În cadrul evenimentului, au fost peste 110 lideri din ospitalitate românească, investitori, fondatori de startup-uri, producători locali, specialiști IT, avocați și jurnaliști. Ei au lucrat împreună pentru a identifica cele mai importante provocări din industria alimentară. De asemenea, au încercat să găsească soluțiile optime pentru acestea.

Printre cele mai importante acțiuni derulate în cadrul F&B Innovation Camp s-au numărat: workshopuri pe teme precum „Strategii de comunicare” „Digitalizarea unei afaceri HoReCa” și „Stabilirea obiectivelor de business pentru 2025”, dezbateri pe subiecte de actualitate, Pitching de finanțare pentru fondatorii de startup-uri care își propun să digitalizeze industria ospitalității precum și un eveniment de tip street food battle, în care cei mai apreciați chefi români, împărțiți în două echipe, au concurat pentru a-i impresiona pe participanți cu preparatele lor gătite în aer liber.

F&B Innovation Camp este un program susținut de UniCredit Bank, cu sprijinul Bocado, 5 to go, Johnnie Walker, Freya POS, Purcari Wines. Parteneri media: Revista Capital, Canal 33, Kiss FM, G4Food, Infofinanciar.

Turismul românesc este o industrie a paradoxului. În ultimii ani, am putut observa cum românii încep să evite litoralul românesc. Ei sunt mânați de la spate de prețurile mari și serviciile primite. În același timp, observăm cum proiecte precum Via Transilvanica, care a obținut Premiul Special de Excelență în cadrul Galei Romanian Hospitality Awards 2024, reușește să atragă turiști străini și să fie inclus în Top 100 destinații turistice din lume.

Astfel, în cadrul F&B Innovation Camp, una dintre dezbaterile organizate i-a adus în prim plan pe jurnaliști și pe profesioniștii din ospitalitate: Sorin Andreiana, Redactor-Șef al Revistei Capital, Florentina Varga, Producător Radio România Actualități, Dumitru Bădiță, jurnalist TVR și G4Food, Lorand Szarvadi, proprietar Balvanyos Resort, Oana Coantă, chef și owner Bistro de l’Arte, Adriana Sohodoleanu, gastronom și doctor în sociologie și Marius Băzăvan, Coproprietar Bacolux România.

Profesioniștii din ospitalitate trebuie să investească în comunicare.

Jurnaliștii trebuie să învețe în profunzime particularitățile industriei HoReCa. Cum funcționează, care este legislația specifică și lacunele pe care le conține, care sunt asociațiile active din sector, cum evoluează industria și care sunt provocările cu care se confruntă.

Un al doilea panel de discuții a fost dedicat provocărilor cu care se confruntă chefii români, de la furnizori și materii prime, până la forța de muncă, sistemul de returnare-garanție și posibilele creșteri de taxe. În cadrul panelului au participat: Alex Petricean, owner NOUA și NOUA B.A.R., Oana Coantă, owner Bistro de l’Arte, Mihai Toader, owner Soro lume, Ioana Bogdan, owner Ritual, Alina Macovei, owner A Bistro, Chef Giovanni, owner Il Viaggio, Bogdan Puiu, owner Soft & Grace.

Bucătarii care devin și manageri ating un nou nivel de cunoaștere care se reflectă inclusiv în inovarea dish-urilor.

„Anul 2024 a fost cel mai greu dar și cel mai bun an pentru mine și restaurantul pe care îl conduc. Este, de altfel, primul an în care am preluat și îndatoririle de manager. Am fost nevoit să învăț să-mi ridic capul din dish-urile pe care le pregătesc și să ofer atenție tuturor rotițelor care țin în mișcare un restaurant. Am căpătat astfel o privire de ansamblu pe care nu o aveam înainte și care m-a ajutat să-mi dezvolt nu doar calitățile de manager, dar și viziunea din bucătărie”, a afirmat chef Mihai Toader, owner Soro Lume.