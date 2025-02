Călin Cozma are o poveste de viață foarte interesantă. Acesta a început ca jurnalist, ulterior a ajuns să cânte la peste 300 de concerte. În prezent, are afaceri în mai multe domenii și este președintele și fondatorul Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, înființată în 2021.

Federația are în prezent filiale în 26 de județe, 29 de patronate și este în continuă creștere.

Jurnalism și muzică

Călin Cozma a finalizat Liceul de Muzică și a studiat pianul și vioara de la vârste fragede. În facultate, acesta și-a descoperit și pasiunea pentru jurnalism.

„Am fost jurnalist în facultate. Am avut și o emisiune, am fost reporter pe sport și moderator. Povestea este foarte interesantă. Am ajuns la o petrece la Alpha TV Cluj și mi-a plăcut atmosfera. A doua zi i-am spus producătorului că vreau să lucrez în televiziune. I-am spus că nu am experiență.

Mi-a pus un vârf de cărți în brațe și mi-a zis întoarce-te când le citești pe toate. Așa am început în televiziune. În 2004, după un an la Cluj, am venit la București. Pe vremea aceea se construia Realitatea și se făceau angajări. Am venit 7 colegi de la Cluj și am rămas la București”, a precizat Călin Cozma.

Parcursul său în presă s-a încheiat atunci când a plecat în Germania pentru a vizita o prietenă care era cântăreață de operă.

„Am fost în vizită la ea pentru cinci zile. În această perioadă era o audiție la universitatea unde studia și profesoara ei m-a întrebat dacă vreau și eu să dau o audiție. Impresarul artistic de acolo m-a trimis a doua zi la o audiție la Opera din Darmstadt.

Am trecut mai departe și mi-am trimis demisia prin fax. Lucram pe atunci la Antena 3 pe sport”, a spus acesta. Călin a avut oportunitatea de a cânta și în fața fostului cancelar Angela Merkel în cadrul unui spectacol pentru care biletele sunt vândute cu un an înainte.

Din 2008 până în 2016, Călin a stat în Germania și a avut oportunitatea de a cânta în peste 300 de spectacole în cadrul a 12 opere.

„În 2012 am cunoscut-o pe actuala mea soție. În 2016 a venit și fetița noastră pe lume și ne-am stabilit în România. Am încercat o perioadă să fac naveta, să mă duc să cânt ca și invitat, dar nu am reușit să mă adaptez. Eram cap de familie, trebuie să muncesc. Atunci, m-am apucat de business”, a precizat antreprenorul.

Începuturile în lumea de business

După renunțarea la cariera în muzică, Călin s-a implicat într-o companie de investiții de pe piața de capital. Ulterior, a s-a reprofilat pe domeniul imobiliar. Acesta a intermediat tranzacții cu terenuri în Cluj de milioane de euro. Fiind în această parte a vieții sale în care își căuta noul drum profesional, a decis să încerce să deschidă un business în HoReCa.

„Dragostea mea pentru HoReCa era una veche. Mama mea a fost cofetar-patiser și lucra la Cofetăria Continental în Cluj, foarte populară pe vremea lui Ceaușescu. Toată ziua stăteam acolo cu mama, mă mai trimiteau să fac pe ospătarul că eram simpatic.

În 2018 am găsit un business de vânzare. Era un restaurant la început, necesita niște investiții. L-am cumpărat, l-am dezvoltat, mergea destul de bine. Era lângă un centru mare de birouri. În momentul acesta nu mai există afacerea. L-am închis în pandemie.

Proprietarul locației nu a înțeles situația, mi-a mărit chiria și am fost nevoit să închid. Noi lucram a la cart, nu eram obișnuiți cu delivery. Am rămas cu 100.000 de euro de plătit după ce am închis business-ului. Investiția inițială cu tot cu utilaje a fost de 200.000 de euro”, a precizat antreprenorul.

Pizzerie și profituri

Ulterior, Călin Cozma a găsit o altă locație. O perioadă a încercat să aplice modelul de la precedenta afacere, dar în final a decis să se axeze pe pizza.

„Am rămas cu pizza care funcționează și în ziua de azi. Avem undeva între 250-300 de pizza pe care le livrăm zilnic. Este cam un rulaj de 50.000 de euro. Funcționăm doar cu delivery. Acum, suntem în proces de a face o schimbare de spațiu. Vrem să avem spațiu și de o terasă”, a spus omul de afaceri.

Antreprenorul a precizat că marja de profit din zona de delivery nu este foarte mare. Restaurantele trebuie să plătească taxe destul de mari pentru aplicațiile de livrare precum Food Panda sau Glovo.

„Marja în delivery nu este foarte mare. Am zis mereu că premium în delivery nu poți să faci pentru că nu ai cum să trimiți un steak de vită într-o cutie acasă. Este altceva când îți vine pe o farfurie la restaurant. Atunci, ne-am axat pe o clientelă de un nivel mediu, deci nu pot să zic că am pizza napoletana.

Am o pizza normală, sănătoasă, pe cuptor cu lemne, cu un aluat bun pe care îl fac cu făina produsă de mine, adică fără adaus de alte E-uri. Merge bine, avem o marjă între 5 și 10% rată de profit. Avem aceste aplicații pe care le știm cu toții, care au niște procente foarte mari pentru livrări. Ca restaurant, singur nu îmi permit să fac livrările, ar fi probabil foarte complicat”, a explicat Călin.

Business în zona de evenimente

Antreprenorul mai deține în Cluj și o sală de evenimente, business în care a intrat în urmă cu doi ani prin intermediul unui prieten.

„Un prieten apropiat, membru în patronat, care era organizator de evenimente, a venit la mine și mi-a propus business-ul acesta. El nu avea atunci suma necesară. Am intrat cumva într-un parteneriat. El administrează business-ul, eu sunt doar acționar.

Merge foarte bine. Avem în jur de 40 de evenimente pe an, sala are în jur de 250 de locuri. Avem în medie per eveniment 180 de persoane. Am cumpărat business-ul cu 200.000 de euro”, a povestit Călin Cozma.

Potrivit antreprenorului, afacerea cu pizza a mers foarte bine în 2024, a avut parte de creștere. Dar, Călin spune că se așteaptă la o stagnare, având în vedere faptul că puterea de cumpărare scade.

„Sincer, eu mă uit la fiecare bănuț la cumpărături, iar alți angajați fac la fel. Deci probabil, în loc să comanzi de șapte ori pe săptămână, vei comanda de cinci ori. Eu mă aștept la o scădere, pentru că de acolo începi să faci prima oară economie, de la ieșirile sau comenzile la restaurant”, spune acesta.

La nivel de evenimente, 2024 a adus o scădere în comparație cu 2023, care a fost un an plin de evenimente, de la nunți la botezuri. Totuși, antreprenorul a explicat că 2025 este promițător și ar putea aduce o nouă creștere.