Porsche trage frâna de mână și pregătește noi concedieri. Constructorul german vrea profituri mai mari cu mai puține mașini

Porsche negociază un nou program de reducere a costurilor și vrea să finalizeze discuțiile înainte de vacanța de vară a angajaților din luna iulie. Constructorul german încearcă să își adapteze activitatea la o cerere mai redusă și la presiunile care afectează industria auto europeană. În paralel, compania accelerează măsurile de eficientizare și caută soluții pentru creșterea profitabilității. Deciziile vin într-un context marcat de scăderea câștigurilor și de pierderi semnificative la nivelul grupului.

Porsche intenționează să finalizeze negocierile privind un al doilea program de reducere a costurilor înainte de vacanța de vară a angajaților, programată pentru luna iulie. Informația a fost prezentată de directorul general al companiei, Michael Leiters, într-un interviu acordat publicației Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, citat de Reuters.

Conducerea constructorului german consideră că angajații trebuie să primească rapid clarificări privind măsurile aflate în pregătire și impactul acestora asupra companiei.

„Vrem să ajungem la un acord cu angajații înainte de vacanța fabricilor din iulie. Angajații Porsche au nevoie de claritate”, a afirmat Leiters.

Programul vine în completarea măsurilor anunțate anterior. Compania a comunicat deja că va elimina aproximativ 1.900 de locuri de muncă în următorii ani, după ce în 2025 a renunțat la circa 2.000 de angajați temporari.

Strategia de reorganizare este determinată de schimbările din piață și de reducerea cererii față de nivelurile înregistrate în ultimii ani. Deși constructorul a comercializat aproximativ 280.000 de vehicule în 2025, conducerea estimează că volumele de producție vor fi mai mici în perioada următoare.

În aceste condiții, compania urmărește să își mențină marjele de profit și să genereze rezultate financiare solide chiar și cu un număr redus de automobile produse și livrate.

„Porsche trebuie să câștige bani cu mai puține mașini”, a declarat Leiters.

Pe lângă restructurarea internă, compania intenționează să își extindă cooperarea cu Audi, producător care face parte din același grup Volkswagen. Potrivit șefului Porsche, o colaborare mai strânsă între cele două mărci ar putea contribui la reducerea costurilor și la creșterea eficienței operaționale.

În paralel, constructorul german a confirmat că va continua să producă gama de modele de intrare 718, în ciuda dificultăților cu care se confruntă industria auto europeană.

Rezultatele financiare ale companiei au rămas sub presiune și în primul trimestru din 2026, pe fondul tarifelor comerciale, al tensiunilor geopolitice și al unor lipsuri din gama de modele disponibile.

Aceste provocări au determinat conducerea să accelereze măsurile de eficientizare și să caute noi modalități de reducere a cheltuielilor pentru a proteja profitabilitatea companiei.

Porsche face parte din grupul Volkswagen, unul dintre cei mai mari producători auto din lume. Grupul german se confruntă, la rândul său, cu o concurență tot mai agresivă din partea producătorilor chinezi și cu încetinirea cererii pe mai multe piețe importante.

Datele financiare publicate de Porsche SE, principalul investitor al Volkswagen, arată că profitul ajustat după taxe a scăzut cu 21% în primul trimestru al anului, până la 382 de milioane de euro.

În același timp, rezultatul net neajustat a trecut pe pierdere, ajungând la minus 923 de milioane de euro, după o depreciere contabilă de 1,3 miliarde de euro a participației deținute la Volkswagen.