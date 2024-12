Anamaria Prodan încheie anul cu un alt scandal! Călin Georgescu a zguduit scena politică din România, după ce a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, însă șocul nu s-a oprit aici. Decizia ulterioară de a anula alegerile prezidențiale a declanșat un val de controverse, iar vedetele care l-au susținut au intrat, și ele, sub lupa autorităților române.

Anamaria Prodan, una dintre cele mai vocale susținătoare ale candidatului independent pe rețelele sociale, nu a fost chemată la audieri, dar nu și-a ascuns nemulțumirea față de ceea ce au pățit alte persoane publice. Ea a declarat că nu a primit nicio citație, dar a criticat dur situația, spunând că este „penibil și rușinos” ca în România anului 2024 să nu poți să-ți exprimi liber opiniile politice. Prodanca crede că ceea ce se întâmplă reprezintă „o încălcare gravă a drepturilor omului”. Ea a avertizat că încercările de intimidare nu vor opri creșterea partidelor suveraniste.

„Eu nu am primit nicio citație. Nu știu nimic. Nu am fost audiată. Foarte urât. Foarte, foarte urât. Jenant, penibil. Tot ce se întâmplă este penibil. Să nu ai în țara ta, în 2024, dreptul să îți expui părerea. Să îți fie frică să mergi pe stradă. Să îți fie teamă că îți distrug business-ul. Să nu ai voie să votezi cu cine rezonezi. Doar pentru faptul că cei aflați la putere nu-s de acord este o încălcare gravă a drepturilor omului.

În același timp, prietena ei, Oana Zăvoranu a dezvăluit că a fost avertizată să nu mai pronunțe numele lui Călin Georgescu, fiind convocată „elegant” la secția de poliție. Zăvoranca a relatat pe conturile sale de social media că a fost sancționată verbal și avertizată să nu mai exprime public simpatia politică pentru Călin Georgescu. În ciuda acestei mustrări, vedeta a considerat că a fost „norocoasă” să scape fără alte consecințe, însă nu s-a ferit să critice autoritățile pentru încercările de cenzură.

„Aveam să fiu chemată, invitată elegant la poliție. Să dau cu subsemnatul și să recunosc că am greșit și că nu mai fac. Asta pentru că mi-am exprimat opinia în spațiul public. Spațiu public însemnând pe TikTok-ul meu, pe Facebook-ul meu, pe Instagramul meu. Pe live-ul meu ieșind din casă, vizavi de o simpatie politică pe care o am eu.

Pentru acest lucru, cum spuneam, am fost sancționată. Am primit o mustrare. Am fost norocoasă. Mi s-a și spus că sunt o norocoasă că am primit o mustrare întrucât dacă voi mai continua să pronunț și să țin cu acest om…”, a povestit, pe scurt, vedeta.