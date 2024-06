Daniel Mischie, CEO-ul City Grill, este în această familie încă de la începuturile poveștii, a fost martorul evoluțiilor, decăderilor, problemelor, dar și succesului acestei companii. Omul de afaceri a acordat un interviu Revistei Capital în care a vorbit despre frumusețea lucrului în echipă, despre importanța domeniului HoReCa în societate și despre evoluțiile acestui domeniu de activitate.

Daniel Mischie, despre proiectele importante

Întrebare: Care este cel mai important proiect implementat în 2023 de către departamentul pe care îl coordonați?

Răspuns: În 2023, City Grill a finalizat cel mai amplu proces de investiție al grupului, respectiv 13 milioane de euro în revitalizarea și modernizarea restaurantului Hanu’ Berarilor -Oprea Soare și Hotel La Boheme. Tot în a doua jumătate a anului 2023, grupul City Grill a finalizat o investiție de peste 2.5 milioane Euro în modernizarea restaurantelor din rețeaua Buongiorno, proiect demarat în 2019.

Cele trei restaurante incluse în proiectul de modernizare au fost Buongiorno Primăverii, reamenajat în 2019, cu o investiție de 700.000, Buongiorno Victoriei, în 2021, unde investiția s-a ridicat la peste 1.600.000 Euro și Buongiorno Băneasa, redeschis în luna august 2023, după o investiție de 500.000 Euro.

Dacă în cazul Buongiorno Italian investiția a fost redirecționată către actualizarea și modernizarea designului interior, proiectul de design al restaurantului Hanu’ Berarilor – Oprea Soare, realizat de arh. Mihai Popescu reprezintă un exemplu de adaptare la arhitectura istorică a clădirii monument istoric de clasa A, această clasificare venind, desigur, cu multe limitări. Totuși, s-a reușit păstrarea elementelor de construcție originale, ale arhitectului Petre Antonescu și combinarea într-un mix cu design contemporan și cu elemente interioare actuale.

Am participat și câștigat licitația pentru tronson 2 Food în Aeroportul Internațional Henri Coandă. Aș vrea să marchez și curajul de a promova doi manageri la nivel de top management în cadrul companiei pe două departamente vitale pentru companie, HR și Dezvoltare. Compania vrea sa fie actuală, să beneficieze de oportunitățile, viziunea si entuziasmul oferite de generația tânără.

Suntem o companiei pe piață de 20 de ani și trebuie să rămânem deschizători de drumuri și înțelegem că trebuie făcut pasul de la cele două linii strategice consacrate în ospitalitate produs, respectiv servicii, către triada produs- servicii -experiența. Noul tip de client pune preț pe această experiența, astfel avem în echipă rol de Vibe Manager și acordăm resurse în această direcție: plating, miros, muzică, experiența personalizată, etc.

Un domeniu în plină dezvoltare

Întrebare: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Răspuns: Nu știu dacă poate fi denumit proiect, pentru că nu respectă neapărat caracteristicile unui proiect, dar din perspectiva mea formarea echipei City Grill este cel mai important demers în care sunt implicat. Un proiect care este ongoing, nu se termină niciodată, este formarea, consolidarea și păsrarea entuziasmului echipei grupului City Grill.

Întrebare: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2024?

Răspuns: Avem câteva proiecte pentru acest an, de extindere și consolidare a brandurilor existente. Sunt aflate în diverse stadii și depind de diferite variabile ale pieței. Bugetul de investiții din acest an este similar cu anul trecu, 20milioane euro.

Dincolo de bugetele majore pentru investițiile finalizate în 2023 sau cele în plan pentru 2024, investițiile în restaurantele reţelei sunt constante, având ca scop îmbunătățirea permanentă a experienței clienților și consolidarea poziției restaurantelor din lanțul City Grill Group ca destinaţie preferată atât pentru mesele clasice în familie sau cu prietenii, dar şi pentru evenimente corporate sau private de orice dimensiune.

