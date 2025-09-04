Giorgio Armani a decedat astăzi, 4 septembrie 2025, la onorabila vârstă de 91 de ani. Grupul Armani a confirmat trecerea sa la Cele Veșnice. Capela sa de odihnă va fi amenajată începând de sâmbătă, 6 septembrie 2025, și va fi deschisă vizitatorilor până duminică, 7 septembrie 2025, între orele 9:00-18:00, la Milano, pe Via Bergognone 59, la Armani/Teatro. Înmormântarea sa va fi una privată.

„Cu profundă durere, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a creatorului, fondatorului și forței sale motrice neobosite: Giorgio Armani. Domnul Armani, așa cum a fost întotdeauna numit cu respect și admirație de către angajații și colaboratorii săi, a trecut în neființă în pace, înconjurat de cei dragi. Neobosit, a lucrat până în ultimele zile, dedicându-se companiei, colecțiilor sale și proiectelor sale diverse și în continuă evoluție. De-a lungul anilor, Giorgio Armani a creat o viziune care s-a extins de la modă la fiecare aspect al vieții, anticipând vremurile cu o claritate și o concretețe extraordinare. A fost ghidat de o curiozitate inepuizabilă, o concentrare asupra prezentului și asupra oamenilor. De-a lungul acestei călătorii, a stabilit un dialog deschis cu publicul, devenind o figură iubită și respectată pentru capacitatea sa de a comunica cu toată lumea. Mereu atent la nevoile comunității, s-a angajat pe multe fronturi, în special față de iubitul său Milano. Giorgio Armani este o companie cu cincizeci de ani de istorie, crescută cu emoție și răbdare. Giorgio Armani și-a făcut întotdeauna independența, atât în ​​gândire, cât și în acțiune, semnul distinctiv. Compania este o reflectare, astăzi și întotdeauna, a acestui sentiment. Familia și angajații vor conduce Grupul mai departe cu respect și continuitate în respectarea acestor valori”, se arată în comunicatul de presă emis de Grupul Armani.

Publicația Forbes a publicat datele oficiale privind averea sa, estimată la 12,1 miliarde de dolari în momentul morții.

În clasamentul miliardarilor din 2025, Giorgio Armani se afla pe locul 208 la nivel global, iar în ziua de 4 septembrie era pe poziția 235 în lume după averea netă.

Deși Giorgio Armani nu a avut copii, el a stabilit încă din anul 2016 reguli clare pentru modul în care afacerea sa va fi condusă după dispariția sa. Documentele, păstrate la un notar din Milano, Italia, prevăd nu doar împărțirea acționariatului, ci și principiile de guvernanță, protecția locurilor de muncă și menținerea independenței companiei. Printre succesorii desemnați se numără:

Rosanna Armani, sora mai mică a designerului;

Silvana și Roberta Armani, nepoatele sale;

Andrea Camerana, nepotul său;

Pantaleo Dell’Orco, colaboratorul apropiat și „locotenent de stil” al lui Giorgio Armani;

Fundația Armani, destinată să reinvestească profituri în cauze caritabile și să păstreze spiritul brandului.

Statutul semnat în anul 2016 împarte capitalul în șase categorii de acțiuni cu puteri de vot diferite, iar o parte nu au drept de vot. Consiliul de Administrație va avea un rol central în desemnarea directorilor de stil și în deciziile strategice.

În privința unei eventuale listări la bursă, aceasta nu poate fi luată în calcul decât la cinci ani după moartea lui Giorgio Armani și doar cu aprobarea majorității directorilor. Totodată, jumătate din profiturile nete vor fi distribuite acționarilor.