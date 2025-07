Fifth Third Bank, o bancă cu sediul în Cincinnati, lucrează intens pentru a schimba acest lucru, oferind tuturor clienților săi așa numitele Free Wills de la furnizorul online Trust & Will.

”Free wills” se referă la diverse inițiative care oferă servicii gratuite de redactare a testamentelor, în general, pentru persoane care au nevoie de a-și gestiona bunurile după moarte sau de a-și exprima voința cu privire la îngrijirea medicală sau deciziile financiare.

Clienții Fifth Third pot accesa platforma online Trust & Will

Toți clienții Fifth Third pot accesa de acum platforma online ghidată Trust & Will și pot crea un testament gratuit, fără ajutorul unui avocat, care va fi aprobat în mai puțin de o oră, potrivit CNBC.

Lipsa unui testament poate duce la o luptă în justiție îndelungată și costisitoare, în timpul căreia fondurile nu sunt disponibile pentru costurile de înmormântare, facturile medicale și alte cheltuieli esențiale.

De asemenea, înseamnă că toate activele vor fi distribuite în conformitate cu legile statului respectiv, care ar putea să nu se alinieze dorințelor celui decedat.

„Am văzut o nevoie clară pentru acest sistem”, a declarat Erin Crawford, șeful echipelor de plăți pentru consumatori și de gestionarea banilor la Fifth Third Bank, pentru CNBC Select. „Le oferim clienților noștri liniștea sufletească știind că, dacă li se va întâmpla ceva, cei dragi vor fi protejați”, a aubliniat el.

Oferta gratuită este pentru testamente individuale sau comune

Testamentele de la Trust & Will încep de obicei de la 199 USD. Oferta gratuită este pentru testamente individuale sau comune în cele 11 state în care operează Fifth Third Bank.

Ca alternativă, banca oferă un credit de 299 USD pentru un testament făcut pe timpul vieții prin formula Trust & Will. Acesta poate oferi mai multă intimitate și poate soluționa problema averii mai rapid decât un testament normal, deoarece ocolește procesul de succesiune.

„Fiecare familie merită liniște sufletească”, a spus CEO-ul Trust & Will, Cody Barbo. „Misiunea noastră este să facem planificarea patrimoniului accesibilă tuturor, iar acest parteneriat ne aduce cu un pas mai aproape de acest obiectiv”,a a mai declarat el.