Ministerul Transporturilor a pus în consultare publică un nou proiect de ordin care va schimba modul de calcul al rovinietei. Începând cu 1 iulie 2026, algoritmul de calcul pentru rovinietă se modifică radical: prețul nu mai este fix, ci devine direct dependent de norma de poluare (EURO) a vehiculului. Pe scurt, cu cât mașina este mai veche și mai poluantă, cu atât taxa va fi mai mare. Ba mai mult, dispar tarifele exprimate în euro, toate prețurile fiind stabilite direct în lei și actualizate anual cu inflația.

Până acum, rovinieta se calcula în euro (la un curs de schimb fixat periodic, cum a fost cel de 5,0672 lei pentru septembrie 2025) și depindea exclusiv de tipul vehiculului și perioada de utilizare. De la 1 iulie 2026, se va stabili în funcție de trei criterii clare:

categoria vehiculului (sunt stabilite doar 4 categorii mari pentru transport persoane și marfă sub 3.5 tone);

durata de utilizare (opțiunile rămân de 1 zi, 10 zile, 30 zile, 60 zile și 12 luni);

clasa de emisii poluante (EURO).

Sistemul penalizează mașinile poluante, având ca referință baza cea mai curată (Euro VI / Electrice):

vehiculele electrice și Euro VI plătesc tariful de bază;

Euro V și Euro IV aduc o majorare de 15% față de tariful de bază;

Euro III până la Euro 0 aduc o majorare de 30% față de tariful de bază.

Vehiculele de transport mixt se asimilează de acum cu vehiculele de transport marfă. Valorile se vor actualiza anual, până la 31 decembrie, în funcție de Indicele Prețurilor de Consum (inflația).

Schimbările au loc după transpunerea în legislația națională (prin Legea nr. 226/2023) a Directivei Europene 2022/362, cunoscută popular sub numele de Directiva „Eurovinieta”. Principiul de bază impus de Uniunea Europeană este „poluatorul plătește”, menit să încurajeze reînnoirea parcurilor auto din statele membre și reducerea emisiilor de carbon.

Categoria A: autoturisme (maximum 9 locuri)

Cei cu mașini electrice sau de ultimă generație (Euro VI) vor observa chiar o ușoară ieftinire sau o stagnare a prețului la rovinieta anuală (de la ~253 lei la 254 lei, practic insesizabil din cauza rotunjirilor). În schimb, posesorii de mașini vechi vor scoate mai mulți bani din buzunar. Astfel, rovinieta pentru o mașină non-euro sau Euro 3 va costa cu aproape 77 de lei mai mult pentru un abonament anual față de tariful din 2025.

Perioada Tarif septembrie 2025 (Lei) Nou tarif 2026: Electrice / EURO VI (Lei) Nou tarif 2026: EURO V – IV (Lei) Nou tarif 2026: EURO III – 0 (Lei) 1 zi 17,74 lei 22,00 lei 22,00 lei 29,00 lei 10 zile 30,40 lei 30,00 lei 35,00 lei 39,00 lei 30 zile 48,14 lei 48,00 lei 55,00 lei 62,00 lei 60 zile 76,01 lei 76,00 lei 87,00 lei 99,00 lei 12 luni 253,36 lei 254,00 lei 292,00 lei 330,00 lei

Categoria B: transport marfă cu MTMA ≤ 3.5 tone (Utilitare/Dube)

Chiar și pentru o dubă electrică, prețul rovinietei pe un an crește considerabil, iar pentru cele poluante aproape se dublează. Pentru vehiculele comerciale ușoare din clasa Euro III – 0, rovinieta anuală sare de la 486 lei la 753 lei, o creștere directă de peste 50%.

Perioada Tarif Septembrie 2025 (Lei) Nou Tarif 2026: Electrice / EURO VI (Lei) Nou Tarif 2026: EURO V – IV (Lei) Nou Tarif 2026: EURO III – 0 (Lei) 1 zi 43,58 lei 52,00 lei 59,00 lei 67,00 lei 10 zile 58,27 lei 69,00 lei 79,00 lei 90,00 lei 30 zile 92,22 lei 110,00 lei 126,00 lei 143,00 lei 60 zile 145,94 lei 173,00 lei 199,00 lei 225,00 lei 12 luni 486,45 lei 579,00 lei 666,00 lei 753,00 lei

Categoria C: microbuze (între 10 și 23 de locuri)

Chiar și pentru un vehicul electric sau Euro VI, prețul pe 12 luni crește considerabil. De la 1 iulie 2026, perioada intermediară pe termen scurt se modifică de la 7 zile la 10 zile, iar taxa pe 60 de zile devine o opțiune nouă de 579 lei (pentru Euro VI). Scumpirea maximă apare la Categoria C: Un microbuz vechi (Euro III – 0) va costa cu 888,50 lei mai mult pentru abonamentul de 12 luni. Astfel, rovinieta sare de la 1.621,50 lei la 2.510,00 lei.

Perioada Tarif Septembrie 2025 (Lei) Nou Tarif 2026: Electrice / EURO VI (Lei) Nou Tarif 2026: EURO V – IV (Lei) Nou Tarif 2026: EURO III – 0 (Lei) 1 zi 20,27 lei 173,00 lei 199,00 lei 225,00 lei 7 / 10 zile* 81,08 lei (7 zile) 231,00 lei (10 zile) 266,00 lei (10 zile) 301,00 lei (10 zile) 30 zile 162,15 lei 366,00 lei 421,00 lei 477,00 lei 60 zile / 12 luni 1.621,50 lei (12 luni) 1.931,00 lei (12 luni) 2.220,00 lei (12 luni) 2.510,00 lei (12 luni)

Categoria D: autocare (peste 23 de locuri)

Pentru un autocar încadrat în clasa Euro III – 0, rovinieta anuală crește cu 1.582,37 lei. Astfel, rovinieta se scumpește de la 2.837,63 lei la 4.420,00 lei. Chiar și taxa de o singură zi crește de la 35 de lei la aproape 400 de lei pentru autocarele poluante.