Ce se pregătește pentru toate bancomatele: regula care poate schimba retragerile

O propunere legislativă susținută de reprezentanți ai tuturor formațiunilor parlamentare prevede modificări privind modul în care utilizatorii își pot retrage banii de la bancomate. Inițiativa vizează introducerea obligației ca toate automatele bancare din România să permită selectarea unei sume personalizate, indiferent de banca emitentă a cardului.

Până în prezent, în numeroase situații, clienții care folosesc ATM-uri ale altor bănci decât cele care au emis cardul sunt nevoiți să aleagă doar sume prestabilite afișate pe ecran. Această practică ar putea fi eliminată dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală.

Inițiatorii susțin că măsura urmărește uniformizarea accesului la funcțiile de bază ale retragerii de numerar și reducerea diferențelor dintre utilizatori în funcție de banca emitentă a cardului. Potrivit autorilor proiectului, anumite bancomate permit în prezent introducerea unei sume personalizate doar pentru clienții propriei bănci, în timp ce utilizatorii altor instituții financiare sunt restricționați la valori fixe.

„Această limitare nu este, de regulă, determinată de imposibilitatea tehnică a efectuării operațiunii, ci de configurația interfeței utilizate pentru anumite categorii de carduri. În consecință, utilizatorii sunt obligați să aleagă dintre valorile prestabilite de operatorul ATM-ului, chiar și atunci când suma dorită poate fi retrasă în mod efectiv. În numeroase situații, utilizatorii suportă comisioane pentru operațiunile de retragere efectuate de la ATM-uri aparținând altor prestatori de servicii de plată. Cu toate acestea, deși beneficiază de un serviciu pentru care suportă un cost direct sau indirect, nu au întotdeauna posibilitatea de a stabili valoarea exactă a sumei pe care doresc să o retragă”, explică autorii proiectului.

Aceștia mai arată că situația poate determina retrageri mai mari decât necesarul real și creează diferențe de tratament între utilizatori.

În expunerea de motive, inițiatorii subliniază că accesul la funcțiile esențiale ale serviciilor de plată ar trebui să fie similar pentru toți utilizatorii, indiferent de banca emitentă a cardului.

„Într-o economie de piață bazată pe concurență, transparență și protecția consumatorilor, accesul la funcționalitățile esențiale ale serviciilor de plată trebuie să fie exercitat în condiții echitabile și nediscriminatorii. Dreptul de proprietate asupra sumelor aflate într-un cont de plăți include și posibilitatea titularului de a decide cuantumul exact al numerarului retras, în limitele tehnice și operaționale ale infrastructurii utilizate. Restrângerea acestei posibilități prin impunerea exclusivă a unor valori prestabilite reprezintă o limitare disproporționată a modului de utilizare a propriilor disponibilități bănești”, mai arată autorii proiectului.

Propunerea legislativă stabilește astfel obligația ca toate ATM-urile să ofere opțiunea introducerii unei sume exacte, pe lângă funcțiile rapide deja existente.

Conform proiectului, operatorii de ATM-uri vor fi obligați să asigure accesul la opțiunea de retragere a unei sume personalizate pentru toți utilizatorii cardurilor emise de prestatori autorizați să activeze pe piața din România.

De asemenea, funcțiile de retragere rapidă, bazate pe sume prestabilite, vor putea fi menținute, însă nu vor înlocui opțiunea de introducere manuală a valorii dorite. Aplicarea regulii va fi condiționată de limite tehnice, de securitate și de disponibilul efectiv de numerar din bancomate.

Nerespectarea prevederilor ar urma să fie sancționată cu amenzi cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei, atunci când sunt afectate sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

Inițiatorii susțin că implementarea schimbărilor nu ar necesita investiții majore în infrastructura existentă, ci mai ales actualizări de software și adaptări ale interfețelor utilizate la terminale.