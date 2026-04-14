Bancomatele dispar din Europa. Uniunea Europeană se confruntă cu o reducere semnificativă a infrastructurii de acces la numerar, după ce aproape 11.000 de bancomate au fost retrase din funcțiune în 2024, comparativ cu anul anterior.

Conform raportului anual „Facts & Figures” publicat de Federația Bancară Europeană, rețeaua de ATM-uri din UE continuă să se contracte, pe fondul digitalizării accelerate a serviciilor bancare și al optimizării costurilor operaționale ale instituțiilor financiare.

La finalul anului 2024, în Europa funcționau 308.646 de bancomate, cu 10.927 mai puține decât în 2023.

Datele evidențiază diferențe majore între statele europene în ceea ce privește accesul la numerar.

Austria: aproximativ 1 bancomat la 677 de locuitori

Suedia: aproximativ 1 bancomat la 7.000 de locuitori

Media UE: aproximativ 1 bancomat la 1.456 de locuitori

Aceste dezechilibre indică o fragmentare semnificativă a accesului la servicii financiare de bază, în ciuda existenței unei piețe unice europene.

Organizația Denaria, care susține păstrarea accesului la numerar, consideră această situație o problemă structurală ce poate afecta incluziunea financiară, în special în zonele rurale sau mai puțin digitalizate.

Declinul nu se limitează doar la bancomate. Sistemul bancar european a înregistrat și alte scăderi importante:

-4.834 instituții de credit în 2024 față de 2023

-1,9% scădere anuală a numărului de bănci

-39,4% mai puține instituții bancare față de anul 2009

Aceste date confirmă o tendință pe termen lung de consolidare a sectorului bancar, în care fuziunile, digitalizarea și reducerea costurilor joacă un rol central.

Indicator Valoare Perioadă / Bază de raportare Scădere sucursale bancare -2,5% 2024 vs. 2023 Număr total sucursale active în UE 126.952 anul 2024 Scădere cumulată sucursale -43% 2024 vs. 2008

Structura sistemului bancar european este puternic concentrată:

Germania: 27% din instituțiile de credit din UE

Polonia: 11%

Italia: 11%

Împreună, aceste trei țări reprezintă aproape jumătate din totalul instituțiilor de credit din Uniunea Europeană, ceea ce ridică întrebări privind echilibrul competitiv și distribuția serviciilor bancare în interiorul pieței unice.

Specialiștii din domeniul financiar avertizează că reducerea infrastructurii fizice bancare poate avea efecte directe asupra populației, în special asupra:

persoanelor vârstnice

comunităților rurale

utilizatorilor cu acces limitat la servicii digitale

Denaria subliniază că autoritățile naționale și europene au responsabilitatea de a garanta accesul continuu la numerar, indiferent de nivelul de digitalizare al populației.

Datele publicate de European Banking Federation confirmă o transformare structurală a sistemului bancar european: mai puține bancomate, mai puține sucursale și o concentrare tot mai mare a instituțiilor financiare.

În timp ce digitalizarea aduce eficiență și reducere de costuri, experții atrag atenția că echilibrul între servicii digitale și accesul fizic la numerar rămâne esențial pentru menținerea incluziunii financiare în întreaga Uniune Europeană.