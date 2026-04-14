Începând de astăzi, 14 aprilie, românii pot investi într-o nouă ediție a titlurilor de stat Fidelis, una dintre cele mai importante oportunități de economisire oferite de stat.

Subscrierile se desfășoară în perioada 14 – 21 aprilie 2026, iar noua emisiune se remarcă prin dobânzi mai mari decât în edițiile anterioare, ajungând până la 7,60% pentru titlurile în lei și până la 6,40% pentru cele în euro.

Într-un context marcat de inflație persistentă și incertitudini economice, aceste randamente poziționează Fidelis printre cele mai atractive instrumente de investiții cu risc scăzut disponibile pentru populație.

Noua ediție oferă o gamă variată de opțiuni, adaptate diferitelor profiluri de investitori:

În lei:

6,60% – scadență la 2 ani

7,60% – scadență la 2 ani (tranșă specială pentru donatorii de sânge)

7,10% – scadență la 4 ani

7,60% – scadență la 6 ani

În euro:

4,25% – scadență la 3 ani

5,25% – scadență la 5 ani

6,40% – scadență la 10 ani

Aceste dobânzi fixe oferă predictibilitate pe termen mediu și lung, fiind o alternativă solidă la depozitele bancare, care în multe cazuri oferă randamente mai reduse.

Un element distinctiv al programului Fidelis este tranșa specială destinată donatorilor de sânge.

Aceștia beneficiază de o dobândă de 7,60% pentru titlurile în lei cu scadență la 2 ani, dar și de un prag minim de subscriere mult mai redus – doar 500 de lei, comparativ cu 5.000 de lei în mod obișnuit.

Pot accesa această facilitate persoanele care pot demonstra că au donat sânge începând cu 1 noiembrie 2025, măsura fiind menită să încurajeze implicarea civică și să sprijine sistemul medical.

Titlurile de stat Fidelis vin cu o serie de avantaje importante pentru investitori:

-veniturile obținute din dobânzi și câștigurile de capital sunt neimpozabile;

-titlurile pot fi vândute înainte de scadență pe bursă, oferind lichiditate;

-sunt garantate integral de statul român, prin Ministerul Finanțelor;

-dobânzile sunt fixe pe toată perioada de deținere, eliminând riscul fluctuațiilor.

Valoarea nominală este de 100 lei pentru titlurile în lei și 100 euro pentru cele în euro, iar pragul minim standard de subscriere este de 5.000 lei sau 1.000 euro.

Programul Fidelis se diferențiază semnificativ de titlurile de stat Tezaur.

Titlurile Fidelis pot fi tranzacționate la bursă înainte de maturitate, oferind flexibilitate investitorilor, și pot fi achiziționate inclusiv în euro sau de către cetățeni străini.

În schimb, titlurile Tezaur sunt instrumente clasice de economisire, disponibile doar în lei, destinate exclusiv cetățenilor români și fără posibilitatea tranzacționării pe piața de capital.

Investitorii pot subscrie prin intermediul băncilor partenere și al platformelor de brokeraj autorizate, precum BT Capital Partners, BCR, BRD sau Alpha Bank.

Procesul implică deschiderea unui cont de tranzacționare, selectarea emisiunii dorite și stabilirea sumei investite.

Pentru cei care preferă variantele clasice, titlurile Tezaur pot fi achiziționate în numerar sau prin transfer bancar, de la unitățile Trezoreriei Statului sau prin Poșta Română.

Creșterea dobânzilor oferite de stat reflectă nevoia de a atrage economiile populației într-un context economic complicat.

Pentru investitori, titlurile Fidelis oferă o combinație rară între siguranță, randament și flexibilitate, devenind o opțiune tot mai populară în rândul românilor care caută alternative la depozitele bancare sau alte investiții mai riscante.