În ultimii ani, Kirill Vîșinski a condus agenția internațională de presă Rossiya Segodnya („Rusia Azi”, a nu se confunda cu Russia Today – n.red.), creată în 2013 prin decretul președintelui Vladimir Putin. Agenția include site-ul Sputnik și mai multe posturi de radio și platforme media în diferite limbi, având ca obiectiv răspândirea știrilor și opiniilor oficiale ale Moscovei.

După eliberarea din detenția ucraineană, Vîșinski s-a dedicat pe deplin acestei activități, devenind una dintre vocile importante ale propagandei rusești în plan internațional.

Pe 15 mai 2018, Vîșinski a fost reținut la Kiev, fiind ulterior arestat sub acuzațiile de sprijinire a separatiștilor din Donbas și trădare, fapte pentru care risca până la 15 ani de închisoare. Instanțele din Ucraina i-au prelungit de opt ori detenția preventivă, ceea ce a transformat cazul său într-un subiect sensibil pe agenda politică.

El a negat constant acuzațiile, susținând că erau „minciuni și manipulări”, și a subliniat că, în perioada în care conducea RIA Novosti Ucraina, Serviciul Secret ucrainean nu a formulat plângeri oficiale împotriva sa.

Președintele rus Vladimir Putin a catalogat atunci arestarea drept „fără precedent” și a acuzat autoritățile ucrainene că îl pedepsesc pentru activitatea sa jurnalistică.

Pe tot parcursul detenției, Rusia a trimis numeroase note de protest la Kiev, acuzând abuzuri împotriva libertății presei. În septembrie 2019, Kirill Vîșinski a fost eliberat printr-o decizie a Curții de Apel din Kiev și inclus într-un schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina. Revenirea sa la Moscova a fost prezentată drept o victorie diplomatică de către Kremlin.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, l-a descris pe Vîșinski ca pe „un profesionist remarcabil” și „un apărător al libertății de exprimare”. Ea a spus că, în ciuda celor 400 de zile petrecute în închisoare la Kiev, jurnalistul a găsit puterea de a continua să lupte pentru colegii săi din presă.

„Acest om a fost un mare profesionist, un camarad care a contribuit enorm la jurnalismul mondial. În primul rând, poate, prin faptul că a fost unul dintre primii care a devenit un adevărat luptător împotriva minciunilor, împotriva celor care, în mod evident, nu respectă și nu recunosc libertatea de exprimare”, scrie Zaharova. „Este o persoană care, în ciuda faptului că a îndurat temnițele regimului de la Kiev, a găsit puterea ca, după eliberare, să continue să lupte pentru alții, pentru camarazii săi”, mai scrie Zaharova în scrisoarea ei de condoleanțe.

Pentru Rusia, figura lui Kirill Vîșinski a rămas simbolică: un jurnalist considerat victimă a represiunii politice în Ucraina și, în același timp, un exponent al propagandei oficiale rusești pe scena internațională.