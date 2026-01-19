Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani, la reședința sa din Roma, fiind înconjurat de apropiați, a anunțat fundația care îi poartă numele într-o postare publicată pe 19 ianuarie.

Potrivit mesajului oficial, trupul neînsuflețit va fi depus la PM23, în Piazza Mignanelli 23, unde va avea loc priveghiul miercuri și joi, între orele 11:00 și 18:00. Funeraliile sunt programate pentru vineri, la Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, în Roma, la ora 11:00.

Anunțul morții lui Valentino Garavani a generat reacții imediate în lumea modei. Printre primele mesaje publice s-a numărat cel al lui Pierpaolo Piccioli, fost director de creație al casei Valentino, care a comentat postarea cu un emoji de inimă frântă, un gest simbolic din partea unuia dintre cei care au dus mai departe moștenirea estetică a designerului.

Retras oficial din activitate în 2008, Valentino Garavani rămăsese o prezență discretă, dar influentă, în industria modei. Brandul său a continuat să evolueze sub conducerea unor creatori diferiți, demonstrând că structura și valorile construite de fondator erau suficient de solide pentru a traversa generații.

Valentino Clemente Ludovico Garavani s-a născut pe 11 mai 1932, în Voghera, Lombardia, într-o familie care i-a susținut interesul timpuriu pentru modă. În copilărie, a fost influențat de mătușa sa, croitoreasă, iar această apropiere de lucrul manual a devenit o constantă în întreaga sa carieră.

La doar 17 ani, Valentino s-a mutat la Paris pentru a studia la École des Beaux-Arts și la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. În capitala franceză, a urmat ucenicii decisive alături de Jacques Fath, Cristóbal Balenciaga, Jean Dessès și Guy Laroche, experiențe care i-au definit rigoarea tehnică și respectul pentru proporții și materiale.

În 1959, s-a întors în Italia și, cu sprijinul părinților săi, a deschis un studio de modă la Roma. Un an mai târziu, l-a întâlnit pe Giancarlo Giammetti, care i-a devenit partener de afaceri și partener de viață pentru o perioadă de 12 ani. Împreună, au fondat Casa Valentino în 1960, punând bazele unei construcții de brand care avea să devină globală.

Recunoașterea internațională a venit rapid, în special după ce Jackie Kennedy a cumpărat și a purtat șase creații Valentino în anul care a urmat asasinării lui John F. Kennedy. Designerul a realizat, de asemenea, rochia purtată de Jackie Kennedy la nunta sa cu Aristotle Onassis, în 1968, un moment care a consolidat definitiv prestigiul său.

Valentino Garavani a devenit, în timp, unul dintre designerii preferați ai vedetelor de la Hollywood și ai aristocrației internaționale. Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Anne Hathaway, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn și Prințesa Diana de Wales s-au numărat printre celebritățile care i-au purtat creațiile.

„Știu ce își doresc femeile. Își doresc să fie frumoase”, spunea Valentino în documentarul „Valentino: The Last Emperor” din 2008, explicând secretul longevității sale creative.

Prima colecție haute couture a lui Valentino Garavani a fost prezentată în 1962, la Palatul Pitti din Florența. În aceeași colecție a apărut și rochia „Fiesta”, piesă care a introdus celebra nuanță „roșu Valentino”, devenită ulterior semnătura casei. De atunci, fiecare colecție a inclus cel puțin o rochie roșie, simbol al eleganței și al succesului.

Atelierul din Piazza Mignanelli, Roma, a fost centrul creativ al casei, unde munca manuală a artizanilor a rămas esențială. În prezent, în aceeași clădire funcționează școala „Bottega dell’Art”, fondată în 2015 de Casa Valentino, ca o continuare a tradiției.

Valentino și-a anunțat retragerea în 2007, declarând: „At this time, I have decided that is the perfect moment to say adieu to the world of fashion. As the English say, I would like to leave the party when it is still full”. Ultimul său show de haute couture a avut loc în ianuarie 2008, la Musée Rodin din Paris.

După retragere, direcția creativă a fost preluată de Alessandra Facchinetti, Maria Grazia Chiuri și Pierpaolo Piccioli. Chiuri a plecat în 2016 la Dior, iar din iulie 2025 Piccioli a preluat conducerea Balenciaga. Din aprilie 2024, Valentino este condus creativ de Alessandro Michele.

Brandul s-a extins semnificativ și prin linia de accesorii Valentino Garavani, lansată în 2010, incluzând genți și pantofi deveniți emblematici, precum colecția Rockstud.

Pentru cariera sa, Valentino Garavani a primit Legiunea de Onoare a Franței în 2006, Medalia Orașului Paris în 2008, premiul Couture Council Award for Artistry of Fashion în 2011 și Golden Plate Award al American Academy of Achievement în 2017. În 2023, a fost distins cu un premiu pentru întreaga carieră la British Fashion Awards.

În viața personală, Valentino a trăit din 1982 alături de Bruce Hoeksema, fost vicepreședinte al casei de modă, iar legătura sa de-o viață cu Giancarlo Giammetti a rămas un pilon central al parcursului său profesional și uman.