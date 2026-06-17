O nouă strategie europeană pentru forța de muncă: cine ar putea beneficia de schimbări

Europa se confruntă cu un deficit tot mai accentuat de forță de muncă, pe fondul schimbărilor demografice care reduc populația activă. În acest context, economiile statelor membre se bazează tot mai mult pe lucrători proveniți din afara Uniunii Europene.

Creșterea cererii de personal în mai multe sectoare a determinat intensificarea discuțiilor privind mobilitatea internațională a muncii. Facilitarea migrației legale este considerată un element important pentru susținerea competitivității economice la nivel european.

Două evoluții recente la nivelul Uniunii Europene sunt menite să sprijine atragerea de talente din afara spațiului comunitar. Este vorba despre aplicarea completă a normelor din Directiva actualizată privind permisul unic și intrarea în vigoare a Rezervei de talente a UE.

Aceste instrumente sunt concepute pentru a simplifica accesul lucrătorilor străini pe piața muncii europene. Ambele inițiative vizează reducerea obstacolelor administrative și îmbunătățirea conectării dintre angajatori și candidați.

Directiva privind permisul unic oferă posibilitatea solicitării unui singur document care acoperă atât dreptul de muncă, cât și dreptul de ședere pe teritoriul Uniunii Europene. Actualizarea acestei directive urmărește simplificarea procesului de depunere a cererilor și accelerarea procedurilor administrative.

Persoanele care dețin deja un permis de ședere valabil pot depune cererea direct din interiorul Uniunii Europene, fără a fi obligate să revină în țara de origine. Statele membre trebuie să soluționeze solicitările în termen de 90 de zile, inclusiv în situațiile care implică evaluarea pieței muncii.

Noile prevederi includ măsuri suplimentare de protecție pentru lucrătorii din afara Uniunii Europene, inclusiv împotriva exploatării prin muncă. Statele membre au obligația de a informa lucrătorii cu privire la drepturile lor și de a permite schimbarea angajatorului în anumite condiții.

De asemenea, este prevăzută posibilitatea ca aceștia să rămână pe teritoriul statului respectiv în perioadele de șomaj, pe durata valabilității permisului unic. Țările Uniunii Europene au termen până în mai 2026 pentru a-și adapta legislația națională, iar regulile nu se aplică în Danemarca și Irlanda.

Rezerva de talente a UE devine prima platformă digitală la nivel european destinată facilitării recrutării internaționale a lucrătorilor din afara Europei. Inițiativa a intrat în vigoare în iunie 2026, însă dezvoltarea platformei este încă în desfășurare la nivelul Comisiei Europene.

Operaționalizarea completă este estimată până la sfârșitul anului 2027. Sistemul va permite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să își creeze un profil care include competențe, calificări, experiență profesională și cunoștințe lingvistice.

Angajatorii din statele membre participante vor putea publica locuri de muncă direct pe platformă, facilitând astfel accesul la candidați internaționali. Sistemul este orientat în special către ocupațiile care se confruntă cu deficit de forță de muncă pe piața europeană.

Platforma urmărește să creeze o legătură directă între cererea și oferta de muncă la nivel internațional. Procesul de implementare este etapizat, iar extinderea utilizării depinde de participarea statelor membre.

Eforturile de facilitare a migrației legale sunt integrate în abordarea generală a Uniunii Europene privind migrația și azilul. Aceste măsuri sunt prezentate ca element complementar al acțiunilor de gestionare a migrației neregulamentare.

Pactul UE privind migrația și azilul stabilește un set comun de reguli pentru coordonarea procedurilor la nivelul statelor membre. Direcțiile de politică urmăresc organizarea fluxurilor de migrație într-un cadru reglementat și uniform la nivel european.