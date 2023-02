Comportamentul lui Salman Khan s-a schimbat de când a văzut-o pe Iulia Vântur jucând în scene violente

Cu puțin timp în urmă, Iulia Vântur a revenit în România și a oferit detalii neștiute despre relația ei cu actorul indian Salman Khan, vorbind, totodată, și despre ultimele sale proiecte din lumea filmului și a muzicii indiene.

Recent, Iulia Vântur a filmat videoclipul melodiei „Raat Baki”, în care a fost surprinsă în ipostaze cum nu a mai fost văzută până acum! În videoclip, vedeta lupta împotriva unui grup de bărbați, iar la un moment dat chiar l-a împușcat pe unul dintre ei.

„Pentru acest videoclip am filmat în continuu 24 de ore pentru că aveam concert în Statele Unite și trebuia să terminăm repede. Scenele alb negru au fost filmate în L.A. și Mumbai. Am lucrat foarte bine împreună cu Daniel Locicero și de fiecare dată când mă duc în L.A. trebuie să am un antrenament.

Noi nici nu am repetat pentru chestia asta, doar mi-a arătat ce să fac. L-am rugat frumos într-una din scene să se lase împușcat de mine”, a povestit recent Iulia Vântur în cadrul emisiunii TV „La Măruță”.

Văzând cât de violentă a fost Iulia Vântur în ultimul său videoclip, Cătălin Măruță a vrut să afle cum se comportă acum iubitul ei, știind de ce este capabilă.

„Cum se poartă acum Salman cu tine? Ce a zis când te-a văzut că te bați așa?”, a întrebat-o prezentatorul TV.

„Dintr-odată comportamentul lui s-a schimbat! Se poartă mai frumos cu mine! Eu mă antrenez cu cuțitele în bucătărie… Îmi place foarte mult acțiunea! Cred că de când eram mică mă vedeam așa, «action girl»!”, a spus ea râzând.

„Mi-am schimbat părerea despre tine, să știi! Ești foarte periculoasă, tu erai o zână, “Dansez pentru tine…”, a adăugat Cătălin Măruță, impresionat fiind de scenele de luptă în care a jucat vedeta.

Iulia Vântur a muncit de Valentine’s Day

Iulia Vântur a fost întrebată și cum a petrecut Ziua Îndrăgostiților alături de celebrul star de la Bollywood.

„E romantic, Salman? Ieșiți la cină? Tot cu inimioare e și în India de Valentine’s Day?”, a întrebat-o Cătălin Măruță.

„Dragostea se exprimă prin dulcegării! Dacă îți imaginezi că putem ieși așa, la masă, fără să fim deranjați… Chiar nu am niciun plan, eu muncesc de Ziua Îndrăgostiților!”, a recunoscut Iulia Vântur.