Digitalizarea și Out4Food este de asemenea o direcție importantă . Suntem într-un proces de formare a unui departament care să se ocupe de tot ce înseamnă tehnologie. Exista workshopuri în sensul acesta, prin care să înțelegem cum ar trebui să funcționam mai bine în era digitală, luam în calcul AI și alte tehnologii inovatoare, cooptând în sensul asta cei mai buni oameni din piața pe acest segment.

Vrem să integram toate softuri noastre într-un ecosistem care să aducă mai multe beneficii clienților și să eficientizeze procesele interne. Out4Food, aplicația noastră pentru restaurante și comandă la domiciliu este prioritatea noastră în 2024, dorința fiind să devină etalon pentru programe de fidelizare. Integrăm cele mai noi tendințe în materie tehnologie și livrăm o experiența personalizata personalizată clientului, și adaptată la 2024.

Un alt proiect important care a început în 2023 și se va finaliza în 2024 este la Hanu’ lui Manuc. Aici am bugetat o investiție în redesign interior, restaurat în concordanță cu spiritul locului, dar și la partea exterioară. În acest an păstrăm în focus și segmentul de hoteluri, unde am demarat în 2022, iar brandul City Grill intră într-un proces amplu de rebranding.

Tot anul acesta este demarat un amplu proiect de renovare a locațiilor din aeroportul Otopeni, un demers care se va întinde pe tot parcursul anului 2024. Prin prezența restaurantelor din Grupul City Grill în Terminalul Plecări din Aeroportul Henri Coandă ne asigurăm că turiștii care vizitează Capitala au acces la serviciile și deliciile culinare cu care îi cucerim și în oraș.

Dincolo de investițiile în dezvoltare și experiența clienților care vizitează restaurantele, Grupul City Grill continuă să investească în echipa și oamenii care fac posibile operațiunile de zi cu zi. În prezent Grupul City Grill are o echipă de peste 1000 persoane. Acestea au acces la cursuri de formare și training-uri pentru dezvoltare profesională, un plan de carieră și un mediu de lucru sigur și echilibrat. Cultura organizațională a companiei susține exprimarea intraprenorială, inițiativa, creativitatea și inovația, atât din perspectivă culinară, cât și din perspectiva lucrului cu clienții sau marketing.

Provocările unei afaceri în HoReCa

Întrebare: Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

Răspuns: E o „bătălie”mare pentru un loc în topul provocărilor cu care se confruntă HoReCa, dar cred că podiumul este ocupat totuși de impredictibilitatea și instabilitatea fiscală, a administrației centrale și locale, alături de inflație galopantă care a dus a escaladarea preturilor, nu neapărat în această ordine.

Întrebare: Ce provocări ați avut în relația cu administrația locală sau centrală?

Răspuns: Provocările noastre nu sunt unele speciale, sunt cele cu care se confruntă toată industria și despre care vorbim deja de multă vreme: lipsa de predictibilitatea, lipsa forței de muncă calificate din cauza unui sistem de educație deficitar.

Noi suntem membri activi ai HORA, organizație care militează pentru un cadru cât mai predictibil în HoReCa, cadru care practic a lipsit în ultimii ani, atât din cauza pandemiei, dar și din cauza schimbărilor fiscale dese și cu impact serios în planurile de afaceri.

Ne afectează impredictibiltatea administrației locale: legislație diferita de la un sector la altul și de la oraș la oraș. Central rămânem la impredictibilitatea fiscală cu zeci de schimbări de cod fiscal și supra reglementare din punct de vedere securitate la incendii.

Întrebare: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Răspuns: La început de carieră cel mai important lucru din perspectiva mea este să învețe și să experimenteze, să nu se ferească de a încerca diverse job-uri sau poziții, să își lărgească orizontul de expertiză cât mai mult. E important să poată descoperi ce îi place și la ce e bun, și linia fină care leagă cele două, iar acest lucru e posibil doar experimentând și încercând diverse lucruri.

