Poluarea cu pacură continuă să afecteze litoralul din Bulgaria. Ecologiștii cer o anchetă pentru a identifica sursa contaminării

Poluarea cu păcură continuă să afecteze plajele de pe litoralul din Bulgaria al Mării Negre, după ce noi depuneri de reziduuri petroliere au fost semnalate aproape zilnic în mai multe zone de coastă, între Rezovo, Sinemoreț, Lozeneț, Arkutino și Kamchia.

În timp ce autoritățile din Bulgaria susțin că este vorba despre contaminări vechi, readuse la suprafață de condițiile meteorologice nefavorabile și de marea agitată, organizațiile de mediu solicită deschiderea unei anchete ample pentru identificarea sursei poluării.

Potrivit publicației bulgare Svobodnatochka, primele cantități semnificative de reziduuri negre și lipicioase au fost observate în jurul datei de 18 iunie. Localnicii afirmă că, în pofida operațiunilor de curățare desfășurate în ultimele zile, păcura continuă să fie adusă la mal de valuri.

Ministerul Mediului și Apelor din Bulgaria a confirmat primirea a zeci de sesizări privind poluarea litoralului și a anunțat că verificările efectuate au identificat pelete de păcură și alte tipuri de reziduuri petroliere pe mai multe plaje de la Marea Neagră. În urma constatărilor, autoritățile locale și concesionarii sectoarelor de plajă afectate au fost obligați să desfășoare lucrări de curățare.

Reprezentanții Administrației Maritime bulgare susțin că, în prezent, nu există o sursă activă de poluare în largul mării. Potrivit acestora, materialele petroliere descoperite pe plaje provin din depozite vechi de produse petroliere și deșeuri aflate pe fundul Mării Negre, care ar fi fost dislocate de furtuni și transportate ulterior către țărm. Oficialii apreciază că, având în vedere vechimea contaminării, identificarea celor responsabili este în acest moment imposibilă.

Explicațiile autorităților nu sunt însă acceptate de organizațiile de mediu. Greenpeace Bulgaria consideră că există în continuare numeroase întrebări fără răspuns referitoare la momentul producerii poluării și la cauzele acesteia. Organizația solicită efectuarea unor analize chimice detaliate asupra reziduurilor descoperite și verificarea navelor care operează în zona afectată.

Ecologiștii nu exclud posibilitatea ca poluarea să fi fost provocată de deversări ilegale efectuate de nave comerciale sau petroliere aparținând așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei. În acest context, reprezentanții organizației analizează imagini satelitare care ar indica existența mai multor pete suspecte în Marea Neagră, inclusiv în apropierea petrolierului Kairos, aflat sub sancțiuni internaționale și care se află în continuare în apropierea coastelor Bulgariei, după ce a fost abandonat la sfârșitul anului 2025.