TSB Bank oferă clienților 190 de lire sterline în numerar, ca parte a unui nou avantaj financiar în valoare totală de 310 de lire sterline. Pentru a primi bonusul de 100 GBP, clienții trebuie să se conecteze la aplicația TSB Mobile Banking și să efectueze cel puțin cinci plăți folosind cardul de debit din contul lor înainte de 19 iulie 2025.

Bonusul de 100 GBP va fi plătit între 2 și 16 august 2025. În primele șase luni, TSB oferă, de asemenea, clienților șansa de a câștiga cashback triplu de 15 GBP în fiecare lună atunci când efectuează cel puțin 20 de plăți cu cardul de debit într-o lunp calendaristică, informează birminghammail.co.uk.

Clienții TSB Bank pot câștiga 90 GBP

Astfel, clienții pot câștiga un total de 90 GBP și orice cashback va fi plătit automat în următoarea lună calendaristică. Surina Somal, director la TSB a declarat:

„Suntem încântați să putem răsplăti clienții noi care aleg să-și facă un cont la TSB. Cu atât de multe funcții și beneficii ale contului, TSB oferă o gamă largă de opțiuni și asistență clienților pentru a-și crea obiceiuri sănătoase în jurul finanțelor lor și pentru a construi încrederea cu banii lor”.

Pentru cashback triplu și recompensă la alegere, clienții trebuie să îndeplinească condițiile impuse de bancă. Oferta este limitată și poate fi anulată în orice moment. TSB va anunța înainte data când va renunța la acest bonus.

Conturile TSB Bank aduc mai multe beneficii noilor clienți

Conturile TSB Spend & Save și Spend & Save Plus oferă o gamă largă de funcții inteligente de economisire, inclusiv Save the Pennies și Savings Pots, plus reduceri de la mărci mari cu My TSB Rewards.

Mai multe informații despre conturile curente Spend & Save și Spend & Save Plus ale TSB pot fi găsite online.

Clienții trebuie să deschidă un cont la TSB folosind Serviciul de schimbare a contului curent începând cu 19 mai 2025, iar schimbarea trebuie să fie finalizată până la 19 iulie 2025.

Clienții vor putea aplica prin aplicația TSB Mobile Banking

Clienții vor putea aplica prin aplicația TSB Mobile Banking, pe site-ul TSB sau la o sucursală.

Clienții pot alege inclusiv un voucher la un hotel de 120 GBP sau acces la 12 luni de bilete de activitate pentru sute de atracții din Marea Britanie.