A început Litoralul pentru toți 2024

Ieri a debutat programul „Litoralul pentru Toți” pentru acest an, adresat turiștilor care doresc să se bucure de vacanțe la mare în afara sezonului estival. Această inițiativă vine cu reduceri semnificative la tarifele de cazare pentru șederi de minim 6 nopți, în perioada 3 mai – 20 iunie, în prima etapă. Apoi, urmează a doua etapă, între 1 septembrie și 15 octombrie.

Programul a ajuns la cea de-a 43-a ediție, iar până în prezent s-au înscris 17 hoteluri din 6 stațiuni. Printre hotelurile participante se numără Hotel Modern, Hotel Central și Hotel Voila din Mamaia, Hotel Vis, Hotel Cupidon și Hotel Minerva din Eforie Nord, Hotel Q din Neptun-Olimp, Hotel Dana din Venus, și Hotel Corsa din Mangalia.

Pentru turiștii interesați, iată câteva exemple de tarife pentru o noapte de cazare:

La un hotel de 2 stele din Saturn, sejurul începe de la 69 de lei pe noapte, pentru cazare de două persoane.

Pentru cei care doresc să beneficieze de all inclusive, un hotel de 3 stele din Olimp oferă pachete începând de la 465 de lei pe noapte în cameră dublă. Acest tarif include 3 mese pe zi, băuturi nelimitate, șezlonguri la plajă privată și programe de distracție pentru copii.

În Mamaia, la un hotel de 4 stele, oferta începe de la 180 de lei pe noapte pentru un sejur de minim 5 nopți, cu aplicabilitate în perioada 6 mai – 13 iunie 2024.

Aceste oferte vin în întâmpinarea turiștilor cu variate opțiuni de cazare și servicii incluse, în cadrul unui program dedicat celor care doresc să se bucure de liniștea și frumusețea litoralului românesc în afara sezonului aglomerat, potrivit litoralulpentrutoti.ro.

Ce este acest program

Litoralul Pentru Toti este un program destinat turistilor care doresc sa-si petreaca sejurul la mare in extrasezon, atunci cand statiunile si plaja sunt mai libere, dar totusi incalzite de soare, si presupune reduceri semnificative la tariful de cazare pentru sejururile de 6 nopti. Programul Litoralul pentru Toti se desfasoara in perioada 3 mai – 20 iunie si 1 septembrie – 15 octombrie, iar in cadrul lui se inscriu an de an hoteluri de 2, 3 si 4 stele din toate statiunile de pe litoralul romanesc.

Daca va intereseaza si doriti sa beneficiati de aceasta oferta, urmariti sectiunea Litoralul pentru toti.