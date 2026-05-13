Decizia Ryanair de a restrânge operațiunile vine într-un moment dificil pentru industria aviatică europeană, în care companiile low-cost avertizează că unele aeroporturi au devenit prea costisitoare pentru menținerea tarifelor reduse, în special în afara sezonului turistic.

Cea mai recentă măsură anunțată de Ryanair vizează Grecia, unde operatorul aerian va închide baza operațională din Salonic. În același timp, compania va elimina zborurile de extrasezon către Chania și Heraklion, din insula Creta, și va reduce frecvența curselor către Atena.

În total, Grecia va pierde aproximativ 700.000 de locuri disponibile în sezonul de iarnă, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 45% a capacității Ryanair. Totodată, 12 rute vor fi eliminate complet.

Compania susține că măsurile au fost luate pe fondul majorării taxelor aeroportuare și al creșterii costurilor operaționale, care afectează profitabilitatea anumitor rute sezoniere.

Piața spaniolă se confruntă cu una dintre cele mai ample reduceri operate de Ryanair, după ce compania a decis să elimine aproximativ două milioane de locuri.

Operatorul și-a închis operațiunile și a suspendat zborurile către aeroporturile din Asturias, Vigo, Valladolid, Jerez de la Frontera și Tenerife Nord. În alte orașe importante pentru turism, precum Santiago de Compostela, Girona, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza și Santander, frecvența curselor va fi redusă semnificativ.

Ryanair acuză compania aeroportuară de stat Aena că intenționează să majoreze taxele pentru pasageri cu până la 21% în perioada 2027–2031, ceea ce ar afecta suplimentar costurile companiilor aeriene.

Reduceri importante au fost anunțate și în Belgia, unde Ryanair va elimina 20 de rute și aproximativ un milion de locuri de pe aeroporturile Brussels Airport și Brussels South Charleroi Airport.

Compania a precizat că reducerile fac parte din programul de iarnă 2026–2027 și reprezintă o scădere de aproximativ 22% a capacității sale în Belgia. În plus, cinci aeronave bazate în această țară vor fi relocate către alte piețe europene.

Operatorul low-cost susține că măsura este legată direct de creșterea taxei pentru pasagerii aerieni introdusă de autoritățile belgiene, care va ajunge la 10 euro pentru fiecare călător începând din 2027.

În Portugalia, Ryanair a decis să elimine toate zborurile către și dinspre Azore începând cu 29 martie 2026.

Măsura afectează șase rute și aproximativ 400.000 de pasageri anual. Arhipelagul Azore este considerat una dintre cele mai populare destinații naturale din Atlantic, fiind frecvent comparat cu Hawaii datorită peisajelor vulcanice și vegetației tropicale.

„O consecință directă a creșterii costurilor și taxelor”, a declarat Jason McGuinness, director comercial al Ryanair.

Și Germania se confruntă cu reduceri importante ale operațiunilor Ryanair. Compania nu a eliminat complet rute majore, însă a retras din program 24 de servicii către și dinspre aeroporturi importante precum Hamburg, Memmingen, Köln, Dortmund, Dresda, Leipzig și Frankfurt-Hahn Airport.

În plus, operatorul a anunțat închiderea bazei sale din Berlin începând din octombrie 2026 și reducerea la jumătate a programului de iarnă pentru capitala germană.

Șapte aeronave vor fi relocate către alte baze europene, iar numărul pasagerilor transportați anual la Berlin ar putea scădea de la 4,5 milioane la 2,2 milioane.

Ryanair afirmă că decizia vine după o nouă majorare de 10% a taxelor aeroportuare din Germania, care se adaugă unor creșteri de peste 50% înregistrate din 2019.

Piața franceză a fost și ea afectată de reducerile Ryanair, după ce compania a eliminat aproximativ 25 de rute și 750.000 de locuri în sezonul trecut de iarnă.

Printre orașele afectate se află Strasbourg și Brive-la-Gaillarde, unde zborurile Ryanair au fost suspendate complet. Operatorul anulase anterior și conexiunile către Bergerac, în regiunea Dordogne, însă acestea au fost reluate odată cu programul de vară.

Analiștii din industria aviatică susțin că Ryanair nu este singura companie care reduce operațiunile din cauza taxelor aeroportuare și a costurilor ridicate. În ultimii ani, mai mulți operatori low-cost au avertizat că unele aeroporturi europene devin prea scumpe pentru a mai susține modelul zborurilor ieftine.

Pentru pasageri, efectele acestor măsuri ar putea însemna mai puține opțiuni de zbor, bilete mai scumpe și o concurență redusă pe unele dintre cele mai populare rute europene.

În timp ce mai multe companii aeriene reduc zborurile pe fondul costurilor ridicate și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, grupul german Lufthansa continuă strategia de extindere prin achiziții.

Potrivit informațiilor citate de Agerpres din DPA, Lufthansa intenționează să își majoreze participația în cadrul operatorului italian ITA Airways de la 41% la 90% în luna iunie, atunci când vor fi exercitate opțiunile pe acțiuni.

Carsten Spohr, directorul general al grupului german, a declarat că finalizarea tranzacției nu este așteptată înainte de primul trimestru din 2027, întrucât sunt necesare aprobările autorităților de reglementare.

Prețul pentru a doua tranșă este stabilit la 325 milioane de euro, iar Lufthansa intenționează să cumpere ulterior și restul participației de 10%, începând din 2028.

ITA Airways, succesoarea fostei companii Alitalia, este a patra fostă companie aeriană de stat europeană pe care grupul Lufthansa încearcă să o integreze, după operatorii din Austria, Elveția și Belgia.

„Dacă rămâne doar o companie națională cu o singură piață internă, Lufthansa nu va fi competitivă pe plan global”, a declarat Carsten Spohr.

Directorul grupului german a precizat că ITA deține cea mai modernă flotă de avioane din cadrul Lufthansa. Din cele 106 aeronave, cu o vechime medie de 6,5 ani, aproximativ 70% respectă cele mai noi standarde privind consumul de kerosen și emisiile de CO2.

În paralel cu planurile de extindere, Lufthansa estimează o majorare puternică a costurilor cu combustibilul, pe fondul scumpirii petrolului provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Grupul german estimează că factura anuală pentru kerosen va crește cu 1,7 miliarde de euro, până la 8,9 miliarde de euro.

Cu toate acestea, compania intenționează să își majoreze programul de zboruri cu până la 2% în acest an, chiar dacă nivelul este inferior creșterii de 4% planificate inițial.

În primul trimestru din 2026, veniturile Lufthansa au crescut cu 8%, până la 8,75 miliarde de euro, iar pierderile operaționale s-au redus cu 15%, la 612 milioane de euro.

Pierderile nete au scăzut cu aproximativ un sfert, până la 665 milioane de euro, deși compania s-a confruntat cu greve care au provocat numeroase anulări de zboruri în Germania.

Grupul Lufthansa estimează că profitul înainte de dobânzi și taxe va depăși cu cel puțin 10% nivelul de anul trecut, de 1,96 miliarde de euro.

Tabel. Țările și rutele afectate de reducerile Ryanair în Europa: