Potrivit datelor oficiale ale Banca Națională a Moldovei, în luna martie, volumul retragerilor de numerar de la casieriile băncilor a fost mai mare decât cel al depunerilor cu aproximativ 275 de milioane de lei.

Această evoluție nu este una izolată, ci face parte dintr-un fenomen observat constant în ultimele luni. Practic, populația continuă să scoată mai mulți bani din sistemul bancar decât introduce, ceea ce indică o preferință clară pentru lichidități.

Specialiștii atrag atenția că o astfel de tendință, menținută pe termen lung, poate pune presiune pe fluxurile de numerar din sistemul bancar și poate reflecta un nivel redus de încredere în instrumentele financiare digitale sau în economisirea bancară.

Chiar dacă autoritățile și sectorul bancar au promovat intens plățile electronice în ultimii ani, comportamentul consumatorilor nu s-a schimbat semnificativ.

Utilizarea numerarului rămâne predominantă, în special în tranzacțiile de zi cu zi. Mulți cetățeni continuă să considere cash-ul mai sigur, mai ușor de gestionat și mai accesibil, în special în zonele unde infrastructura digitală este mai puțin dezvoltată.

Această realitate încetinește procesul de modernizare a sistemului de plăți și menține un nivel ridicat al tranzacțiilor în numerar, în ciuda avantajelor evidente ale soluțiilor digitale.

În luna analizată, băncile au înregistrat încasări de numerar de peste 15 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai mare parte a acestor sume provine din vânzarea bunurilor de larg consum, care au generat circa 60% din totalul încasărilor. Acest lucru indică faptul că economia de consum rămâne un motor important al circulației numerarului.

Creșterea încasărilor arată și o intensificare a activității comerciale, însă faptul că aceste sume revin rapid în circulație sub formă de retrageri confirmă preferința populației pentru utilizarea directă a numerarului.

Banca Națională a Moldovei a precizat că întreprinzătorii au depus în luna martie sume mai mari comparativ cu anul precedent, cu aproximativ 1,358 milioane de lei în plus, ceea ce reprezintă o creștere de circa 17%.

Această evoluție reflectă o activitate economică stabilă în mediul de afaceri, însă nu este suficientă pentru a echilibra fluxul general de numerar din sistem.

În practică, creșterea depunerilor venite din partea companiilor este depășită de volumul retragerilor realizate de populație, ceea ce menține dezechilibrul.

Datele arată că, în martie 2026, volumul total al retragerilor de numerar a atins aproximativ 16 miliarde de lei, în creștere cu peste 10,5% față de aceeași lună a anului precedent.

Această evoluție confirmă intensificarea circulației banilor în numerar și presiunea constantă asupra lichidităților din sistemul bancar.

În același timp, creșterea retragerilor poate reflecta și o tendință de consum mai ridicat sau o preferință pentru păstrarea economiilor în afara sistemului bancar.

Pentru anul 2026, rămân în vigoare cerințele privind respectarea limitelor de numerar în casieriile companiilor.

„Disciplina de numerar” impune ca toate fondurile care depășesc plafonul stabilit să fie depuse în conturile bancare, pentru a asigura trasabilitatea și controlul fluxurilor financiare.

Există, totuși, excepții în perioadele de plată a salariilor sau în zilele nelucrătoare, atunci când activitatea economică necesită utilizarea numerarului.

Aceste reguli sunt menite să reducă utilizarea excesivă a numerarului și să crească transparența în economie.

Evoluția indicatorilor din luna martie confirmă faptul că numerarul rămâne un element central în economia din Republica Moldova.

Deși există progrese în digitalizare, comportamentul populației arată că tranziția către plăți electronice este mai lentă decât se anticipa.

Tendința de retragere a numerarului reflectă atât preferințele consumatorilor, cât și un anumit nivel de prudență față de sistemul bancar sau față de alternativele digitale.