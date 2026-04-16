Ministrul Economiei a declarat, joi seară, la Alba Iulia, că nu se referă neapărat la minerit în general, ci mai degrabă la situațiile în care există mine aflate în diferite stadii de exploatare, precum și halde de steril. Acesta a precizat că își dorește ca în fiecare caz să fie analizate, în mod profesionist, perspectivele și posibilitățile existente.

”Eu nu aş spune atât de minerit, cât de situaţiile în care există tot felul de mine în stadii diverse, există şi halde de steril, îmi doresc să explorăm profesionist perspectivele care ar putea fi în fiecare loc”, a afirmat ministrul Economiei, joi seară, la Alba Iulia.

Ministrul a precizat că instituția pe care o conduce dispune de anumite fonduri destinate ecologizării zonelor afectate de activități miniere.

Acesta a explicat că procesul de analiză a opțiunilor și, acolo unde este cazul, de ecologizare, poate deschide și perspective de dezvoltare viitoare, însă a subliniat că astfel de decizii nu pot fi luate pe baza declarațiilor sau opiniilor, ci doar în urma unor evaluări profesioniste.

Totodată, ministrul a afirmat că nu trebuie făcute compromisuri în ceea ce privește mediul și viața comunităților, considerând acest principiu esențial. El a adăugat că, în anumite situații, ar putea exista tehnologii sau substanțe care pot fi valorificate, dar acestea trebuie analizate riguros, proces care necesită atât timp, cât și resurse financiare.

În opinia sa, multe situații rămase nerezolvate de-a lungul anilor ar trebui închise prin concluzii clare, care să includă atât componenta de ecologizare, cât și perspectiva de dezvoltare economică, acolo unde este posibil.

”Într-un proces de explorare a opţiunilor şi, eventual de ecologizare, unde e cazul, se pot identifica şi perspective de viitor, dar asta nu se face nici prin declaraţii, nici prin păreri. Cred că niciodată nu trebuie făcute compromisuri privind mediul şi viaţa comunităţilor şi asta e o premisă, după cum azi, în general, tind să cred că există anumite tehnologii sau anumite substanţe pe care le putem extrage în unele cazuri, care trebuie explorate profesionist. Ăsta e stadiul, dar e nevoie şi de bani pentru această explorare profesionistă. Mi se pare că timp de zeci de ani, uneori, noi am lăsat nişte situaţii fără să le închidem cu o concluzie şi concluzia trebuie să fie legată şi de ecologizare şi de viitor economic, dacă există”, a explicat ministrul.

Consilierul prezidențial pe probleme economice, Radu Burnete, a declarat după prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, desfășurată la Washington în perioada 3–6 februarie, că Statele Unite au nevoie de „aliați cu economii reziliente la presiuni geopolitice”, iar România se numără printre aceștia.

Acesta a subliniat, totodată, nivelul ridicat de dependență al marilor economii occidentale de China în ceea ce privește materialele rare, precizând că Uniunea Europeană importă aproximativ 98% din magneții din pământuri rare din China, în timp ce Statele Unite depind de această țară pentru circa 70% din procesarea pământurilor rare.

”Într-o lume în care comerţul a devenit instrument politic şi militar, iar lanţurile de aprovizionare sunt transformate în unelte de coerciţie, aceste cifre nu mai sunt statistici comerciale, ci vulnerabilităţi strategice”, afirmă consilierul preşedintelui Nicuşor Dan.

Radu Burnete a anunțat că trei dintre cele 47 de proiecte strategice selectate de Comisia Europeană se află în România, vizând exploatarea de grafit la Baia de Fier (Gorj), magneziu la Budureasa (Bihor) și cupru la Rovina (Hunedoara).

În acest context, reprezentanții organizației Declic, alături de mai mulți activiști ai campaniei „Salvați Roșia Montană”, au transmis o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan, solicitând clarificări cu privire la declarațiile consilierului prezidențial pe teme economice.

Semnatarii documentului susțin că Radu Burnete promovează o agendă favorabilă extinderii activităților miniere și că ar susține o reformă a legislației care ar putea transforma statul într-un instrument de facilitare a intereselor companiilor din domeniul extractiv.