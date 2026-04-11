În același timp, experiența completă — raportul calitate-preț, serviciile, designul și atmosfera — a devenit principalul criteriu care determină revenirea clienților. Această evoluție reflectă o maturizare a pieței locale, aliniată tendințelor din industria internațională a ospitalității.

Una dintre cele mai vizibile schimbări din industrie este simplificarea meniurilor, nu din lipsă de opțiuni, ci ca răspuns la nevoia de coerență și control al calității. La nivel global, restaurantele reduc complexitatea și își concentrează resursele pe o execuție impecabilă.

Această tendință este deja vizibilă și în România, unde grupurile mature din domeniu aleg tot mai des consistența în locul varietății.

“Față de acum 5-10 ani, clientul este mult mai informat, mai curios și mult mai atent la ce primește în farfurie. Nu mai vorbim despre cantitate, ci despre echilibru, prospețime și calitatea reală a ingredientelor. Oamenii citesc meniul altfel și vor să știe ce aleg. Nu mai este suficient să ai un meniu stufos, trebuie să ai un concept bine gândit și foarte bine executat. Presiunea pe forța de muncă și pe costuri accelerează această direcție în toată piața”, spune Dragoș Bercea, Corporate Executive Chef City Grill Group.

În paralel cu deschiderea către influențe internaționale, se conturează o revenire la bucătăria locală, însă într-o formă actualizată. Preparatele tradiționale nu dispar, ci sunt reinterpretate prin tehnici mai precise, plating mai atent și ingrediente mai bine selecționate.

City Grill Group adoptă această direcție în restaurantele sale cu identitate istorică puternică, unde meniurile îmbină tradiția cu așteptările consumatorului urban contemporan.

„Avem o bază gastronomică foarte valoroasă, care poate fi reinterpretată elegant și modern. Nu schimbăm identitatea preparatului, dar îl aducem într-un limbaj actual. Tehnica potrivită și ingredientul bun pot duce multe preparate românești într-o zonă rafinată, fără să le piardă autenticitatea,” explică Bercea.

City Grill Group urmărește constant evoluțiile din piețele occidentale și asiatice, însă le adaptează la realitatea locală, la profilul clientului român, la capacitatea operațională și la identitatea fiecărui concept din portofoliu.

„Nu cred în copiere. Cred în filtrare și adaptare. Au sens influențele asiatice integrate firesc, nu agresiv: aciditate, fermentație, umami, texturi, echilibru între dulce -sărat -picant. Ce nu se va prinde prea curând sunt extremele, meniurile foarte conceptuale, preparatele prea abstracte, experiențele în care povestea devine mai importantă decât gustul. Piața românească are nevoie de ancore clare: gust recognoscibil, satisfacție reală și valoare percepută,” spune Dragoș Bercea.

În același timp, Bercea identifică un potențial încă insuficient valorificat în bucătăria locală. Fermentația tradițională românească, murăturile, saramurile, afumăturile, peștele de apă dulce, legumele de sezon, cătina și vișinele sunt ingrediente cu identitate puternică și profunzime, care pot fi integrate mult mai creativ în meniurile restaurantelor din București.

„Mi-aș dori să văd o bucătărie românească mai curajoasă, care să folosească tehnicile și ingredientele locale ca bază pentru construcții noi, relevante și memorabile. Restaurantul de succes va fi cel care știe exact cine este, pentru cine gătește și de ce există,” adaugă Dragoș Bercea.

Pe termen mediu și lung, diferențierea în piața restaurantelor din România nu va mai fi determinată de diversitatea ofertei, ci de coerența conceptului și calitatea experienței oferite. Grupul investește 6,5 milioane de euro în 2026 în destinații cu identitate puternică, precum Cazinoul din Constanța, Cerbul Carpatin din Brașov, Gambrinus și Monte Carlo din Cișmigiu, un semnal clar că strategia de creștere se bazează pe locații care generează loialitate.

Pentru City Grill Group, care realizează 28% din venituri prin aplicația de fidelizare Out4Food, cu 380.000 de utilizatori activi și un bon mediu cu 20% mai mare față de restul clienților, loializarea reprezintă atât o direcție strategică în construirea experienței din restaurante, cât și un indicator esențial de performanță.