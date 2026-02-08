Diferențele dintre dimensiunile de anvelope înscrise în cartea de identitate a vehiculului (CIV) și cele menționate pe eticheta producătorului continuă să creeze confuzie în rândul șoferilor. Mulți consideră că, dacă o dimensiune apare pe mașină, aceasta este automat legală.

În realitate, regulile aplicate de Registrul Auto Român sunt mai stricte, iar respectarea lor poate face diferența între un vehicul conform și unul care riscă sancțiuni, respingerea la ITP sau probleme în cazul unui accident.

Eticheta aplicată de producător, de regulă pe stâlpul ușii sau în compartimentul motor, indică presiunile de umflare la rece și mai multe dimensiuni de anvelope. Aceste informații sunt stabilite pentru condiții diferite de utilizare și pot fi valabile inclusiv pentru alte variante sau versiuni ale aceluiași tip tehnic de vehicul.

Cartea de identitate a vehiculului, în schimb, reflectă strict configurația pentru care mașina a fost omologată. Din acest motiv, nu toate dimensiunile de pe etichetă pot fi înscrise automat în CIV, chiar dacă sunt utilizate de producător pe alte versiuni ale modelului.

RAR înscrie în CIV doar dimensiunile de anvelope prevăzute în dosarul de omologare CE de tip, aferente variantei sau versiunii respective. Aceste dimensiuni sunt direct legate de parametri importanți ai vehiculului, inclusiv de valoarea combinată a emisiilor de CO₂ declarată în certificatul de conformitate.

Orice dimensiune care nu apare în acest dosar nu este recunoscută automat, chiar dacă din punct de vedere practic anvelopa se potrivește și nu afectează vizibil comportamentul mașinii.

În anumite situații, șoferii pot solicita înscrierea unor dimensiuni suplimentare în CIV. Dacă acestea au fost prevăzute de producător pe o altă versiune din cadrul aceleiași variante, autovehiculul poate fi supus reomologării, în urma identificării la o reprezentanță RAR. După verificările tehnice, noile dimensiuni pot fi adăugate oficial în documentele vehiculului.

Dacă însă dimensiunile dorite nu apar deloc în documentele de omologare, procedura devine mai complexă. În acest caz, vehiculul este supus reomologării numai după efectuarea cu succes a unor încercări tehnice la Laboratorul de Încercări Vehicule și Componente al RAR București. Abia după validarea acestor teste, dimensiunile pot fi recunoscute legal.

RAR precizează că toate aceste verificări se efectuează exclusiv în cadrul reprezentanțelor sale, în urma identificării fizice a vehiculului. Montarea unor anvelope diferite fără parcurgerea acestor etape poate transforma o modificare aparent minoră într-o abatere tehnică.

Un capitol aparte îl reprezintă anvelopele de iarnă. Conform Regulamentului (UE) nr. 458/2011, acestea pot avea un indice de viteză inferior celui înscris în CIV sau vitezei maxime constructive a vehiculului, cu o limită clară: indicele nu poate fi mai mic decât Q, corespunzător unei viteze maxime de 160 km/h.

În această situație, legislația permite utilizarea anvelopelor fără modificarea CIV, cu condiția ca șoferul să afișeze în interiorul vehiculului, într-un loc permanent vizibil, o etichetă de avertizare privind viteza maximă admisă de anvelopele montate.

Ignorarea regulilor privind dimensiunile anvelopelor poate avea consecințe serioase. Vehiculul poate fi respins la inspecția tehnică periodică, sancționat la control rutier sau poate genera complicații majore în cazul unui accident, inclusiv în relația cu asiguratorul. În unele situații, neconcordanțele tehnice pot fi invocate pentru a limita sau refuza despăgubirile.

Specialiștii recomandă verificarea atentă a dimensiunilor înscrise în CIV înainte de achiziționarea anvelopelor și, în cazul în care există neclarități, consultarea unei reprezentanțe RAR. O verificare prealabilă poate evita costuri suplimentare, timp pierdut și probleme legale.

În concluzie, chiar dacă o anvelopă apare pe eticheta producătorului sau este utilizată pe alte versiuni ale aceluiași model, acest lucru nu o face automat legală. CIV și regulile RAR rămân reperul esențial pentru circulația în siguranță și în conformitate cu legea.