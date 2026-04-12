Prin Decizia 13/2026 a Comisiei de Insolvență la Nivel Central, publicată în Monitorul Oficial, autoritățile au clarificat modul de calcul al nivelului de trai rezonabil. Acesta este un criteriu esențial pentru stabilirea situațiilor în care o persoană poate intra în insolvență.

Conform legislației, o persoană poate solicita insolvența dacă are datorii peste un anumit prag și nu există o probabilitate realistă să le achite într-un an, fără a-și afecta traiul zilnic. Practic, statul nu permite ca plata datoriilor să se facă în detrimentul nevoilor de bază.

Noua decizie stabilește că nivelul de trai rezonabil se calculează pornind de la coșul minim lunar de consum. Acesta este actualizat periodic în funcție de evoluția prețurilor și reprezintă suma necesară pentru cheltuieli esențiale precum hrana, locuința, utilitățile sau transportul.

Important este faptul că această sumă este protejată prin lege și nu poate fi folosită pentru plata datoriilor.

Decizia introduce valori concrete pentru acest coș minim, în funcție de mediul în care locuiește debitorul și de tipul procedurii de insolvență.

Pentru procedura pe bază de plan de rambursare sau cea simplificată, în mediul urban se iau în calcul 1.300 lei pentru fiecare adult, 957 lei pentru un copil peste 14 ani și 683 lei pentru un copil sub 14 ani. În mediul rural, valorile sunt mai mici, respectiv 1.049 lei pentru un adult, 771 lei pentru un copil peste 14 ani și 552 lei pentru un copil sub 14 ani.

În cazul procedurii judiciare prin lichidare de active, nivelul de trai rezonabil este raportat la salariul minim brut pe economie, la care se adaugă sumele corespunzătoare pentru membrii familiei.

Pe lângă aceste valori standard, legislația permite includerea unor cheltuieli suplimentare, cum ar fi cele pentru locuință, transport, studii sau asigurări obligatorii, în funcție de situația concretă a persoanei.

Pentru a putea solicita insolvența personală, o persoană trebuie să aibă datorii de cel puțin aproximativ 40.000 de lei. Este vorba despre datorii certe și lichide, care pot include credite bancare, carduri de credit, împrumuturi sau obligații fiscale.

Acest prag este stabilit pentru a limita procedura la cazurile în care există o dificultate reală de plată, nu doar întârzieri temporare.

În același timp, solicitantul trebuie să demonstreze că nu poate achita aceste datorii într-un interval rezonabil, fără a-și afecta nivelul minim de trai.

Un exemplu simplu arată cum funcționează în practică acest mecanism. Dacă o persoană din mediul urban are un venit lunar de 4.000 de lei, fără copii, și cheltuieli esențiale de aproximativ 2.500 de lei, diferența de 1.500 de lei poate fi folosită pentru plata datoriilor.

Această sumă rezultă din scăderea cheltuielilor protejate din venitul total. Partea care rămâne este singura care poate fi direcționată către creditori.

Astfel, legea încearcă să mențină un echilibru între recuperarea datoriilor și protejarea persoanei aflate în dificultate financiară.

Prin stabilirea unor valori concrete pentru nivelul de trai rezonabil, Decizia 13/2026 oferă un cadru mai clar pentru aplicarea legii insolvenței persoanelor fizice.

Această clarificare este importantă atât pentru debitori, care știu exact ce sume le sunt protejate, cât și pentru creditori și autorități, care pot aplica procedura într-un mod mai previzibil.

În același timp, regula de bază rămâne aceeași. Datoriile pot fi recuperate, dar nu în detrimentul traiului zilnic și al nevoilor esențiale ale persoanei și familiei sale.