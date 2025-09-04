Simona Șerbănescu, una dintre cele mai cunoscute și respectate jurnaliste de la Radio România Actualități, a murit la vârsta de 58 de ani. Cu o carieră de peste trei decenii, ea a fost reporter de teren, autor de documentare istorice și sociale și mentor pentru generații de tineri colegi.

Vestea dispariției sale a fost anunțată joi dimineață de foști colegi din Radioul Public. Mesajele de omagiu subliniază profesionalismul și omenia unei jurnaliste care și-a dedicat întreaga carieră informării publicului.

„Am aflat în dimineața asta, cu tristețe, că Simona Serbanescu nu mai este în această lume. Un reporter de teren excepțional, în slujba radioului public românesc, Simona Șerbănescu a descris în sunete și interviuri lumea în care trăim. A făcut jurnalism cu atenție și răbdare, respectând atât regulile, dar și spațiul în care își dezvoltă subiectul. Simona făcea asta, firesc, aparent simplu. Este vorba de multa omenie aici, de căldura pe care o ai poate în tine, și poate ai șansa să o regăsești într-o echipă”, a scris un fost coleg al jurnalistei.

Simona Șerbănescu a intrat în redacția Radio România Actualități în 1990, imediat după terminarea studiilor. Timp de mai mulți ani, a acoperit domeniul Justiției, relatând din sălile de judecată și din fața instituțiilor-cheie. Ulterior, s-a orientat către reportaj și documentar, unde și-a pus amprenta asupra unor proiecte cu valoare istorică și socială.

De-a lungul carierei, a realizat peste 380 de materiale, multe dintre ele fiind documentare premiate sau apreciate de public. Și-a construit reputația prin rigoare jurnalistică, atenție la detalii și o voce distinctă, recunoscută imediat de ascultători.

Printre proiectele sale se numără seria „Pe urmele eroilor”, în care a readus în atenția publicului figuri precum Regina Maria, scriitorii români aflați pe frontul Primului Război Mondial, Corpul Voluntarilor Ardeleni sau povestea Eroului Necunoscut.

Pe lângă aceste teme istorice, a abordat și subiecte contemporane cu impact major: cazul Caracal, investigații despre erori medicale sau povești din comunități izolate, dar și portrete de generație, precum „Generația decrețeilor”.

De asemenea, a contribuit la proiecte speciale dedicate Centenarului Marii Uniri, personalității Regelui Mihai sau istoriei Basarabiei. Prin toate aceste materiale, a reușit să aducă trecutul și prezentul mai aproape de public, cu sensibilitate și acuratețe.

Documentarele și articolele semnate de Simona Șerbănescu sunt disponibile aici: https://www.romania-actualitati.ro/autor/simona-serbanescu

Pe lângă munca de reporter, Simona Șerbănescu a avut un rol de formare pentru mulți jurnaliști tineri care au intrat în redacția RRA. Experiența sa pe teren, disponibilitatea de a împărtăși cunoștințe și respectul pentru regulile meseriei au transformat-o într-un model profesional.

Foștii colegi își amintesc nu doar de calitatea reportajelor sale, ci și de firescul cu care aborda fiecare subiect, de răbdarea în documentare și de respectul față de interlocutori.

Moartea Simonei Șerbănescu lasă un gol în redacția Radio România Actualități și în presa românească. Prin vocea sa caldă și prin profunzimea materialelor realizate, a reușit să transmită nu doar informație, ci și emoție, păstrând echilibrul între obiectivitate și umanitate.

Dispariția ei la doar 58 de ani marchează pierderea unei jurnaliste care și-a dedicat întreaga viață profesiei și Radioului Public.