Și să creadă în visul lui, și să aibă unul evident. Să înțeleagă că toate se întâmplă pe termen lung. Iar daca vrea sa devina antreprenor mai întâi trebuie să știe el ceea ce va trebui să ceară viitorilor angajați, adică “from the scrach”. După care poate preda ștafeta altor colegi și să devină antreprenor. Toate astea necesită consum de resurse, cea mai importantă fiind timpul.

Cu un pas înaintea schimbării

Întrebare: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Grupul City Grill marchează anul acesta 20 de ani pe piață și chiar ne uităm cu atenție la ce a fost, dar și la ce se preconizează pentru viitor. Tehnologia va avea impact tot mai mare în zona gastronomică. Deja vedem efectul din perspectiva experienței de a lua masa în oraș, dar cred că vom asista la schimbări și inovații copleșitoare și din perspectiva gusturilor și preparatelor pe care le vom savura în restaurante.

Dacă acum 10 ani consumatorii de restaurante erau îndreptați majoritar către bere, espresso, mâncare multă și sățioasa și în principal gătita slow, astăzi consumatorul de restaurant este atent pe zona de vin, preferă băuturile pe baza de cafea și se uita la compoziția nutrițională a mesei, deci consumul este mult mai responsabil.

Extrapolând la următorii 10 ani, viitorul consumator de restaurant va fi atent la consumul de resurse și la ceea ce are în farfurie, atât din punct de vedere nutrițional, cât și ca timp de așteptare, calitatea ingredientelor si experiența, ce poate fi prima coordonata pentru strategia fiecărei companii. Clienții vor fi inclinați să aleagă mâncărurile simple, cultura mixtă balcanică-mediteraneeană.

Întrebare: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Foarte importanți, dar nu reprezintă un obiectiv pentru mine, pierd din importanță. Mă uit la generația nouă, iar preocuparea lor principală nu mai sunt banii, ci timpul personal și experiențele.

Daniel Mischie, despre micromanagement

Întrebare: Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

Răspuns: Micromanagementul poate fi util în anumite contexte sau pentru perioade scurte de timp pentru a corecta erori specifice sau a îmbunătăți precizia în sarcini critice. De exemplu în bucătărie, sau în restaurant, sau la integrarea unor angajați noi.

Dar pe termen lung, micromanagementul este dăunător pentru cultura organizațională și dezvoltarea personală a angajaților. În Grupul City Grill noi dezvoltăm și funcționăm într-o cultură intraprenorială, prin promovarea și susținerea spiritului antreprenorial în cadrul companiei, încurajând angajații să dezvolte noi idei, să inoveze și să preia inițiativa în vederea creării de valoare adăugată pentru organizație, asemeni unui antreprenor independent.

Aceasta implică oferirea de autonomie și resurse angajaților pentru a experimenta și a implementa noi proiecte, procese sau produse. Cultura intraprenorială pune accent pe flexibilitate, asumarea calculată a riscurilor și recunoașterea eforturilor inovatoare ale angajaților.

Implementarea unei astfel de culturi ajută la stimularea creativității, la creșterea gradului de implicare și satisfacție a angajaților, și poate duce la descoperirea de noi oportunități de afaceri sau îmbunătățiri semnificative ale operațiunilor existente. Prin încurajarea mentalității de intraprenoriat, Grupul City Grill are o abordare agilă și poate răspunde mai rapid la schimbările pieței. Iar într-o asemenea cultură micromanagementul nu funcționează aproape deloc.

La nivel de leadership încurajam acordarea unei felii mai mari de timp pe partea de strategie și mai puțin pe management. Sigur putem vorbi despre micromanagement că se întâmplă atunci când există lipsa de performanță sau management defectuos, dar este nevoie ca managementul să se implice la nivel micro atunci când sunt proiecte noi sau rezultate ce trebuie îmbunătățite.

