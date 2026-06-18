Președintele CCIR: Nu toate statele membre UE tratează Dunărea ca pe un activ strategic

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), a organizat, în data de18 iunie a.c., Danube Connectivity Panel, în cadrul celei de-a V-a ediții a Maritime Business Week.

Inițiativa face parte din agenda CCIR în calitate de deținătoare a Președinției Asociației Camerelor Balcanice (ABC) pentru anul 2026 și se înscrie într-un demers mai amplu de consolidare a cooperării economice regionale în zona balcanică și a Dunării, în concordanță cu provocările comerciale și geopolitice ale momentului.

„Nu toate statele membre UE tratează Dunărea ca pe un activ strategic. Există țări care o declară zonă protejată din motive mai puțin clare. Răspunsul european ar putea fi o companie unitară, cu participarea tuturor țărilor riverane ca acționari, care să gestioneze infrastructura de transport fluvial și să învețe de la modelele de succes, cum este Portul Duisburg. Dunărea nu este un simplu fluviu. Este o autostradă strategică care poate redefini conectivitatea între Marea Neagră și Europa Centrală. Trebuie să înțelegem că România și regiunea noastră nu se pot baza exclusiv pe fluxurile energetice dinspre vest. Toate interconexiunile, gaze, electricitate, sunt întrerupte undeva la nivelul Austriei. De aceea, prioritatea noastră este să gestionăm noi înșine oportunitățile acestei regiuni. Turcia, Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan sunt parteneri logistici și energetici naturali, iar coridorul Marii Negre trebuie consolidat cu instrumentele pe care noi le putem controla.”, a precizat președintele CCIR, dl Mihai Daraban.

Se propune înființarea unui Hub European de Securitate Maritimă la Constanța, cu rol de consolidare a cooperării între instituțiile europene, aliații NATO, autoritățile maritime și sectorul privat. Structura ar avea ca obiective principale îmbunătățirea supravegherii maritime, protejarea infrastructurii critice, întărirea capacităților de securitate cibernetică și asigurarea securității rutelor de navigație din Marea Neagră. Într-un mesaj transmis cu ocazia acestui eveniment, vicepreședintele Parlamentului European, dl. Victor Negrescu, a declarat:

„Am susținut ferm înființarea unui Hub European de Securitate Maritimă la Constanța. Un asemenea hub ar consolida cooperarea dintre instituțiile europene, aliații NATO, autoritățile maritime și actorii privați, ar îmbunătăți supravegherea maritimă, ar proteja infrastructura critică, ar întări capacitățile de securitate cibernetică și ar contribui la securizarea rutelor de navigație prin Marea Neagră.”

Panelul a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, factori de decizie și experți în logistică, transport și infrastructură, în jurul unui subiect de importanță strategică, și anume: rolul coridorului Dunăre – Marea Neagră în arhitectura de conectivitate a Europei.