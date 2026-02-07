Circulația fără plăcuțele montate corect sau fără documentele obligatorii poate conduce la amenzi de peste 1.600 de lei sau chiar la reținerea talonului. În cazul pierderii plăcuțelor, acestea pot fi înlocuite la Direcția pentru Înmatriculări sau la serviciul de înmatriculări județean.

Este necesară completarea unei cereri pentru eliberarea plăcuțelor noi și depunerea unei declarații care atestă pierderea sau furtul acestora. Documentele obligatorii includ actul de identitate, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului.

În 2026, costul plăcuțelor standard de tip A pentru autoturisme este de aproximativ 26 de lei per placă, adică aproximativ 52 de lei pentru setul complet. Emiterea plăcuțelor se realizează, de regulă, în aceeași zi sau în câteva ore, însă în anumite județe procesarea poate dura până la două zile lucrătoare.

Pentru duplicatul certificatului de înmatriculare (talon), taxa este de 49 de lei. Documentele acceptate pentru justificarea înlocuirii sunt mai variate: certificatul deteriorat, dovada declarării furtului emisă de autoritățile competente, declarația solicitantului privind pierderea documentului sau, în cazul certificatelor reținute de autorități străine, dovada reținerii și a încetării motivelor acesteia, tradusă în limba română de către traducător autorizat. Plata contravalorii se poate realiza și prin SNEP – ghiseul.ro, caz în care nu este necesară depunerea dovezii de plată.

În cazul cărții de identitate a vehiculului (CIV), duplicatul se obține prin intermediul Registrului Auto Român (RAR). Este necesară prezentarea unui certificat CIV valabil, completarea cererii RAR olograf semnată în prezența angajatului care efectuează prestația și prezentarea actului de identitate al solicitantului. De asemenea, trebuie prezentate documente care atestă calitatea de deținător legal al vehiculului, cum ar fi actul de vânzare-cumpărare, factura sau actul de adjudecare, dacă solicitantul nu figurează ca deținător în evidențele autorității de înmatriculare.

Dacă solicitantul nu este deținătorul vehiculului sau deținătorul este persoană juridică, este necesară prezentarea unui act de reprezentare legală: o împuternicire notarială pentru persoanele fizice sau o delegație pentru persoanele juridice. Aceasta trebuie să includă datele de identitate ale reprezentantului, identificarea vehiculului prin seria de șasiu sau caroserie, scopul delegației (eliberare duplicat CIV), numărul de înregistrare și semnătura emitentului, eventual ștampilată dacă este cazul. În situațiile în care documentele sunt depuse prin avocat, identificarea se realizează prin cardul de avocat vizat pentru anul respectiv sau, în lipsa acestuia, prin adeverința eliberată de baroul din care face parte avocatul, însoțită de cartea de identitate.