Aceeași facilitate va fi aplicată și cetățenilor ucraineni care și-au desfășurat activitatea în Moldova, astfel încât drepturile sociale să fie garantate pentru perioadele de muncă realizate în ambele țări.

Documentul aprobat stabilește modul de cooperare între instituțiile competente din cele două state, pentru ca prevederile acordului să fie aplicate eficient și uniform. Astfel, se creează condițiile ca persoanele care au contribuit la sistemul de asigurări sociale al Republicii Moldova sau al Ucrainei să își poată valorifica drepturile, indiferent de țara în care aleg să trăiască.

„Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care și-au desfășurat activitatea în țara noastră, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor în acest sens. Documentul stabilește modul de cooperare între instituțiile competente din cele două țări, astfel încât prevederile Acordului să fie aplicate eficient și uniform”, a informat Guvernul Republicii Moldova.

Se estimează că de acest acord vor beneficia aproximativ 20 de mii de cetățeni. Republica Moldova a semnat anterior acorduri similare cu 20 de alte state, inclusiv Spania, Italia și Germania, oferind astfel protecție socială cetățenilor moldoveni care au muncit în străinătate și asigurându-le accesul la pensii și alte beneficii sociale recunoscute reciproc.

În acest fel, Guvernul subliniază că vor fi create condițiile necesare pentru ca persoanele care au contribuit la sistemul de asigurări sociale al Republicii Moldova sau la cel al Ucrainei să își poată valorifica drepturile.

„Prin urmare, se creează condițiile necesare pentru ca persoanele care au contribuit la sistemul de asigurări sociale al Republicii Moldova sau la cel al Ucrainei să își poată valorifica drepturile, indiferent de țara în care aleg să trăiască. Se estimează că de acest acord vor beneficia circa 20 de mii de cetățeni. Republica Moldova a semnat acorduri similare cu 20 de state, printre care Spania, Italia și Germania. Acestea oferă protecție socială cetățenilor moldoveni care au muncit peste hotare, asigurându-le accesul la pensii și alte beneficii sociale recunoscute reciproc”, a subliniat Guvernul.

Decizia poate fi vizualizată aici.