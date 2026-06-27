Ce a cauzat poluare pe râul Jiu: fauna și flora acvatică, posibil afectate

O conductă a iazului de decantare de la Termocentrala Paroșeni, situată în zona Căprișoara, s-a rupt, cauzând poluarea râului Jiu de Vest cu cenușă reziduală. Incidentul a fost semnalat joi și a dus la scurgerea unui volum semnificativ de deșeuri în albia râului.

Reprezentanții Complexului Energetic Valea Jiului au confirmat producerea avariei și au informat că specialiștii Administrației Bazinale de Apă Jiu desfășoară în prezent verificări pentru a evalua amploarea poluării și impactul asupra mediului.

Valul de poluare a ajuns până în zona de confluență a Jiului de Vest cu Jiul de Est, în Defileul Jiului. Există suspiciuni că fauna și flora acvatică din această regiune au fost afectate de deversarea cenușii reziduale.

Iazul de decantare de la Căprișoara, implicat în incident, are o suprafață de 46 de hectare și o capacitate de peste 5,3 milioane de metri cubi. Aceste dimensiuni evidențiază potențialul impact al unei astfel de avarii asupra mediului înconjurător.

Autoritățile responsabile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului pentru a determina cauzele care au condus la ruperea conductei. În paralel, se evaluează măsurile necesare pentru limitarea efectelor negative asupra mediului și pentru remedierea pagubelor cauzate.

Administrația Bazinală de Apă Jiu, împreună cu reprezentanții Complexului Energetic Valea Jiului, colaborează pentru monitorizarea calității apei și pentru prevenirea extinderii poluării. De asemenea, se analizează impactul asupra ecosistemelor acvatice și se iau în considerare intervenții pentru protejarea speciilor afectate.

Acest incident subliniază importanța gestionării eficiente a iazurilor de decantare și a sistemelor de siguranță pentru prevenirea poluării mediului. Monitorizarea continuă și intervențiile rapide sunt esențiale pentru reducerea riscurilor asociate cu gestionarea reziduurilor industriale.

Investigațiile în curs vor furniza informații suplimentare privind amploarea poluării și vor ghida deciziile autorităților în vederea protejării mediului în zona afectată de acest incident.