cum abordează Omniasig sustenabilitatea, de la impactul schimbărilor climatice asupra daunelor până la direcție de dezvoltare pentru viitor. Vă rog.

Anca Ifrim – Bună ziua și mulțumesc frumos! Mulțumesc și pentru că am avut șansa să completez cumva, să închid acest panel, pentru că se leagă foarte frumos ceea ce antevorbitorii mei au spus până în prezent cu ceea ce se întâmplă în procesul de sustenabilitate, în procesul de asigurări.

În procesul de asigurări, când vorbim despre sustenabilitate, vorbim de două perspective. Modul în care o companie afectează mediul ca și environment, ca și ceea ce înseamnă mediul ecologic, mediul social și apoi modul în care schimbările climatice, schimbările sociale afectează compania. Dacă vorbim despre modul în care o companie afectează mediul economic, social de schimbare climatică, felicitări pentru modul în care ați ales invitații. Am avut foarte multe dovezi asupra faptului că sustenabilitatea a fost o provocare, iar în momentul în care s-a găsit soluția, a fost o soluție de succes.

Cumva această sustenabilitate a obligat companiile să se reinventeze să găsească cicluri de producție. Vorbim acum de cicluri circulare. Până acum vorbeam de dezvoltarea verticală, acum vorbim deja de circulare end-to-end în care încercăm să reutilizăm, și mulțumesc pentru această diferențiere între reciclare și reutilizare. Încercăm să reutilizăm tot ce iese din procesul de producție, că vorbim de ape reziduale, că vorbim de nămoluri, că vorbim de alte produse sau că vorbim de modul în care redefinim transporturile și cum mutăm partea de transport rutier spre partea de transport feroviar, tocmai ca să devenim mai sustenabil.

E clar că acest cost de sustenabilitate, chiar dacă la început este mai mare prin faptul că ne obligă să redefinim toate aceste termeni, poate să ne specializăm oamenii pe noi domenii. La final de zi ele vin cu avantaje foarte mari, pe de o parte că avem o creditare mult mai ușoară, o asigurare mult mai facilă, avem oameni mult mai puțin bolnavi și ne scade numărul de concedii medicale și în felul ăsta ne crește productivitatea. Avem foarte multe beneficii.

Dacă vorbim de a doua parte, și anume modul în care schimbările climatice și sociale afectează o companie, aici aș vrea să dau câteva statistici, pentru că cu mulți clienți când ne întâlnim, schimbările climatice par foarte departe și că nu ne afectează foarte direct.

În anul 2025 și la nivel mondial s-au plătit, deși a fost unul din anii buni din ultima perioadă, adică nu au fost atât de multe dezastre naturale. Au fost mai puține decât în alții ani și cred că aici aș aduce aminte toată lumea de incendiu din California, pe lângă taifunuri și furtuni extreme pe care le avem. La nivel global am plătit undeva la 260 de milioane de dolari daune. Nu s-au plătit daune, au fost prejudicii, pagube materiale și umane evaluate undeva la 260 de milioane de dolari, din care doar jumătate au fost asigurate. De ce e important să facem această mențiune? Pentru că atunci când avem o asigurare, pe de o parte scade presiunea asupra bugetelor, care a trebuit cumva să vină să compenseze tot ceea ce se întâmplă și pe de altă parte asigură un cash flow imediat. Dacă ne uităm la cum au fost împărțite cele 270 de milioane de dolari, jumătate au fost pagube provocate de furtuni și aceste pagube provocate de furtuni au fost cu 100% mai mari decât în 2024.

Dacă ne uităm la incendii și în special incendii de vegetație, Ele sunt undeva la 60 de milioane, iar în 2024 au fost 10 milioane. Poate că este un lucru mai puțin cunoscut sau perceput de noi cei din România, dar România în anul 2022 a fost pe locul 2 la incendii de vegetație între Spania și Portugalia. De ce nu suntem conștienți de lucrul ăsta? Pentru că, din fericire, noi avem mai puține comunități umane lângă zonele în care au avut loc acele incendii de vegetație.

Robert Turcescu – Iertați-mă au fost mai multe incendii de vegetație în România decât în Grecia?

Anca Ifrim – Da. E important să înțelegem toate aceste lucruri și modul în care sustenabilitatea vine, ne afectează și cum noi afectăm sustenabilitatea. Modul în care un asigurător și noi, Omniasig este numărul unu ca și asigurător de corporate de mai bine de 18 ani, acționăm în pentru toate segmentele de clienți și mai exact pentru segmentul corporate creăm acest drum de sustenabilitate, pentru că nu toate companiile au șansa de a avea oameni specializați sau de a ști ce anume au de făcut. Oferim consultanță, monitorizăm alături de clienții noștri, îi ajutăm în tot acest proces.

Pentru clienții de retail investim foarte mult în educație, investim în reziliența comunităților defavorizate. Este un panou complex de activități și asigurările sunt un partener foarte important în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea sustenabilă a unei societăți, comunități, companii.