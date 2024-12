Invitata din cadrul acestui episod a fost Oana Coantă, proprietara Bistro de L’ Arte din Brașov. Aceasta a povestit despre începuturile afacerii și a explicat care este rețeta longevității în lumea de business. În anul 2023, Bistro de L’ Arte a înregistrat o cifră de afaceri de 4,5 milioane de lei. De asemenea, profitul s-a ridicat la peste 985.000 de lei.

Bisto de L’ Arte sărbătorește 24 de ani de existență pe piața românească, fiind unul dintre cele mai populare restaurante din Brașov. Oana Coantă a deschis afacerea în luna decembrie a anului 2000. Aceasta a urmat studii superioare în jurnalism și relații publice, dar viața avea alt plan pentru ea. Antreprenoarea a trecut de la pasiunea pentru scris la artele bucătăriei, conducând o afacere care în prezent se bucură de un real succes.

În ‘98, Oana Coantă deținea o agenție de relații publice, un subiect destul de puțin abordat atunci.

„Pe vremea aceea nu știa nimeni ce înseamnă relații publice. Am făcut această afacere mai mult din entuziasm. Business-ul funcționa mai mult cu publicitate și cu alte lucrurile care nu țineau de domeniul relațiilor publice”, a declarat antreprenoarea.

Tot parcursul Oanei Coantă în HoReCA a început cu o oportunitate, mai exact, o locație liberă. Aceasta a ales să lase în spate domeniul comunicării și să se înceapă un nou drum, unde literele au devenit ingrediente, iar biroul a fost înlocuit cu bucătăria. Așa a luat naștere Bisto de L’ Arte, care uimește oamenii prin preparatele gustoase și făcute „ca la mama acasă”, cu un iz de modernitate.

Antreprenoarea a explicat că era mult mai simplu să pornești o afacere în HoReCa în perioada anilor 2000.

„Nu era totul atât de strict. Noi am fost printre primele cârciumi din Brașov. Genul acesta de afacere bistro era unic pe atunci, nu mai era nimeni în țară care făcea așa ceva, dar acum sunt foarte multe. Lumea venea, aveam mâncare simplă, fără prea multe pretenții, dar totuși într-un loc frumos”, a spus Oana Coantă.

Invitata a povestit că pasiunea și dorința sa de a găti au apărut pe parcurs. La început, a avut mai mulți angajați care se ocupau de prepararea mâncării. Dar, a simțit că dorește să se implice mai mult. Deși nu stăpânea artele gătitului pe atunci, a ales să intre în bucătărie pentru a se asigura că lucrurile sunt făcute așa cum trebuie, cu ingrediente locale și gusturi tradiționale.

Deși nu știa foarte multe despre ce înseamnă o afacere în HoReCa, Oana Coantă s-a dedicat business-ului și a primit ajutor din partea a doi asociați, unul dintre ei retrăgându-se din afacere după puțin timp.

„Nu știam cu ce se mănâncă HoReCa. După un an și ceva am început să intru în bucătărie, dar nu aveam cursuri de bucătar, patiser, cofetar. Timp de 15 ani după ce am deschis, a fost foarte ușor să ai o afacere în HoReCa. După au început taxele, crizele, controalele. Ne verificau 3-4 instituții la început și erau mai agresivi. Acum sunt 21 de instituții, extrem de mulți, dar lucrurile sunt mai civilizate. Controalele sunt lucruri bune, te pot ajuta să evoluezi”, a explicat Oana Coantă.