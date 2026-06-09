Culturile care au pus bazele civilizației europene
Colecția „Marile imperii ale lumii”, seria cărților dedicate celor mai importante civilizații imperiale din istoria umanității, continuă cu volumul 2 care va putea fi găsit la chioșcurile de ziare, de miercuri, 10 iunie.
„Leagănul civilizației europene. Elada, Roma și Bizanțul” este dedicat culturilor care au redefinit ce înseamnă „civilizație”: mitologia, dreptul, arta, politica și credința. De la Pericle și Augustus la Constantin cel Mare și Iustinian, istoria capătă conturul unei epopei care a înrădăcinat Europa în moștenirea mediteraneană. Bizanțul – tărâmul de graniță între Orient și Occident – devine martorul și păstrătorul unui mileniu de continuitate imperială.
Volumul urmărește istoria Imperiului Roman și divizarea sa în Imperiul de Apus și cel de Răsărit, explicând de ce cel din urmă a dăinuit până la 1453 când Constantinopolul a fost cucerit de otomani. Alt capitol îi este dedicat genialului strateg Alexandru cel Mare, care a clădit un imperiu în doar șase ani, plecând din Macedonia pentru a supune Orientul. Câteva pagini speciale aduc în prim plan și proto-imperiul româno-bulgar, cunoscut în istoriografie ca Țaratul Vlaho – Bulgar, condus de dinastia Asăneștilor.
„Marile imperii ale lumii” este o colecție pentru cei care nu vor să înțeleagă doar ce s-a întâmplat, ci și de ce lumea arată așa cum o cunoaștem astăzi. Fiecare carte aduce în lumină un imperiu care a schimbat traiectoria umanității.
După ce în primul volum ați cunoscut Imperiul Britanic, celelalte cărți din serie vor aduce în prim plan alte mari imperii, otoman, țarist, habsburgic, mongol, dar și imperiile africane, sau marile civilizații mayașă, aztecă și incașă, în toată complexitatea lor. Fiecare carte deschide ușile unui univers diferit, dar care a marcat profund întreaga omenire.
Volumul 2 al colecției „Marile imperii ale lumii”, „Leagănul civilizației europene. Elada, Roma și Bizanțul”, poate fi găsit la chioșcuri de miercuri, 10 iunie, la prețul 39,90 lei.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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