Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat din Republica Moldova, au efectuat 12 percheziții la sediile unei companii și la domiciliile persoanelor implicate.

Potrivit anchetatorilor, firma presta servicii ilegale pentru obținerea rapidă a cetățeniei române și eliberarea de pașapoarte, în special pentru cetățeni ruși.

În urma descinderilor, au fost ridicate telefoane, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, sume de bani în lei și valută străină, precum și documente suspectate de falsificare. Ancheta arată că aceste acte erau perfectate pentru persoane străine, majoritatea provenind din Federația Rusă.

„În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, perfectate pentru persoane străine, prioritar cetățeni ai Federației Ruse”, se arată într-un comunicat.

Potrivit procurorilor, firmele implicate în schemă încasau comisioane în lei moldovenești, dar și în alte valute sau criptomonede. Sumele nu erau înregistrate în contabilitate, iar impozitele corespunzătoare nu erau plătite. Astfel, autoritățile au deschis o anchetă pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Cetățenii străini apelau la o companie din Chișinău, care îi ajuta să obțină rapid cetățenia Republicii Moldova. Ulterior, cu actele moldovenești, solicitanții depuneau dosarele la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, cu scopul de a obține și cetățenia română.

În majoritatea cazurilor, cei care apelau la acest mecanism erau cetățeni ai Federației Ruse. Obținerea cetățeniei române le permitea acestora să călătorească liber în Uniunea Europeană, fără viză.

Cazul de la Chișinău nu este singular. În aprilie 2024, procurorii din România au descoperit o rețea care a facilitat eliberarea frauduloasă a actelor de identitate pentru peste 1.700 de persoane din Ucraina, Rusia, Republica Moldova și alte state din fosta URSS.

Anchetatorii au stabilit că o parte dintre documente erau copii ale unor certificate autentice, dar cu numele sau fotografiile schimbate. Printre beneficiari se aflau și persoane suspectate de spionaj, care ar fi folosit identitățile unor cetățeni ucraineni decedați în război.

În ancheta din România au fost implicați funcționari dintr-un serviciu de evidență a populației și dintr-o primărie din județul Botoșani. Aceștia sunt cercetați pentru luare de mită, fals informatic, dare de mită, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.