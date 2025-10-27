Maia Sandu a explicat, într-un interviu acordat postului Rock FM, că Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea etapă a negocierilor de aderare, însă acest proces a fost stopat din motive politice ce nu țin de Chișinău.

„Noi suntem la etapa la care trebuie să începem următoarea etapă de negocieri. Această etapă este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina, dar noi știm în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facem și, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu, noi oricum suntem la următoarea etapă în raport cu măsurile pe care trebuie să le îndeplinim”, a declarat președintele Republicii Moldova.

Declarațiile vin în contextul în care mai mulți lideri europeni au avertizat în ultimele luni că Budapesta ar putea încetini procesul de extindere al Uniunii Europene, din cauza divergențelor cu Ucraina.

Maia Sandu a insistat asupra faptului că eforturile de integrare europeană nu depind doar de deschiderea formală a negocierilor, ci de continuarea reformelor structurale. Potrivit acesteia, instituțiile statului lucrează intens la „ajustarea cadrului legal la cel european”, în paralel cu măsurile pentru sprijinirea economiei și creșterea calității vieții.

„Este foarte mult de lucru, este un front invizibil, dacă vreți, pe care cetățenii nu-l văd, nu neapărat îl înțeleg, dar noi trebuie să reușim și pe acest front, de ajustare a cadrului legal la cel european, dar și să rezolvăm problemele imediate ale cetățenilor, să încercăm să înviorăm dezvoltarea economică, în pofida acestei incertitudini pe care războiul din Ucraina o reprezintă pentru economia noastră. Deci avem de lucru și suntem determinați, avem sprijin în Parlament, asta este cel mai important”, a transmis șefa statului.

Întrebată dacă au existat propuneri pentru decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare, Maia Sandu a respins categoric această idee și a subliniat că ambele țări merită să avanseze în același ritm.

„Corect ar fi ca ambele țări să treacă la următoarea etapă, pentru că așa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic. Comisia Europeană a stabilit în rapoartele ei și o să avem un raport peste o săptămână. Și Moldova, și Ucraina și-au îndeplinit angajamentele și trebuie să treacă la următoarea etapă. Eu sper foarte mult să vedem o decizie, să se găsească o soluție, așa încât ambele țări să meargă înainte”, a spus președintele.

Liderul de la Chișinău a subliniat că sprijinul politic intern și consensul public pentru integrarea europeană reprezintă atuuri majore pentru Republica Moldova în acest moment. Guvernul și Parlamentul, dominat de Partidul Acțiune și Solidaritate, promovează reforme anticorupție, digitalizare și consolidarea instituțiilor publice – obiective esențiale în procesul de aderare.