A murit Bob Mackie, legendarul designer care a îmbrăcat-o pe Cher. Creatorul premiat cu nouă Emmy avea 87 de ani

Bob Mackie, unul dintre cei mai cunoscuți designeri de modă și costume de la Hollywood, a murit luni, la vârsta de 87 de ani. Designerul devenise celebru pentru creațiile sale spectaculoase și teatrale, care au contribuit la definirea imaginii unor vedete precum Cher, Carol Burnett, Diana Ross, Dolly Parton și Tina Turner.

Reprezentantul lui Bob Mackie a confirmat pentru Fox News că designerul a murit din cauza unei pneumonii. Vestea morții sale a fost anunțată și pe contul oficial de Instagram al designerului. Mesajul a transmis că Mackie și-a trăit cei 87 de ani din plin și și-a împlinit visul de a deveni designer de modă și costume, aceasta fiind activitatea pe care și-a dorit întotdeauna să o practice. Mesajul a subliniat și faptul că talentul și creațiile sale extraordinare vor continua să existe și să aducă frumusețe în lume.

Bob Mackie lasă în urmă o nepoată, Alyssa Townsend, două strănepoate, Kyla și Keira Townsend, precum și pe fosta sa soție, Lulu Porter.

Cariera lui Bob Mackie a început să se dezvolte după ce a început să creeze ținute pentru Mitzi Gaynor. Ulterior, designerul a primit responsabilitatea de a realiza costumele pentru emisiunea The Carol Burnett Show, alături de care a rămas pe parcursul întregii perioade de 11 sezoane a serialului de varietăți.

Munca sa în televiziune și pe scenă a contribuit decisiv la definirea imaginii mai multor vedete. Creațiile sale au devenit asociate cu spectacolele lui Carol Burnett, Cher, Joan Rivers, Bette Midler și Lucille Ball.

Journey Gunderson, directorul executiv al National Comedy Center, a evidențiat rolul pe care Mackie l-a avut în folosirea costumelor ca element al comediei. Potrivit acesteia, designerul a înțeles puterea costumului de a contribui la construirea unui personaj și de a deveni parte a energiei creative care susținea actul comic.

Activitatea lui Mackie alături de Carol Burnett și distribuția The Carol Burnett Show, colaborarea cu Cher începută în perioada The Sonny & Cher Comedy Hour, precum și proiectele realizate pentru Joan Rivers, Bette Midler și Lucille Ball au contribuit la unele dintre cele mai memorabile momente din comedia de televiziune și de pe scenă.

Printre cele mai recognoscibile creații ale designerului s-a numărat ținuta spectaculoasă cu pene purtată de Cher la gala premiilor Oscar din 1986.

Bob Mackie a primit de-a lungul carierei nouă premii Emmy. Designerul a câștigat și un premiu Tony pentru spectacolul The Cher Show și a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar.

Creațiile sale erau caracterizate de folosirea abundentă a paietelor, penelor și mărgelelor, la care se adăuga o puternică componentă de spectacol. Acest stil l-a transformat pe Mackie într-unul dintre cei mai recognoscibili designeri de costume de la Hollywood.

Influența sa asupra modei a fost vizibilă și în cazul ținutelor purtate de Cher. Mackie a explicat anterior că aparițiile cântăreței în rochii tip halter în perioada The Sonny & Cher Comedy Hour din anii 1970 au contribuit la popularizarea acestui tip de ținută. Ulterior, rochiile halter au început să apară în colecțiile altor designeri, iar moda a devenit tot mai îndrăzneață în privința cantității de piele expuse.

Moștenirea designerului a continuat să fie vizibilă și în rândul generațiilor mai tinere de vedete. În ultimii ani, mai multe artiste au ales să poarte creații de arhivă semnate Bob Mackie, printre acestea aflându-se Sabrina Carpenter, Miley Cyrus și Zendaya.

Sabrina Carpenter a apelat în repetate rânduri la arhiva designerului pentru apariții importante. Unul dintre cele mai cunoscute momente a avut loc la MTV Video Music Awards din 2024, când artista a apărut pe covorul roșu într-o rochie vintage Mackie, decorată cu elemente argintii și albe.

Rochia fusese creată inițial pentru apariția Madonnei la gala premiilor Oscar din 1991.

După moartea designerului, Sabrina Carpenter i-a adus un omagiu pe Instagram și a publicat mai multe dintre aparițiile sale recente în creații semnate Mackie. Artista și-a exprimat profunda tristețe și a transmis că s-a considerat norocoasă să îl fi întâlnit.

Carpenter a subliniat și influența pe care creațiile lui Mackie au avut-o asupra sa, considerând că acestea i-au adus inspirație, bucurie și încredere. Artista a sugerat că influența designerului va rămâne prezentă în activitatea sa.