Ministerul Energiei a publicat în transparență decizională un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede alocarea a 349,98 milioane lei în anul 2026.

Fondurile merg la Societatea Complexul Energetic Valea Jiului și vizează închiderea etapizată a minelor Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan.

Procesul este programat să se desfășoare până în 2032 și face parte dintr-un plan aprobat la nivel european.

Deși suma propusă este semnificativă, documentele oficiale arată că necesarul real pentru anul 2026 depășește 663 milioane lei.

Asta înseamnă că fondurile prevăzute în prezent acoperă doar aproximativ jumătate din totalul necesar pentru lucrările planificate.

Diferența urmează să fie alocată ulterior, în funcție de evoluția bugetului și de deciziile guvernamentale din cursul anului.

Distribuția sumelor arată că prioritatea este reprezentată de lucrările tehnice din subteran. Aproape 279 milioane lei sunt alocate pentru lucrări de siguranță în subteran, necesare pentru închiderea exploatărilor în condiții controlate.

Alte 35 milioane lei sunt prevăzute pentru reabilitarea fostelor exploatări, iar 25 milioane lei pentru refacerea solurilor afectate.

Pentru plățile compensatorii acordate angajaților disponibilizați sunt alocate 10 milioane lei, în timp ce doar 1 milion lei este destinat reconversiei profesionale.

Închiderea minelor nu presupune doar oprirea extracției de huilă. Programul include securizarea galeriilor, dezafectarea instalațiilor, ecologizarea terenurilor și refacerea zonelor afectate de activitatea minieră.

Aceste lucrări sunt esențiale pentru a preveni riscurile de mediu și pentru a asigura stabilitatea zonelor exploatate.

Pe lângă componenta tehnică, autoritățile trebuie să gestioneze și impactul asupra angajaților.

Pentru minerii disponibilizați sunt prevăzute plăți compensatorii, însă sumele destinate reconversiei profesionale sunt reduse comparativ cu cele alocate lucrărilor tehnice.

Pentru comunitățile locale, închiderea minelor înseamnă pierderea treptată a locurilor de muncă din sectorul minier.

Închiderea exploatărilor din Valea Jiului este inclusă în angajamentele asumate de România la nivel european. Programul este finanțat printr-o schemă de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană, în valoare totală de peste 3,9 miliarde lei, pentru perioada până în 2032.

Proiectul se află în prezent în transparență decizională și urmează să fie adoptat de Guvern după finalizarea procedurilor de avizare.