Unde managerul sau echipa nu sunt mature este indicat micromanagement, altfel nu-l încurajez. Având in vedere schimbarea modului de lucru și din societate, viteza schimbărilor, este foarte greu de definit ce este micro sau macro, sau mai bine zis, se face un melanj între cele două.

Cel mai mare grup autohton de restaurante

Întrebare: Grupul City Grill a ocupat în anul 2023 poziția de cel mai mare grup autohton de restaurante. Cu ce responsabilitatea vine la pachet un astfel de titlu?

Răspuns: Anul acesta împlinim două decenii de existență. Și da, suntem de mulți ani în această poziție și într-adevăr pot să vă spun că poziția de lider de piață aduce o mare responsabilitate atât față de clienți, cât și față de angajați și colegii de breaslă. Față de clienți avem responsabilitatea de a seta și respecta un standard ridicat în ceea ce privește experiența culinară, cu tot ce înseamnă aceasta – de la mâncare cu ingrediente de calitate și gust remarcabil, la servicii excelente și un ambient și design plăcut în restaurante.

Acordăm importanță noilor tendințe, iar în sensul asta facem și cercetări de piața ca să fim “în apă” și pentru a înțelege mai bine trendurile și schimbările de obiceiuri. Suntem recunoscători clienților care ne oferă feedback permanent, atât prin canalul propriu aplicația Out4Food, cât și prin alte canale, astfel putând acționa în punctele unde trebuie și putem fi mai buni.

Față de angajați avem responsabilitatea de a le asigura stabilitate, un mediu de lucru echilibrat și oportunități de dezvoltare profesională multiple și variate. Avem programe de educație profesională dedicate fiecărei poziții atât intern, cât și în colaborare cu companii externe: Cordon Bleu Paris, Institutul Escouffier, MBA, cursuri de limbi străine, etc dar și activități extraprofesionale reunite sub programul olimpiada City Grill.

Iar față de piață și colegii de breaslă trebuie să stabilim standarde de etică și bineînțeles, să lucrăm pe parte de educație și mentorat, zone pe care ni le asumăm foarte activ.

Suntem implicați în cea mai importantă asociație patronală în ospitalitate, HORA, unde lucrăm cu cei mai mari jucători din piața dar și cu administrațiile centrală și locale. Suntem parteneri de discuție pentru administrația centrală și locală pentru o mai bună reglementare a mediului de afaceri și creșterea respectului față de lege.

Susținem producătorii locali și suntem permanent în căutare de producători de materii prime și materiale români care își doresc un client stabil și pe termen lung și astfel fac și un apel către producătorii români să vină către Grupul City Grill să lucrăm împreună.

Viitorul sună bine pentru City Grill

Întrebare: În materie de dezvoltare, dacă ne puteți spune, ce planuri aveți pe viitor?

Răspuns: Anul acesta împlinim 20 de ani și îl vom marca în mai multe direcții, va fi un an important pentru dezvoltarea noastră. Continuăm să alocăm resurse importante pentru dezvoltare. Suntem orientați către achiziții de hoteluri și restaurante, noi tip greenfield, sau cu ceva ani vechime, tip brownfield, având în vedere destinații noi, în Centrul Istoric, dar nu numai. Ne uităm în direcția ieșirii din București. Dezvoltarea Platformei City Grill actuale și scalarea ei, care va duce la eficientizarea operațiunilor de aprovizionare și la constanță calității.

Suntem preocupați să găsim calea potrivita pentru dezvoltarea colegilor noștri în concordanță cu dezvoltarea socială actuală. Strategia noastră este de a investi sau de a crea colegilor oportunități de dezvoltare profesională, pentru a putea fi cât mai actuali. Și ne place să și condimentam lucrurile serioase cu puțin fun și distracție.