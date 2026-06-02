SUA propun taxe vamale de 25% pentru mărfurile braziliene, în urma unei anchete privind practicile comerciale neloiale

SUA propun taxe vamale de 25% pentru importurile din Brazilia, în urma unei anchete privind practicile comerciale neloiale, considerate discriminatorii și dăunătoare comerțului american, pentru a reduce tensiunile economice bilaterale și a proteja interesele comerciale.

Administrația Trump a propus introducerea unor taxe vamale de 25% pentru mărfurile importate din Brazilia, în baza Secțiunii 301 a legislației comerciale americane. Potrivit Biroului Reprezentantului Comerțului al Statelor Unite (USTR), investigația a concluzionat că Brazilia a adoptat practici considerate „nerezonabile” și care afectează sau restricționează comerțul american.

Printre aspectele invocate de autoritățile americane se numără aplicarea legislației anticorupție, protecția proprietății intelectuale, accesul pe piața braziliană a etanolului și problema defrișărilor ilegale. Aceste elemente au fost identificate de USTR drept factori care contribuie la tensiunile comerciale dintre cele două țări.

Reprezentantul Comerțului al SUA, Jamieson Greer, a precizat că ancheta în temeiul Secțiunii 301 a fost inițiată la solicitarea președintelui Donald Trump. El a subliniat că, deși Trump a avut mai multe întâlniri constructive cu președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, persistă divergențe semnificative între cele două părți în ceea ce privește soluționarea problemelor evidențiate de investigație.

În continuarea procesului, USTR va organiza o audiere publică privind măsurile propuse la data de 6 iulie.

Secțiunea 301 este un instrument al politicii comerciale a Statelor Unite care are ca scop combaterea practicilor comerciale neloiale ale altor state. Aceasta oferă președintelui american posibilitatea de a impune tarife vamale în situațiile în care o anchetă oficială stabilește că respectivele practici sunt considerate nerezonabile sau discriminatorii și afectează comerțul american.

În iulie 2025, Brazilia a fost vizată de o serie de tarife impuse de Administrația Trump, în unele cazuri acestea ajungând până la 50%. Măsura a fost justificată parțial prin tensiunile politice, inclusiv ca reacție la urmărirea penală a fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro.

Ulterior, aceste taxe au fost anulate de Curtea Supremă a Statelor Unite în luna februarie, ceea ce a limitat cadrul tarifar la un nivel general de 10% aplicat exporturilor către Statele Unite.

Separat de acest context, Casa Albă a anunțat o serie de ajustări ale tarifelor vamale pentru anumite categorii de importuri de metale, inclusiv oțel, aluminiu și cupru. În cadrul acestor modificări, taxele aplicate echipamentelor agricole, precum combinele și mașinile de recoltat, vor fi reduse de la 25% la 15%, iar lista produselor eligibile pentru acest nivel tarifar va fi extinsă. Echipamentele de capital care conțin cel puțin 85% oțel și aluminiu de origine americană, calculate în funcție de greutate, vor beneficia de o reducere a taxei vamale la 10%, față de nivelul anterior de 95%.