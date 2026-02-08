În pofida unor progrese punctuale, România se menține pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește mortalitatea rutieră. Potrivit Buletinului Siguranței Rutiere, țara noastră a înregistrat 77 de decese rutiere la un milion de locuitori, aproape dublu față de media Uniunii Europene, conform unui comunicat transmis de Coaliția pentru Siguranță Rutieră .

Analiza datelor oficiale din ultimii 10 ani arată că, în perioada 2015–2024, accidentele grave în rândul tinerilor cu vârste între 0–24 de ani și în categoria 25–44 de ani s-au redus la jumătate. Cu toate acestea, riscul rutier nu a dispărut, ci s-a reconfigurat, afectând tot mai mult alți participanți la trafic.

Datele furnizate de Ministerul Afacerilor Interne indică o creștere constantă a accidentelor ușoare, în special în rândul șoferilor de vârstă medie și înaintată.

Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte evidențiate în comunicat este evoluția accidentelor ușoare în rândul persoanelor vârstnice. În cazul șoferilor de peste 65 de ani, numărul accidentelor ușoare s-a dublat în ultimul deceniu, de la 1.611 cazuri în 2015 la 3.632 în 2024.

Creșteri semnificative se observă și în categoria de vârstă 45–64 de ani, unde numărul accidentelor ușoare a urcat de la 7.036 la peste 10.355 de cazuri în aceeași perioadă.

Reprezentanții Coaliției pentru Siguranță Rutieră atrag atenția că amploarea reală a incidentelor rutiere este semnificativ mai mare decât cea reflectată de statisticile oficiale. Motivul este faptul că majoritatea accidentelor sunt soluționate direct de companiile de asigurări, prin constatare amiabilă.

Astfel, doar în primele nouă luni ale anului trecut au fost achitate, în baza polițelor RCA, peste 360.000 de dosare de daună rezultate din accidente rutiere. Numărul este în creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului anterior, ceea ce confirmă menținerea unei frecvențe ridicate a incidentelor în trafic.

În acest context, Coaliția pentru Siguranță Rutieră lansează un apel public către autorități, mediul privat și societatea civilă.

„Scăderea accidentelor grave este un semn bun, dar problema siguranței rutiere este departe de a fi rezolvată. De aceea, CSR – Coaliția pentru Siguranță Rutieră face un apel public și invită instituțiile, companiile și societatea civilă să se implice în acțiunile din cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere”, au declarat reprezentanții CSR.

Potrivit comunicatului, Legea privind instituirea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, inițiată de Coaliția pentru Siguranță Rutieră, oferă un cadru dedicat consolidării cooperării interinstituționale. Scopul acestuia este promovarea unor măsuri concrete de prevenție, educație și responsabilizare în trafic, cu obiectivul reducerii semnificative a numărului de accidente pe șoselele din România.

Reprezentanții Coaliției subliniază că, prin aceste demersuri, România ar putea renunța până în 2030 la eticheta de „Țara accidentului la minut”.