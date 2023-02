Anamaria Prodan are un nou partener de viață? Vedeta s-a fotografiat lângă un bărbat misterios

Anamaria Prodan și-a luat prin sursprindere fanii din nou! La primele ore ale Sfântului Valentin, vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie alături de un bărbat misterios, căruia i-a acoperit chipul cu un emoji, semn că nu dorește să dezvălui încă noi detalii despre viața ei personală.

Deși nu a oferit niciun detaliu despre bărbatul respectiv, din poză se poate vedea cu ochiul liber că Anamaria Prodan este în culmea fericirii. Vedeta radiază de fericire și zâmbește cu gura până la urechi.

Potrivit unor surse, citate de SpyNews, bărbatul misterios nu este de origine arabă, așa cum se așteptau fanii ei, însă nici nu locuiește în România, ci într-o țară bogată din Europa.

Cei doi formează un cuplu de câteva luni, iar sursele respective au dezvăluit că noul partener de viață al Anamariei Proan este un bărbat extrem de educat, care știe să se comporte exemplar cu o femeie. Este tată și a trecut la rândul său printr-un divorț.

Anamaria Prodan își dorește un bărbat adevărat în viața ei

Vă amintim că atunci când a împlinit 50 de ani, Anamaria Prodan a spus că este o femeie împlinită din toate punctele de vedere, iar tot ce își mai dorește acum este să își vadă copiii la casele lor, să devină bunică, să își plimbe nepoții peste tot și să aibă în viața ei un bărbat adevărat.

„Îmi doresc multă sănătate, îmi doresc să-mi cresc copiii frumos, să-i văd la casele lor, să-mi văd nepoții, cam astea sunt dorințele mele. Mă simt un om împlinit. Sunt mândră de copiii mei, sunt fericită că-i am lângă mine.

Aștept să-mi cresc nepoții, să-i văd la casele lor. Visul vieții mele este să-mi duc nepoții peste tot, să-i plimb prin toată lumea.

În rest, am de toate. Fac bani singură, am mașini, am case, am bani, am bijuterii. Am tot ce vreau! La 50 mă simt ca la 20. De la 50, femeile încep să trăiască frumos.

Și la mine e gena bună, întineresc de la 50. Că am găsit ceva, în fiecare dimineață beau și întineresc”, a dezvăluit vedeta în cadrul unei emisiuni TV.