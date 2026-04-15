Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), benzina s-a scumpit cu 11,11% în martie 2026 față de luna precedentă, iar motorina a înregistrat o creștere de aproximativ 15%.

În același timp, indicele de preț pentru întreaga grupă „Combustibili” a crescut cu 6,47% față de februarie. În această categorie sunt incluse mai multe tipuri de produse, de la combustibili auto până la lemne de foc, cărbune, GPL, gaz lampant sau combustibil electric pentru autoturisme.

Datele detaliate arată că indicele pentru benzină a fost de 111,11%, iar pentru motorină de 114,98% în martie comparativ cu luna anterioară, ceea ce confirmă o creștere accelerată într-un interval scurt.

Evoluția prețurilor la pompă a fost influențată de turbulențele din piața petrolului, generate de efectele conflictului din Iran. Aceste tensiuni au dus la creșteri constante ale carburanților în perioada recentă.

Ulterior, în data de 15 aprilie 2026, piața din România a intrat într-o etapă de ieftiniri, după scăderi ale cotațiilor petrolului la nivel internațional. Această schimbare vine după perioada de creșteri accelerate și reflectă volatilitatea pieței energetice.

Datele statistice arată că energia electrică a avut cea mai mare creștere anuală, de 57,2% în martie 2026 comparativ cu aceeași lună din 2025, în contextul eliminării schemei de plafonare.

În categoria produselor nealimentare, au fost înregistrate creșteri și la energia termică, la cărți și publicații, la detergenți, dar și la tutun și țigări. Medicamentele s-au scumpit cu 4,13% în martie.

În ceea ce privește combustibilii, creșterea anuală a fost de 12,93%, ceea ce înseamnă un avans semnificativ față de luna februarie, când ritmul de creștere era mai redus.

În sectorul serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în ultimul an au fost înregistrate la biletele CFR, care s-au majorat cu 24,40%. Au urmat serviciile de apă, canal și salubritate, dar și cele de igienă și cosmetică sau alte servicii cu caracter industrial.

Creșteri importante au fost consemnate și la serviciile de reparații auto, precum și la cele de confecționare și reparare a încălțămintei și îmbrăcămintei.

Singura scădere de preț în perioada martie 2025 – martie 2026 a fost înregistrată la gaze, unde tarifele au coborât cu 7,08%, conform datelor oficiale.