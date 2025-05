Timp de trei zile, peste 140 de participanți – antreprenori în foodtech, fondatori de restaurante, investitori, lideri din FMCG și HoReCa, experți și consultanți – participă la un program complex, care combină dialoguri strategice, workshopuri aplicate și sesiuni de pitching.

Evenimentul funcționează ca o platformă de conectare între startup-urile selectate în cadrul F&B Business Accelerator și ecosistemul extins de industrie și investiții.

Food & Beverages Innovation Camp este conceput pentru a stimula colaborarea transnațională, transferul de know-how și crearea de soluții scalabile în food innovation – de la produse și concepte noi, până la optimizarea proceselor și adoptarea tehnologiilor emergente.

România își consolidează poziția

Unul dintre cele mai puternice momente ale evenimentului îl constituie panelul de deschidere dedicat investițiilor în food și ospitalitate.

Pe scenă se regăsesc unele dintre cele mai influente nume din antreprenoriatul românesc și internațional: Lorand Szarvadi, proprietarul Bavanyos Resort, activ în investiții în real estate și HoReCa; Răzvan Testa, partener fondator al Țuca, Zbârcea și Asociații și Răzvan Pirjol, consultant și fost secretar de stat pentru turism, cu expertiză în dezvoltarea sustenabilă a destinațiilor.

Li se alătură Tinu Sebeșanu, CEO al trend Hospitality, cu un portofoliu impresionant de investiții în industria ospitalității; Dr. Raed Sarhan, fondator Azalea Ventures, investitor internațional în startupuri creative și foodtech; Radu Savopol, co-fondatorul 5 to go – cel mai extins lanț de cafenele din România; Albert Davidoglu, CEO Macromex, lider în distribuția de produse congelate; Radu Țimiș Jr., CEO al Cris-Tim Group; Roxana Maricuțu, Deputy Head of Investment Promotion – Invest Hong Kong, specializată în atragerea de investiții europene către piețele asiatice; și Marta Pogroszewska, COO al Bread Holdings Limited (UK), companie care deține GAIL’s Bakery – unul dintre cele mai inovatoare branduri de panificație din Marea Britanie.

De asemenea, evenimentul marchează o premieră pentru industria locală: pentru prima dată într-un cadru profesional, se abordează deschis tema burnout-ului în ospitalitate, cu intervenții și soluții propuse de specialiști din psihologie, management operațional și leadership organizațional.

Mâncare pe alese

Alături de investitori, sunt prezenți și unii dintre cei mai respectați chefi români care sunt, în același timp, antreprenori de succes.

Printre aceștia se numără Mihai Toader, cu o abordare contemporană asupra fine casual dining; Nico Lontras, cunoscut pentru revalorizarea gastronomiei românești; Alex Burcă, chef creativ cu experiență internațională; Roland Suciu, co-fondatorul Braseria Locală; Alex Petricean, premiat pentru proiectul NOUA, care explorează identitatea gastronomică locală; Oana Coantă, de la Bistro de l’Arte, promotoare a produselor de sezon; și Ana Consulea, fondatoarea Zelateria, care a reinventat cofetăria românească modernă.

Prezența lor aduce autenticitate și profunzime campului, fiind implicați nu doar în sesiunile tematice, ci și în experiențele culinare de seară.

F&B Innovation Camp include sesiuni dedicate digitalizării proceselor în foodservice, scalării prin modele de business centralizate, sustenabilității, comunicării de brand și provocărilor legate de resursa umană. Workshopurile sunt susținute de experți în vânzări multichannel, bugetare, strategie, design operațional și cultură organizațională.